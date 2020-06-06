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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Plus'ın yerine gelecek Google Currents önümüzdeki ay başlatılacak

    Google, sosyal ağ olan Google Plus'ı Nisan 2019'da kapattı ancak kurumsal iletişimin devam etmesi için Google Plus yerine Google Currents adlı başka bir araç duyurdu. Currents, 6 Temmuzda başlatılacak
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    sosyal medya
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google Plus'ın yerine gelecek Google Currents önümüzdeki ay başlatılacak
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    Google şimdi G Suite kullanıcıları için Google Currents sosyal ağ platformunu başlatmaya hazırlanıyor. Platform, 2019'da kapatılan Google Plus'ın yerini alacak. Google Plus kapatıldıktan sonra, Google Currents duyurulmuştu ve beta sürümü kullanıma sunulmuştu.

    Google, G Suite yöneticilerine bir e-posta gönderdi ve 6 Temmuz'dan itibaren Currents'in kendileri için kullanıma sunulacağını duyurdu. Hizmet önümüzdeki ay resmi olarak başlatıldığında, Google+ kullanıcılarının tüm içerikleri otomatik olarak yeni platforma taşınacak ancak tüm içeriğin taşınması 5 gün kadar sürebilir.

    Google Plus'ın yerine gelecek Google Currents önümüzdeki ay başlatılacak
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    Kullanıcı arayüzü, deneyimi çoğunlukla alaka düzeyine göre sıralayan ana sayfa içeriyor. Önemli duyurular kaçırmamanız için şirket liderlerinden gelen gönderilere öncelik verililiyor. Aynı zamanda kullanıcılar, Google Drive'dan metin, bağlantı, resim ve diğer içerikleri paylaşabiliyor.

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    Google Plus'ın yerine gelecek Google Currents önümüzdeki ay başlatılacak
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    Currents, liderlerin ve çalışanların kuruluş genelinde fikir alışverişinde bulunmalarını ve gelen kutularını doldurmadan başkalarından geri bildirim almalarını ve girdi toplamalarını sağlayarak anlamlı tartışmalar yapmayı kolaylaştırır.

    Yöneticiler, hedeflenen bir çalışan grubuna veya şirketin tamamına belirli içeriği tanıtmak için özel akışlar oluşturarak kuruluştaki tartışmayı şekillendirebilir. Ek olarak, yöneticiler, kullanımı izlemek ve kuruluşta hangi içeriğin en çok konuşulan olduğunu anlamak için platformdaki etkileşimi ölçebilir.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi, Huawei Mate X benzeri katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor"

    Google, Android ve iOS'ta Google+ uygulaması için yeni Currents markasını tanıtmak ve kullanıma sunmak için bir güncelleme yayınlayacak.

    Google Currents Beta'ya buradan ulaşabilirsiniz.



    Kaynakça https://www.phonearena.com/news/Google-Currents-replacing-Google-Plus-next-month_id125146 https://www.theverge.com/2020/6/5/21281409/google-plus-currents-gsuite-july Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 8 sa.
    Geçmişte Google Plus, Google Wave, Google Buzz'da yapıldığı gibi yine davetiyeyle dağıtıp gündem oluştururlar, tutmayınca 2 sene sonra sessiz sedasız kapatırlar.

    Beta linki verildiğine göre bu defa davetiyesiz başlayacak sanırım.
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