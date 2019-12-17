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    Google Stadia'yı bekleyenlere müjde! Sunucular Türkiye'ye getiriliyor

    Google'ın bulut tabanlı oyun platformu Stadia'nın Türkiye'de kullanılması için ilk adım atılıyor. Google, sunucularının bir bölümünü Türkiye'ye taşıyor.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    4b
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    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Google Stadia'yı bekleyenlere müjde! Sunucular Türkiye'ye getiriliyor
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    Haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Rekabet Kurumu tarafından cezaya çarptırılan Google, Türkiye’deki yeni Android cihazlara lisans verilmeyeceğini duyurmuştu. Bu karar ile kullanıcıların aleyhinde adım atan Google şimdi de lehte bir adım atıyor.

    Google, sunucularını Türkiye’ye getiriyor. Google, tıpkı Facebook gibi sunucu hizmetini Türk Telekom’dan alacak. İlk etapta 8 ayrı merkeze kurulacak Google sunucuları için teknik inceleme çalışmaları sürdürülüyor. Kurulum çalışmaları 2020 yılı içerisinde başlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Google, Türkiye'den çekilecek mi? İşte yeni açıklama:"

    Düşük seviye PC'lerde yüksek grafikli oyunlar oynanabilecek

    Ortaya çıkan bilgilere göre Google, 2020 yılında Türkiye’deki trafiğinin yüzde 50’sini, daha sonraki yıllarda ise yüzde 80’ini Türkiye’deki sunuculardan yönetecek. Türkiye’deki sunucular sayesinde kullanıcılar Google servislerine ve Google uygulamalarına daha düşük gecikme ile daha yüksek hızda bağlanabilecek. Google’ın bu adımı, bulut tabanlı oyun konsolu Stadia’nın Türkiye’de kullanıma sunulması için kritik önem taşıyor. Türkiye’deki sunuculardan Stadia hizmeti sunulması halinde kullanıcılar 10 Mbps hızında bir internet ile güçlü donanım gerekmeksizin -hatta TV ve telefonlarda bile- yüksek grafikli PC oyunlarını düşük gecikme ile 60 FPS hızında oynayabilecek.



    https://www.haberturk.com/google-turkiye-ye-geliyor-haberler-2550166-teknoloji Yorum Yaz
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    VirgilSollozzo 4 sa. en beğenilen DeepBluee2
    Stadia oyunlarini lagsiz, problemsiz oynayabil diye getiriyorlar o serverleri.. kabile reisinizden korktuklari icin degil.
    4 Yanıt Yanıtla +66
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    b0Ni 4 sa.
    noldu çekiliyordu hani google, ülkeye lanet ediyordunuz dün
    Yanıtla +13
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    DeLyWar 2 sa.
    Google Stadia projesi başarısız bir girişim olacak. Şuanda bile son sistemlerde lag sorunu olabiliyorken kimse para verip ve internetine güvenip Google Stadia ile internetten oyun oynamaz. Ayrıca Sony, Microsoft ve ekran kartı firmaları elleri armut toplamayacak. Örnek olarak (online oyunu zaten oynayamazsında) offline bir oyunu internetten oynayacağına Xbox Game Pass ile indirirsin bilgisayarına oyunları rahat rahat oynarsın.
    Google Stadia projesi başarısız bir girişim olacak. Şuanda bile son sistemlerde lag sorunu olabiliyorken kimse para verip ve internetine güvenip Google Stadia ...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    1 Avatar
    Perturbator 22 dk.
    Güzel haber ama gerçekten stadia ile ilgilimi göreceğiz.
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    murderuo 22 dk.
    Yeter ki gelsin, 30 fps de bile oynarım.
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    Yirikalische 28 dk. Onurmsq
    Laptop kalitesiyle ne alakasi var? Stream olayinin mantigi zaten renderingin ve islem gucunun sunucularda olup sana sadece goruntu gelmesi.



    Sen yuksek grafikli bir oyun oynadiginda rendering senin ekran kartinla yapildigi icin kasiyor, yoksa ayni oyunu son kalite youtubeda izlesen islemcinin entegre grafik islemcisi bile yeterli oluyor. Tam tersine bu sistem bilgisayari kotu olanlar icin daha iyi olacak, daha cok fark gorebilecekler, hatta bilgisayara bile gerek yok bir smart tv olsa yeterli.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Onurmsq 8 dk. Yirikalische
    Bakalım bekleyip göreceğiz. Olacak mı olmayacak mı.
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    chnyldz03 32 dk.
    türk telekom hmm hani şu depremde tüm ülkede hizmet veremiyen firma mı kalsın
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    Ayva 37 dk.
    Burada sunucuları olmayan ps now bile fena çalışmıyor. Stadia'nın yağ gibi akacağını düşünüyorum.
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    karaniler 43 dk. DeLyWar
    Google belki stadıa yi kapatabilir ama stream teknolojisi bitmez çoğu firma yatırımlara çoktan başladı bile
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    Nz9 55 dk. WB
    İnş ironidir.
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    waltran 1 sa.
    stadiadan önce mahalleye fiber çeksin google, türk iss lerin yapacağı yok. o zaman düşünürüz stadiayı.
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    SKYFALL 1 sa.
    Kaynak var mi arkadaşlar? Bu siteden başka hiç bir yerde sağlam bir kaynak bulamadım.
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    MuBi 1 sa. DeLyWar
    Aynı yorumlar zamanında netflix için de yapılmıştı, hemen hemen aynı cümlelerle. Eğer Siz haklıysanız Google bir kaç yüz in dolar kaybeder. Ama Google doğru öngürü yaptı ise (ki ben bunun tutacağını düşünüyorum) değerini milyarlarca usd artıracağı gibi bir de sektörün tek başına yenilmez devi olur.
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