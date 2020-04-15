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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel telefonları ve Chromebook’lar için kendi SoC’unu hazırlıyor

    Akıllı telefon pazarındaki özelleşmiş yonga yarışına Google da katılma arefesinde. İlk cihaz gelecek yıl gelebilir
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
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    Google Pixel telefonları ve Chromebook’lar için kendi SoC’unu hazırlıyor
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    Büyük akıllı telefon üreticilerine baktığımızda kendi özelleştirdikleri SoC’ları kullandıklarını görüyoruz. Apple’ın yıllardır izlediği stratejiyi Samsung da özellikle üst seviye telefonlarında uygulasa da bazı piyasalarda Qualcomm yongalarını görmek mümkün. Görünüşe göre piyasaya yeni bir oyuncu giriş yapacak.

    İlk Google SoC'u Pixel 6 ile gelebilir

    Axois’in raporuna göre teknoloji devi öncelikle Pixel telefonlarında kullanılmak üzere kendi yongası üzerinde çalışıyor. Firma kararını daha sonrasında Chromebook’lara da yayabilir. İddiaya göre ilk çalışan örneklerini teslim alan Google henüz hacimli üretime geçmemiş olsa da firmanın gelecek yıl piyasaya süreceği cihazlarında kendi imzasını taşıyan yongasetlerine yer vermesi muhtemel.

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    Google Pixel telefonları ve Chromebook’lar için kendi SoC’unu hazırlıyor

                                                               Google Sycamore quantum  işlemcisi

    Hali hazırda Pixel telefonlarında Pixel Neural Core adında yardımcı işlemci ile fotoğrafçılık alanında iyileşme sağlayan Google eğer işler yolunda giderse akıllı telefonlarının geliştirilmesinde daha çok aşamada söz sahibi olabilecek ve donanım-yazılım uyumunu arttırabilecek. Bunun getirisi performans alanında olabileceği gibi always-on özellikleri ve Google Asistan’da da görülebilir.

    Ayrıca Bkz. "MediaTek yongasetli telefonlar teste girdiğinde olağan üstü performans gösteriyor: MediaTek’ten kızdıran açıklama"

    Whitechapel kod adına ship SoC hakkında şu anlık pek fazla detay bilinmese de işlemcinin 8 ARM çekirdeğinin yanı sıra yapay zeka odaklı birime ev sahipliği yapması bekleniyor. Ayrıca yakın zamanda Qualcomm ve Apple gibi iki büyük müşterisini kaybeden Samsung’un kapısını çalması beklenen Google firmanın 5 nm tekniğinin alıcısı olabilir.



    https://liliputing.com/2020/04/report-google-developing-its-own-processors-for-pixel-phones-and-chromebooks.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 15 dk. yeni yorumcu
    Çok özgün bir tasarım keşke birazdaha uğraşsalarmış
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    smart1978 (X Y) 25 dk.
    Samsung cast/dokum isi icin hazir. Bu karar sanrim gecen yil sonlarina dogru alinmis. Hatta birkac ornek Samsung uretimli chipleri de Google a yollanmis.. 2021 de gorusmek uzere ...
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