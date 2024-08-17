Google, Android telefonları hırsızlığa karşı koruyacak yeni özelliği sunmaya başladı

Android 15 hırsızlık algılama kilidi özelliği nasıl çalışıyor?
Google, yeni hırsızlık algılama özelliği için ilk test alanı olarak Brezilya’yı seçti. Bu ülkede akıllı telefon hırsızlığı yüksek oranda olduğundan, Google’ın en iyi geri bildirimi alacağı yerlerin başında geliyor. Peki, bu özellik nasıl çalışıyor?
Hırsızlık algılama kilidi özelliği, telefonunuzun çalındığını algıladığında devreye girerek cihazı etkili bir şekilde kilitliyor. Sistem, cihazın ani hareketler gibi şüpheli durumu algılayarak olası hırsızlığı tespit etmek için gelişmiş yapay zeka kullanıyor. Ayrıca, alışılmadık ağ etkinliği gibi başka ipuçlarını da dikkate alıyor. Örneğin; telefonunuz daha önce hiç bağlanmadığınız bir ağa bağlanırsa veya bağlı ağdan çok uzun süre uzak kalırsa, sistem güvenliği otomatik olarak artırıyor.
Google, Android'in en son sürümünde gizlilik ve güvenliği artıran otomatik hırsızlık önleme işlevini kullanıma sundu. Hırsızlık tespit özelliği ilk olarak Android 15 ile gelecek ancak Google, eski Android sürümlerine de getirmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.