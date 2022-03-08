Google, 5.4 milyar dolara siber güvenlik şirketi Mandiant'ı satın alıyor

Google, siber güvenlik şirketi olan Mandiant'ı tamamı nakit olacak şekilde 5.4 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Mandiant'ın, Google Cloud ekibine katılacağı belirtiliyor.

Google'dan önemli satın alma

18 yıllık bir geçmişe sahip olan Mandiant, satın alımla beraber Google Cloud'un mevcut hizmetlerine destek olacak. Mandiant'ın dahil olmasıyla birlikte Google Cloud, müşterilerine diğer güvenlik hizmetleriyle beraber uçtan uca bir güvenlik operasyonları paketi de sunacak.

Mandiant CEO'su Kevin Mandia: "Siber güvenlikte hiç bu kadar kritik bir zaman olmamıştı. 2004 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana Mandiant'ın misyonu, siber saldırılarla mücadele etmek ve müşterilerimizi en son tehditlerden korumak olmuştur. Bu amaçla, Google Cloud ile güçlerimizi birleştirmekten heyecan duyuyoruz. Birlikte, güvenlik endüstrisini değiştirerek geniş ölçekte uzmanlık ve istihbarat sunacağız." dedi.

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Google'ın SolarWinds saldırısını ortaya çıkarmasıyla bilinen Mandiant'ı satın alması güvenlik şirketinin hissedarları ve düzenleyici onayların alınmasının ardından bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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Google, siber güvenlik şirketi Mandiant'ı satın alıyor