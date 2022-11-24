Google'ın gizli projesi: Sıfırdan kod yazabilen yapay zeka geliştiriyor

Esasında sinir ağına dayalı bir kod üretecinden bahsediyoruz. Pitchfork adı verilen projenin şu anda Google Labs bölümü tarafından geliştirildiği biliniyor fakat daha öncesinde Google X araştırma ekibi üzerinde çalışmıştı.
İnsan müdahalesi olmadan kod yazacak
Google'a yakın kaynaklar, algoritmanın programlama stillerini öğrenebileceğini ve bu bilgiye dayanarak kod yazabileceğini söylüyor. Başlangıçta Python programlama dilinin kod tabanını insan müdahalesi olmadan yeni sürümlere güncellemek için oluşturuldu.
Ancak daha sonra proje, potansiyel olarak Google'daki binlerce geliştiricinin yerini alabilecek kadar büyümeye başladı. Yeni buluş için daha şimdiden "yazılımcıları işsiz bırakacak" gibi iddialı cümleler kurulsa da bunu başarıp başaramayacağını zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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