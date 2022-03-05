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    YouTube, podcast içerik oluşturucularına 300 bin dolara varan teklifler veriyor

    Platformdaki podcast içerik sayısını artırarak bu konuda da söz sahibi olmak isteyen YouTube, yeni bilgilere göre bireysel yaratıcılara 50 bin dolar ve podcast ağlarına 300 bin dolar hibe veriyor
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    YouTube, podcast üretimi için 300 bin dolara varan hibe veriyor

    Podcast'lere yapılan yatırım gün geçtikçe artıyor. Birçok platform gerçekleştirdiği yatırımlarla podcast pazarında rakipleriyle rekabette öne çıkmak istiyor. Gelen yeni bilgilere YouTube da podcast'ler üzerinde söz sahibi olmak için çalışıyor. Platform, podcast yayıncılarına ve podcast ağlarına 300.000 dolara kadar 'hibeler' sunuyor.

    YouTube'dan podcast hamlesi

    Amazon, Apple ve Spotify gibi podcast pazarının öncüleriyle rekabet etmek isteyen YouTube, yeni teşviklerle bunu başarmak istiyor. Bloomberg tarafından edinilen bilgilere göre platform, bireysel şov yaratıcılarına 50 bin dolar ve podcast ağlarına 200 bin dolar veya 300 bin dolar teklifler sunuyor.

    YouTube, bu girişimiyle platformdaki podcast sayısını artırabilir. Platform ayrıca arka planda ses çalma özelliğinde Kanada'daki kullanıcılar için premium hesaba sahip olma şartını kaldırdı. Şirketin küresel olarak böyle uygulamaya gitmesi podcast dinlenmelerine katkı sağlayabilir.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 2 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 2 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 3 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 3 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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