YouTube, podcast içerik oluşturucularına 300 bin dolara varan teklifler veriyor

Podcast'lere yapılan yatırım gün geçtikçe artıyor. Birçok platform gerçekleştirdiği yatırımlarla podcast pazarında rakipleriyle rekabette öne çıkmak istiyor. Gelen yeni bilgilere YouTube da podcast'ler üzerinde söz sahibi olmak için çalışıyor. Platform, podcast yayıncılarına ve podcast ağlarına 300.000 dolara kadar 'hibeler' sunuyor.

YouTube'dan podcast hamlesi

Amazon, Apple ve Spotify gibi podcast pazarının öncüleriyle rekabet etmek isteyen YouTube, yeni teşviklerle bunu başarmak istiyor. Bloomberg tarafından edinilen bilgilere göre platform, bireysel şov yaratıcılarına 50 bin dolar ve podcast ağlarına 200 bin dolar veya 300 bin dolar teklifler sunuyor.

Twitch, sıklıkla yanlış bilgi paylaşan yayıncıları yasaklayacak 21 sa. önce eklendi

YouTube, bu girişimiyle platformdaki podcast sayısını artırabilir. Platform ayrıca arka planda ses çalma özelliğinde Kanada'daki kullanıcılar için premium hesaba sahip olma şartını kaldırdı. Şirketin küresel olarak böyle uygulamaya gitmesi podcast dinlenmelerine katkı sağlayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

YouTube, podcast üretimi için 300 bin dolara varan hibe veriyor