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Google tepe yöneticisi Apple'daki görevinden istifa etti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Google tepe yöneticisi Apple'daki görevinden istifa etti
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Google'ın Chrome OS işletim sistemini duyurmasının ardından 2006 Ağustos'undan bu yana yürüttüğü Apple'ın yönetim kurulundaki görevinin ne olacağı merak edilen Google tepe yöneticisi Dr.Eric Schmidt'in görevinden istifa ettiği Apple tarafından yapılan basın açıklamasıyla duyruldu.

Açıklamada Dr.Eric Schmidt'in Apple'ın daha başarılı olması için elinden geleni yaptığını ancak Google'ın son zamanlarda Chrome OS ve Android ile Apple'ın pazarlarına yöneldiğinden Eric Schmidt'in Apple'daki etkisinin azalacağını ve istifa için doğru zaman olduğuna karşılıklı anlaşılarak karar verildiği belirtildi.

Birleşik Devletler Ticaret Komisyonuda Apple ile Google'ın yönetim kurulları arasındaki ilişkiyi mercek altına almak için Mayıs ayında bir inceleme başlatmıştı.Bu iki firma özellikle son yıllarda tarayıcıda Chrome-Safari,mobil işletim sisteminde Android-iPhone OS,video servisinde iTunes-YouTube,fotoğraf yazılımında da iPhoto-Picasa ile birbirlerine rakip olmuşlardı.


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artenis 10 yıl
warmı boyle bir gelenek bu topraklarda...
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yekoo 10 yıl
google çok hızlı büyüyor bence doğru bi karar vermiş tabi zaman ne gösterir bilinmez
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azawarai 10 yıl
Anlatılanlara bakılırsa geç bile kalmış.
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