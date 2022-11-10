Hey, GitHub! duyuruldu: Konuşarak kod yazma dönemi başlıyor

Şirketin kurumsal blog gönderisinde "Copilot programlama ortağımız olduğu için onunla konuşabilmemiz gerekiyor. Ekibimiz de tam olarak bu konu üzerinde çalışıyor. Sesinizin gücüyle, GitHub Copilot'un avantajlarını ellerini kullanarak yazmakta zorluk çeken geliştiriciler de dahil olmak üzere daha da fazla geliştiriciye sunma potansiyeli bizi heyecanlandırıyor" ifadelerine yer verildi.
Büyük kolaylık sağlayacak
Hey, GitHub! sistemi sesli komutla kod yazmak ve düzenlemek dışında geliştirme ortamı ayarlarını değiştirmek veya kod tabanında gezinmek için (örneğin Hey, GitHub! 34. satıra git) kullanılabilecek. Teknloji GitHub Next mühendisleri ve araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından geliştiriliyor.