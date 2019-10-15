Google, USB-C tipi Titan Güvenlik Anahtarı'nı duyurdu

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Google geçtiğimiz yol Titan Güvenlik Anahtarı ürününü tanıtmıştı. Titan Güvenlik Anahtarı web sitelerine giriş yaparken, geleneksel parlola sistemine ekstra bir güvenlik katmanı eklerken, kullanıcıların kimliğini doğrulamanın fiziksel yolu olarak işlev görüyor.

40 dolardan satılacak

Şimdiye kadar Titan Güvenlik Anahtarı'nın USB-A ve Bluetooth destekli iki modeli vardı. Ancak birçok bilgisayar ve cihazın USB-C bağlantı noktasına taşınmaya başlaması, Google'ı harekete geçirdi ve ürünün USB-C sürümü piyasaya sürüldü. Bu modelin NFC özelliğini de desteklemediği belirtiliyor.

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USB-C tipi yeni Titan Güvenlik Anahtarı, Android, Chrome OS, macOS ve Windows gibi çeşitli cihaz ve platformlarla uyumlu olacak. Eğer iOS cihazlarınızda kullanmak istiyorsanız ve USB-C bağlantısını desteklemeyen bir cihazınız varsa, Titan'ın Bluetooth sürümünü satın almanız ve Smart Lock uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Ürünün fiyatının 40 dolar olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.theverge.com/2019/10/14/20913456/google-titan-usb-c-security-key-yubico-yubikey-nfc-bluetooth-fido-os-compatibility