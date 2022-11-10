Hey, GitHub! duyuruldu: Konuşarak kod yazma dönemi başlıyor

Tam Boyutta Gör GitHub, yazılımcılara düzenledikleri dosyanın içeriğine dayalı kod önerileri sunan Copilot yapay zeka hizmeti için klavye olmadan kod yazmayı sağlayacak bir sistem test etmeye başladı. Copilot ile ses tabanlı etkileşimi mümkün kılan işlev, Siri ve Alexa'ya benzer şekilde “Hey, GitHub!” komutu ile etkinleştiriliyor.

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Şirketin kurumsal blog gönderisinde "Copilot programlama ortağımız olduğu için onunla konuşabilmemiz gerekiyor. Ekibimiz de tam olarak bu konu üzerinde çalışıyor. Sesinizin gücüyle, GitHub Copilot'un avantajlarını ellerini kullanarak yazmakta zorluk çeken geliştiriciler de dahil olmak üzere daha da fazla geliştiriciye sunma potansiyeli bizi heyecanlandırıyor" ifadelerine yer verildi.

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Büyük kolaylık sağlayacak

Hey, GitHub! sistemi sesli komutla kod yazmak ve düzenlemek dışında geliştirme ortamı ayarlarını değiştirmek veya kod tabanında gezinmek için (örneğin Hey, GitHub! 34. satıra git) kullanılabilecek. Teknloji GitHub Next mühendisleri ve araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından geliştiriliyor.

Tam Boyutta Gör Hizmetin test sürümünün nasıl çalıştığını görmek için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Hey, GitHub! şimdilik sadece Visual Studio Code'da kodlama yaparken kullanılabiliyor. Kodlama yardımcısı GitHub Copilot, Microsoft ve OpenAI tarafından 2021'in Haziran ayında tanıtmıştı. Yapay zeka destekli araç 22 Haziran 2022'de tam erişime açıldı. Aylık 10 dolar gibi bir ücreti var.

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