Onaylandı: Galaxy S24, Qualcomm ve Exynos işlemci ile geliyor

Samsung, 2024 ilk çeyreğinde tanıtacağı amiral gemisi telefonları için çift yönlü çip stratejisine geri dönecek. Qualcomm patronu, dördüncü mali çeyreğe ilişkin kazançları açıkladıktan sonra düzenlediği toplantıda Samsung’un yeni üst seviye telefonlarında tekrar iki işlemcili stratejiyi benimseyeceğini doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda Qualcomm’un çoğunluk pazar payına sahip olacağını da doğruladı. Bu açıklamadan önce, geçtiğimiz hafta Samsung’un S24’te yeni ISOCELL Zoom Anyplace kamera teknolojisine güç veren Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyi kullanacaklarını açıklamış, Exynos 2400 çipinden bahsetmemişti.
Galaxy S24 Ultra, yalnızca Snapdragon işlemci ile gelebilir
Galaxy S24 serisi farklı pazarlarda Exynos ve Qualcomm işlemciyi kullanacak olsa da çift yönlü strateji önceki yıllar gibi olmayacak. Galaxy S24 Ultra’nın pazar fark etmeksizin yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 "for Galaxy" işlemci ile geleceğine, düz S24 ve S24 Plus modellerinin hem Exynos hem de Qualcomm çiplerini kullanacağına dair pek çok rapor var. Geçmiş Galaxy S telefonların satış performansına bakıldığında, üç model arasında en çok satan model yüksek ihtimal Galaxy S24 Ultra olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.