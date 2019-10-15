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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, USB-C tipi Titan Güvenlik Anahtarı'nı duyurdu

    Teknoloji devi Google'ın geleneksel parola sistemine ek bir güvenlik yöntemi olarak piyasaya sürdüğü Titan Güvenlik Anahtarı artık USB-C bağlantı tipini de destekliyor.
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    Güvenlik
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google, USB-C tipi Titan Güvenlik Anahtarı'nı duyurdu
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    Google geçtiğimiz yol Titan Güvenlik Anahtarı ürününü tanıtmıştı. Titan Güvenlik Anahtarı web sitelerine giriş yaparken, geleneksel parlola sistemine ekstra bir güvenlik katmanı eklerken, kullanıcıların kimliğini doğrulamanın fiziksel yolu olarak işlev görüyor.

    40 dolardan satılacak

    Şimdiye kadar Titan Güvenlik Anahtarı'nın USB-A ve Bluetooth destekli iki modeli vardı. Ancak birçok bilgisayar ve cihazın USB-C bağlantı noktasına taşınmaya başlaması, Google'ı harekete geçirdi ve ürünün USB-C sürümü piyasaya sürüldü. Bu modelin NFC özelliğini de desteklemediği belirtiliyor.

    Google, USB-C tipi Titan Güvenlik Anahtarı'nı duyurdu
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    USB-C tipi yeni Titan Güvenlik Anahtarı, Android, Chrome OS, macOS ve Windows gibi çeşitli cihaz ve platformlarla uyumlu olacak. Eğer iOS cihazlarınızda kullanmak istiyorsanız ve USB-C bağlantısını desteklemeyen bir cihazınız varsa, Titan'ın Bluetooth sürümünü satın almanız ve Smart Lock uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Ürünün fiyatının 40 dolar olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.theverge.com/2019/10/14/20913456/google-titan-usb-c-security-key-yubico-yubikey-nfc-bluetooth-fido-os-compatibility Yorum Yaz
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    Schtroumpf Grognon 2 sa.
    amazon'dan ureticisi yubico olanini satin alabilirsiniz.
    usb-c olaninin adi yubikey 5c
    normali 20 dolar type c olan 50
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    captain320 2 sa.
    Biz bunu nasıl satın alırız link verebilecek varmı
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    smart1978 2 sa.
    Eskisinde NFC varken bunda olmamasi akla NFC de zaafiyet var de-facto durumu da olusabilir :) ...
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