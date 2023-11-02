Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Onaylandı: Galaxy S24, Qualcomm ve Exynos işlemci ile geliyor

    Galaxy S23 serisi, özelleştirilmiş Snapdragon 7 Gen 2 işlemci ile gelmişti. Tek işlemci Galaxy S24 ile değişecek. Qualcomm patronu, S24 serisinde Exynos ve Qualcomm işlemci kullanılacağını onayladı.
    samsung galaxy s24 qualcomm ve exynos işlemci ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 telefonlar, pazara göre Qualcomm ve Exynos işlemcili olarak ayrılacak. Bu bilgi Qualcomm’un başındaki isim olan Cristiano Amon tarafından da doğrulandı ancak, serinin üst modeli olacak S24 Ultra’nın yalnızca Qualcomm işlemci (Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy) ile geleceği yönünde söylentiler var.

    Samsung, 2024 ilk çeyreğinde tanıtacağı amiral gemisi telefonları için çift yönlü çip stratejisine geri dönecek. Qualcomm patronu, dördüncü mali çeyreğe ilişkin kazançları açıkladıktan sonra düzenlediği toplantıda Samsung’un yeni üst seviye telefonlarında tekrar iki işlemcili stratejiyi benimseyeceğini doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda Qualcomm’un çoğunluk pazar payına sahip olacağını da doğruladı. Bu açıklamadan önce, geçtiğimiz hafta Samsung’un S24’te yeni ISOCELL Zoom Anyplace kamera teknolojisine güç veren Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyi kullanacaklarını açıklamış, Exynos 2400 çipinden bahsetmemişti.

    Galaxy S24 Ultra, yalnızca Snapdragon işlemci ile gelebilir

    Galaxy S24 serisi farklı pazarlarda Exynos ve Qualcomm işlemciyi kullanacak olsa da çift yönlü strateji önceki yıllar gibi olmayacak. Galaxy S24 Ultra’nın pazar fark etmeksizin yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 "for Galaxy" işlemci ile geleceğine, düz S24 ve S24 Plus modellerinin hem Exynos hem de Qualcomm çiplerini kullanacağına dair pek çok rapor var. Geçmiş Galaxy S telefonların satış performansına bakıldığında, üç model arasında en çok satan model yüksek ihtimal Galaxy S24 Ultra olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vikars lpg yorumları yargı mı pegem mi nike air monarch ses çıkarıyor köyde internet altyapısı yok ne yapmalıyım steam inventory helper opera

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y16
    Vivo Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VGK-489TR
    MSI KATANA 17 B13VGK-489TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız