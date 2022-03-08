Google, 5.4 milyar dolara siber güvenlik şirketi Mandiant'ı satın alıyor

Google, siber güvenlik şirketi olan Mandiant'ı tamamı nakit olacak şekilde 5.4 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Mandiant'ın, Google Cloud ekibine katılacağı belirtiliyor.
Google'dan önemli satın alma
18 yıllık bir geçmişe sahip olan Mandiant, satın alımla beraber Google Cloud'un mevcut hizmetlerine destek olacak. Mandiant'ın dahil olmasıyla birlikte Google Cloud, müşterilerine diğer güvenlik hizmetleriyle beraber uçtan uca bir güvenlik operasyonları paketi de sunacak.
Mandiant CEO'su Kevin Mandia: "Siber güvenlikte hiç bu kadar kritik bir zaman olmamıştı. 2004 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana Mandiant'ın misyonu, siber saldırılarla mücadele etmek ve müşterilerimizi en son tehditlerden korumak olmuştur. Bu amaçla, Google Cloud ile güçlerimizi birleştirmekten heyecan duyuyoruz. Birlikte, güvenlik endüstrisini değiştirerek geniş ölçekte uzmanlık ve istihbarat sunacağız." dedi.
Google'ın SolarWinds saldırısını ortaya çıkarmasıyla bilinen Mandiant'ı satın alması güvenlik şirketinin hissedarları ve düzenleyici onayların alınmasının ardından bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..