Google, Play Store kurallarını sıkılaştırıyor

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Google, güvenilir olmayan uygulamaları Android uygulama pazarındaki Google Play mağazasından kaldırmayı amaçlayan bir dizi politika değişikliğini duyuruyor. Değişikliklerin amacı, kullanıcılara verilerinin nasıl kullanıldığı üzerinde daha fazla kontrol sağlamak, abonelik politikalarını sıkılaştırmak ve aldatıcı uygulamaların ve medyaların Google Play Store'da kullanılabilir olmasını önlemeye yardımcı olmak.

Yeni kurallar ile daha şeffaf uygulamalar

Google'ın paylaştığı yeni politika abonelik tabanlı uygulamalara odaklanır. Abonelikler sektör genelinde büyüyen bir iş haline geldi. Genellikle ücretli uygulamalar, reklamlar veya uygulama içi satın almalar gibi diğer para kazanma yöntemlerinin aksine gelir elde etmenin daha iyi bir yoludur.

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Bununla birlikte, birçok abonelik tabanlı uygulamalar, bir uygulamanın ücretsiz bölümlerini kullanmak için bir abonelik teklifinin nasıl reddedileceğini veya diğerlerinin yanı sıra abonelik şartları veya ücretsiz deneme sürelerinin uzunluğu hakkında net olamamak suretiyle kullanıcıları ödemeye ikna etmekte başarılı. Memnun kalmadığınız aboneliği iptal ettirme süreci ise çoğu zaman sıkıntılı olabiliyor. Google, bu abonelik sistemine yeni bir düzen getirerek bu karmaşayı çözmek istiyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung, Galaxy akıllı saatler için bir el yıkama uygulaması başlattı!"

Google, Android Geliştiricileri Blogu'nda paylaştığı gönderiyle uygulama geliştiricilerin dikkat etmesi gerekenleri listeledi.

Uygulamanın tamamını veya bir bölümünü kullanmak için abonelik gerekip gerekmediği (ve gerekli değilse kullanıcıların teklifi kolayca reddetmesine izin verin).

Aboneliğin maliyeti.

Faturalandırma döngüsünün sıklığı.

Ücretsiz deneme ve tekliflerin süresi.

Tanıtım tekliflerinin fiyatlandırılması.

Ücretsiz deneme veya tanıtım teklifine dahil olanlar.

Ücretsiz deneme sürümü ücretli aboneliğe dönüştüğünde.

Kullanıcılar ücretli bir aboneliğe dönüştürmek istemezlerse nasıl iptal edebilirler?

Google, abonelik sistemi bulunan ve kurallara uymayan uygulama geliştiricilerine toplamda 60 gün verdi ve yayınladığı politikalara uyulmasını istedi. Google, 60 gün sonunda kurallara uymayan uygulamaları Play Store'dan kaldıracak.

https://www.slashgear.com/google-cracks-down-on-apps-that-have-vague-subscription-plans-17617311/

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