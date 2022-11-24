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    Google'ın gizli projesi: Sıfırdan kod yazabilen yapay zeka geliştiriyor

    Google'ın gizli yapay zeka projesiyle ilgili bazı bilgiler açığa çıktı. Arama devinin programlama stillerini öğrenerek sıfırdan kod yazabilen bir yapay zeka geliştirdiği söyleniyor.
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    Google sıfırdan kod yazabilen yapay zeka geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    GitHub ve diğer şirketler kod yazma sürecine yardımcı olacak sinir ağları sunarken Google sessiz sedasız bir şekilde ilerliyor. Arama devinin kendi başına program yazabilen, ayrıca yazdığı kodları tamamlayabilen, düzeltebilen ve iyileştirebilen bir yapay zeka aracı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

    Esasında sinir ağına dayalı bir kod üretecinden bahsediyoruz. Pitchfork adı verilen projenin şu anda Google Labs bölümü tarafından geliştirildiği biliniyor fakat daha öncesinde Google X araştırma ekibi üzerinde çalışmıştı.

    Google sıfırdan kod yazabilen yapay zeka geliştiriyor Tam Boyutta Gör

    İnsan müdahalesi olmadan kod yazacak

    Google'a yakın kaynaklar, algoritmanın programlama stillerini öğrenebileceğini ve bu bilgiye dayanarak kod yazabileceğini söylüyor. Başlangıçta Python programlama dilinin kod tabanını insan müdahalesi olmadan yeni sürümlere güncellemek için oluşturuldu.

    Ancak daha sonra proje, potansiyel olarak Google'daki binlerce geliştiricinin yerini alabilecek kadar büyümeye başladı. Yeni buluş için daha şimdiden "yazılımcıları işsiz bırakacak" gibi iddialı cümleler kurulsa da bunu başarıp başaramayacağını zaman gösterecek.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 22 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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