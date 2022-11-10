Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hey, GitHub! duyuruldu: Konuşarak kod yazma dönemi başlıyor

    GitHub yapay zeka destekli kodlama yardımcısı Copilot hizmetini kullananlar için klavye olmadan kod yazmayı mümkün kılacak bir sistem denemeye başladı. Hey, GitHub! ile süreç daha da kolaylaşacak.
    2
    Hey, GitHub! duyuruldu: Konuşarak kod yazma dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    GitHub, yazılımcılara düzenledikleri dosyanın içeriğine dayalı kod önerileri sunan Copilot yapay zeka hizmeti için klavye olmadan kod yazmayı sağlayacak bir sistem test etmeye başladı. Copilot ile ses tabanlı etkileşimi mümkün kılan işlev, Siri ve Alexa'ya benzer şekilde “Hey, GitHub!” komutu ile etkinleştiriliyor.

    Şirketin kurumsal blog gönderisinde "Copilot programlama ortağımız olduğu için onunla konuşabilmemiz gerekiyor. Ekibimiz de tam olarak bu konu üzerinde çalışıyor. Sesinizin gücüyle, GitHub Copilot'un avantajlarını ellerini kullanarak yazmakta zorluk çeken geliştiriciler de dahil olmak üzere daha da fazla geliştiriciye sunma potansiyeli bizi heyecanlandırıyor" ifadelerine yer verildi.

    Hey, GitHub! duyuruldu: Konuşarak kod yazma dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör

    Büyük kolaylık sağlayacak

    Hey, GitHub! sistemi sesli komutla kod yazmak ve düzenlemek dışında geliştirme ortamı ayarlarını değiştirmek veya kod tabanında gezinmek için (örneğin Hey, GitHub! 34. satıra git) kullanılabilecek. Teknloji GitHub Next mühendisleri ve araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından geliştiriliyor.

    Hey, GitHub! duyuruldu: Konuşarak kod yazma dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Hizmetin test sürümünün nasıl çalıştığını görmek için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Hey, GitHub! şimdilik sadece Visual Studio Code'da kodlama yaparken kullanılabiliyor. Kodlama yardımcısı GitHub Copilot, Microsoft ve OpenAI tarafından 2021'in Haziran ayında tanıtmıştı. Yapay zeka destekli araç 22 Haziran 2022'de tam erişime açıldı. Aylık 10 dolar gibi bir ücreti var.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız