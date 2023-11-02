Tam Boyutta Gör Galaxy S24 telefonlar, pazara göre Qualcomm ve Exynos işlemcili olarak ayrılacak. Bu bilgi Qualcomm’un başındaki isim olan Cristiano Amon tarafından da doğrulandı ancak, serinin üst modeli olacak S24 Ultra’nın yalnızca Qualcomm işlemci (Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy) ile geleceği yönünde söylentiler var.

Galaxy S24 Ultra’nın kamera özellikleri son şeklini aldı 4 gün önce eklendi

Samsung, 2024 ilk çeyreğinde tanıtacağı amiral gemisi telefonları için çift yönlü çip stratejisine geri dönecek. Qualcomm patronu, dördüncü mali çeyreğe ilişkin kazançları açıkladıktan sonra düzenlediği toplantıda Samsung’un yeni üst seviye telefonlarında tekrar iki işlemcili stratejiyi benimseyeceğini doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda Qualcomm’un çoğunluk pazar payına sahip olacağını da doğruladı. Bu açıklamadan önce, geçtiğimiz hafta Samsung’un S24’te yeni ISOCELL Zoom Anyplace kamera teknolojisine güç veren Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyi kullanacaklarını açıklamış, Exynos 2400 çipinden bahsetmemişti.

Galaxy S24 Ultra, yalnızca Snapdragon işlemci ile gelebilir

Galaxy S24 serisi farklı pazarlarda Exynos ve Qualcomm işlemciyi kullanacak olsa da çift yönlü strateji önceki yıllar gibi olmayacak. Galaxy S24 Ultra’nın pazar fark etmeksizin yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 "for Galaxy" işlemci ile geleceğine, düz S24 ve S24 Plus modellerinin hem Exynos hem de Qualcomm çiplerini kullanacağına dair pek çok rapor var. Geçmiş Galaxy S telefonların satış performansına bakıldığında, üç model arasında en çok satan model yüksek ihtimal Galaxy S24 Ultra olacak.

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Onaylandı: Galaxy S24, Qualcomm ve Exynos işlemci ile geliyor