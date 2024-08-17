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    Anlık Bildirim

    Google, Android telefonları hırsızlığa karşı koruyacak yeni özelliği sunmaya başladı

    Android 15 ile geliyor: Yeni özellik, telefonunuzu kapkaç ve gasplardan koruyacak. Google, hırsızlık algılama kilidi özelliğini kullanıma sunmaya başladı.       
    google android 15 hırsızlık algılama kilidi özelliği Tam Boyutta Gör
    Google, bu yıki I/O etkinliğinde Android 15 ile gelecek yeni hırsızlık önleme özelliğini tanıttı. Bunlar arasında; hırsızlık algılama kilidi, çevrimdışı cihaz kilidi ve cihazı uzaktan kilitleme özelliği yer alıyor. Google, hırsızlık tespit kilidini bir ülkede beta kullanıcılarına kademeli olarak sunmaya başladı.

    Android 15 hırsızlık algılama kilidi özelliği nasıl çalışıyor?

    Google, yeni hırsızlık algılama özelliği için ilk test alanı olarak Brezilya’yı seçti. Bu ülkede akıllı telefon hırsızlığı yüksek oranda olduğundan, Google’ın en iyi geri bildirimi alacağı yerlerin başında geliyor. Peki, bu özellik nasıl çalışıyor?

    Hırsızlık algılama kilidi özelliği, telefonunuzun çalındığını algıladığında devreye girerek cihazı etkili bir şekilde kilitliyor. Sistem, cihazın ani hareketler gibi şüpheli durumu algılayarak olası hırsızlığı tespit etmek için gelişmiş yapay zeka kullanıyor. Ayrıca, alışılmadık ağ etkinliği gibi başka ipuçlarını da dikkate alıyor. Örneğin; telefonunuz daha önce hiç bağlanmadığınız bir ağa bağlanırsa veya bağlı ağdan çok uzun süre uzak kalırsa, sistem güvenliği otomatik olarak artırıyor.

    Google, Android'in en son sürümünde gizlilik ve güvenliği artıran otomatik hırsızlık önleme işlevini kullanıma sundu. Hırsızlık tespit özelliği ilk olarak Android 15 ile gelecek ancak Google, eski Android sürümlerine de getirmeyi planlıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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