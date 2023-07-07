Pixel Fold'un dayanıklılık videosu paylaşıldı: Bükülme testlerinde sınıfta kaldı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon ve cihazlara uyguladığı zorlu sağlamlık testleri ile bilinen JerryRigEverything'in yeni konuğu Google'ın yeni katlanabilir telefonu Pixel Fold oldu. Peki çizilme, ateş ve bükülme testlerinden geçen cihaz dayanıklılık konusunda neler sunuyor? Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Pixel Fold, bükülme testlerinde sınıfta kaldı

Paylaşılan videoya baktığımızda, ön ve arka ekranı Gorilla Glass Victus ile korunan Pixel Fold'un rakiplerine benzer bir sonuca imza attığını söyleyebiliriz. Cihazın dış ekranında oluşan çizikler Mohs sertlik ölçeğinde 6. seviyede ekranda görünür hale gelirken, daha derin çizikler 7. seviyede ortaya çıkıyor. Katlanabilir formdaki iç ekranda ise, çiziklerin 2.seviyede, yani çok kolay bir şekilde oluştuğunu görüyoruz.

Videonun devamında Pixel Fold, toprak gibi dış ortam etkilerine karşı başarılı bir dayanıklılık gösteriyor. Çakmak ile gerçekleştirilen ateş testinde ise, ne yazık ki sınıfta kalıyor. Öyle ki cihazın iç ekranında 16 saniyenin ardından kalıcı iz oluştuğunu görüyoruz. Buradaki en ilginç nokta, Pixel Fold'un sıcaklık altında kapanması diyebiliriz. Dış ekranda ise herhangi iz oluşmuyor.

Tam Boyutta Gör Videonun son bölümünde yer alan bükülme denemesi ise, katlanabilir ekranların yapısı düşünüldüğünde en can alıcı nokta. Niketim Pixel Fold'un, yanlış katlamaları önleyen bir kilitleme mekanizmasına sahip olmadığını belirtelim. Dolayısıyla ters açıdan ufak bir güç uygulandığında ekranda ciddi bir hasar oluştuğunu görüyoruz.

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Bilmeyenler için Google, Pixel Fold'un lansman etkinliğinde cihazın şimdiye kadarki en dayanıklı menteşe tasarımına sahip olduğunu belirtmişti. Ancak elde edilen sonuçların hayal kırıklığı yarattığını söyleyebiliriz. Hatırlayacak olursak Galaxy Z Fold 4 ve 5, benzer testleri başarıyla tamamlamıştı. Merak edenler için Pixel Fold'un fiyatı ve tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

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Pixel Fold dayanıklık testinde: Bükülme testlerinde sınıfta kaldı