Google Pixel telefonları ve Chromebook’lar için kendi SoC’unu hazırlıyor

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Büyük akıllı telefon üreticilerine baktığımızda kendi özelleştirdikleri SoC’ları kullandıklarını görüyoruz. Apple’ın yıllardır izlediği stratejiyi Samsung da özellikle üst seviye telefonlarında uygulasa da bazı piyasalarda Qualcomm yongalarını görmek mümkün. Görünüşe göre piyasaya yeni bir oyuncu giriş yapacak.

İlk Google SoC'u Pixel 6 ile gelebilir

Axois’in raporuna göre teknoloji devi öncelikle Pixel telefonlarında kullanılmak üzere kendi yongası üzerinde çalışıyor. Firma kararını daha sonrasında Chromebook’lara da yayabilir. İddiaya göre ilk çalışan örneklerini teslim alan Google henüz hacimli üretime geçmemiş olsa da firmanın gelecek yıl piyasaya süreceği cihazlarında kendi imzasını taşıyan yongasetlerine yer vermesi muhtemel.

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Google Sycamore quantum işlemcisi

Hali hazırda Pixel telefonlarında Pixel Neural Core adında yardımcı işlemci ile fotoğrafçılık alanında iyileşme sağlayan Google eğer işler yolunda giderse akıllı telefonlarının geliştirilmesinde daha çok aşamada söz sahibi olabilecek ve donanım-yazılım uyumunu arttırabilecek. Bunun getirisi performans alanında olabileceği gibi always-on özellikleri ve Google Asistan’da da görülebilir.

Ayrıca Bkz. "MediaTek yongasetli telefonlar teste girdiğinde olağan üstü performans gösteriyor: MediaTek’ten kızdıran açıklama"

Whitechapel kod adına ship SoC hakkında şu anlık pek fazla detay bilinmese de işlemcinin 8 ARM çekirdeğinin yanı sıra yapay zeka odaklı birime ev sahipliği yapması bekleniyor. Ayrıca yakın zamanda Qualcomm ve Apple gibi iki büyük müşterisini kaybeden Samsung’un kapısını çalması beklenen Google firmanın 5 nm tekniğinin alıcısı olabilir.

https://liliputing.com/2020/04/report-google-developing-its-own-processors-for-pixel-phones-and-chromebooks.html

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