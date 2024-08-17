Google, Android telefonları hırsızlığa karşı koruyacak yeni özelliği sunmaya başladı

Tam Boyutta Gör Google, bu yıki I/O etkinliğinde Android 15 ile gelecek yeni hırsızlık önleme özelliğini tanıttı. Bunlar arasında; hırsızlık algılama kilidi, çevrimdışı cihaz kilidi ve cihazı uzaktan kilitleme özelliği yer alıyor. Google, hırsızlık tespit kilidini bir ülkede beta kullanıcılarına kademeli olarak sunmaya başladı.

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Android 15 hırsızlık algılama kilidi özelliği nasıl çalışıyor?

Google, yeni hırsızlık algılama özelliği için ilk test alanı olarak Brezilya’yı seçti. Bu ülkede akıllı telefon hırsızlığı yüksek oranda olduğundan, Google’ın en iyi geri bildirimi alacağı yerlerin başında geliyor. Peki, bu özellik nasıl çalışıyor?

Hırsızlık algılama kilidi özelliği, telefonunuzun çalındığını algıladığında devreye girerek cihazı etkili bir şekilde kilitliyor. Sistem, cihazın ani hareketler gibi şüpheli durumu algılayarak olası hırsızlığı tespit etmek için gelişmiş yapay zeka kullanıyor. Ayrıca, alışılmadık ağ etkinliği gibi başka ipuçlarını da dikkate alıyor. Örneğin; telefonunuz daha önce hiç bağlanmadığınız bir ağa bağlanırsa veya bağlı ağdan çok uzun süre uzak kalırsa, sistem güvenliği otomatik olarak artırıyor.

Google, Android'in en son sürümünde gizlilik ve güvenliği artıran otomatik hırsızlık önleme işlevini kullanıma sundu. Hırsızlık tespit özelliği ilk olarak Android 15 ile gelecek ancak Google, eski Android sürümlerine de getirmeyi planlıyor.

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