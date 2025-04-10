Google, şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka işlemcisini tanıttı: Ironwood

Google, yeni nesil Gemini modellerinden bahsederken yalnızca model mimarisinden değil, bu modellerin performansını mümkün kılan altyapıdan da söz ediyor. Bu altyapının merkezinde ise artık Ironwood yer alıyor. Şirket, bu işlemciyle birlikte “ajan benzeri” yapay zeka sistemlerinin güç kazanacağını ifade ediyor. Bu tür sistemler, kullanıcı adına veri toplayabilen, karar alabilen ve çıktılar üretebilen yapılar olarak tanımlanıyor. Kısacası Google, yapay zekanın sadece yanıtlayan değil, proaktif şekilde harekete geçen bir yapıya evrildiğini duyuruyor.
Donanımsal güç gösterisi
Hatta Google, Ironwood’a o kadar güveniyor ki bazı tartışmalı kıyaslamalar bile yapmaktan geri durmuyor. Şirket, Ironwood’un dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olarak bilinen El Capitan’ın benzer sistem segmentlerinden 24 kat hızlı olduğunu iddia ediyor. Google bu kıyaslamayı FP8 üzerinden yapıyor ama 1,7 Exaflops sunan El Capitan’da bu destek yok.
Google’ın Ironwood’u son dönemdeki bir trendin hız kesmeden devam edeceğini de gösteriyor: Nvidia’dan bağımsızlaşmak. Nvidia, sektörde halen tartışmasız tekel olsa da Amazon'un Trainium, Inferentia ve Graviton çipleri; Microsoft’un Maia 100 gibi çözümleri ve son olarak Ironwood, teknoloji devlerinin şirket içi çözümlere büyük önem verdiğini gösteriyor.
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