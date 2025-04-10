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    Google, şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka işlemcisini tanıttı: Ironwood

    Google, özel TPU mimarisinin yedinci nesli olan ve şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka işlemcisi olarak konumlandırılan Ironwood’u tanıttı. Ironwood, en güçlü yapay zekalara hayat verecek.
    Google, şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka işlemcisini Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka altyapısında devrim niteliğinde bir adım atarak yeni nesil özel TPU (Tensor İşlem Birimi) mimarisini duyurdu. Şirketin yedinci nesil TPU’su olan Ironwood, özellikle Gemini modellerinin gelişmiş ihtiyaçlarına yanıt vermek için tasarlandı. Google, bu işlemcinin simüle edilmiş akıl yürütme gibi ileri seviye görevleri mümkün kıldığını belirtiyor. Teknoloji devi bu dönemi “çıkarım çağı” (age of inference) olarak adlandırıyor.

    Google, yeni nesil Gemini modellerinden bahsederken yalnızca model mimarisinden değil, bu modellerin performansını mümkün kılan altyapıdan da söz ediyor. Bu altyapının merkezinde ise artık Ironwood yer alıyor. Şirket, bu işlemciyle birlikte “ajan benzeri” yapay zeka sistemlerinin güç kazanacağını ifade ediyor. Bu tür sistemler, kullanıcı adına veri toplayabilen, karar alabilen ve çıktılar üretebilen yapılar olarak tanımlanıyor. Kısacası Google, yapay zekanın sadece yanıtlayan değil, proaktif şekilde harekete geçen bir yapıya evrildiğini duyuruyor.

    Donanımsal güç gösterisi

    Google, şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka işlemcisini Tam Boyutta Gör
    Ironwood, şimdiye kadarki en güçlü ve ölçeklenebilir TPU olarak tanıtıldı. Her bir çip saniyede 4.614 TFLOPs’a kadar çıkarım (inference) işlem kapasitesine sahip. Bu çipler, Google’ın geliştirdiği yeni nesil Inter-Chip Interconnect (ICI) üzerinden doğrudan birbiriyle iletişim kurabiliyor. Üstelik bu işlemciler, sıvı soğutmalı yapılarıyla 9.216 adete kadar kümelenerek çalışabiliyor. Bu dev yapı, toplamda 42,5 Exaflops’luk hesaplama gücüne ulaşabiliyor.
    Google, şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka işlemcisini Tam Boyutta Gör
    Google, Ironwood’un yalnızca kendi projelerinde değil, bulut tabanlı yapay zeka projeleri geliştiren yazılımcılar için de büyük avantaj sağlayacağını söylüyor. Geliştiriciler, bu yeni nesil işlemcileri iki farklı yapılandırmada kullanabilecek: 256 çiplik sunucular ya da tam kapasiteyle çalışan 9.216 çiplik dev kümeler.
    Google, şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka işlemcisini Tam Boyutta Gör
    Ironwood çipleri yalnızca işlem gücüyle değil, bellek kapasitesiyle de dikkat çekiyor. Her bir TPU, 192 GB bellekle donatılmış. Bu, bir önceki nesil olan Trillium (TPU v6) ile karşılaştırıldığında 6 katlık bir artış anlamına geliyor. Bellek bant genişliği de 7,2 Tbps ile 4,5 kat iyileştirilmiş durumda. Ek olarak firma, Ironwood’un watt başına performans açısından Trillium’a kıyasla iki kat daha verimli olduğunu vurguluyor.

    Hatta Google, Ironwood’a o kadar güveniyor ki bazı tartışmalı kıyaslamalar bile yapmaktan geri durmuyor. Şirket, Ironwood’un dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olarak bilinen El Capitan’ın benzer sistem segmentlerinden 24 kat hızlı olduğunu iddia ediyor. Google bu kıyaslamayı FP8 üzerinden yapıyor ama 1,7 Exaflops sunan El Capitan’da bu destek yok.

    Google’ın Ironwood’u son dönemdeki bir trendin hız kesmeden devam edeceğini de gösteriyor: Nvidia’dan bağımsızlaşmak. Nvidia, sektörde halen tartışmasız tekel olsa da Amazon'un Trainium, Inferentia ve Graviton çipleri; Microsoft’un Maia 100 gibi çözümleri ve son olarak Ironwood, teknoloji devlerinin şirket içi çözümlere büyük önem verdiğini gösteriyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/04/09/google-unveils-ironwood-a-new-ai-accelerator-chip/ https://blog.google/products/google-cloud/ironwood-tpu-age-of-inference/
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    M
    moffaka 1 gün önce

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