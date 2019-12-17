Google Stadia'yı bekleyenlere müjde! Sunucular Türkiye'ye getiriliyor

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Haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Rekabet Kurumu tarafından cezaya çarptırılan Google, Türkiye’deki yeni Android cihazlara lisans verilmeyeceğini duyurmuştu. Bu karar ile kullanıcıların aleyhinde adım atan Google şimdi de lehte bir adım atıyor.

Google, sunucularını Türkiye’ye getiriyor. Google, tıpkı Facebook gibi sunucu hizmetini Türk Telekom’dan alacak. İlk etapta 8 ayrı merkeze kurulacak Google sunucuları için teknik inceleme çalışmaları sürdürülüyor. Kurulum çalışmaları 2020 yılı içerisinde başlayacak.

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Düşük seviye PC'lerde yüksek grafikli oyunlar oynanabilecek

Ortaya çıkan bilgilere göre Google, 2020 yılında Türkiye’deki trafiğinin yüzde 50’sini, daha sonraki yıllarda ise yüzde 80’ini Türkiye’deki sunuculardan yönetecek. Türkiye’deki sunucular sayesinde kullanıcılar Google servislerine ve Google uygulamalarına daha düşük gecikme ile daha yüksek hızda bağlanabilecek. Google’ın bu adımı, bulut tabanlı oyun konsolu Stadia’nın Türkiye’de kullanıma sunulması için kritik önem taşıyor. Türkiye’deki sunuculardan Stadia hizmeti sunulması halinde kullanıcılar 10 Mbps hızında bir internet ile güçlü donanım gerekmeksizin -hatta TV ve telefonlarda bile- yüksek grafikli PC oyunlarını düşük gecikme ile 60 FPS hızında oynayabilecek.

https://www.haberturk.com/google-turkiye-ye-geliyor-haberler-2550166-teknoloji