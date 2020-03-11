Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google ve Adidas akıllı ayakkabı tabanını duyurdu

    İyi futbol oynuyorsanız FIFA Mobile Ultimate Team oyununda puan kazanabilirsiniz. Bunun için Adidas GMR akıllı tabanı spor ayakkabınıza yerleştirmeniz yeterli.
    1 hf.
    3,6b
    1
    2
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google ve Adidas akıllı ayakkabı tabanını duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Bir süredir paylaşımları devam eden Google ve Adidas’ın Project Jacquard adındaki akıllı ayakkabı tabanı resmiyet kazandı. Gelişmiş özelliklere sahip akıllı taban ayrıca FIFA Mobile oyununda da puan kazandırıyor.

    Project Jacquard nedir?

    Project Jacquard projesi Google’ın sıra dışı projeler laboratuvarı tarafından geliştirildi. Küçük bir yonga ayakkabı içerisine yerleştiriliyor ve sporcunun hareketlerini takip ediyor. Yonga içerisinde ivme ölçer, jiroskop ve benzer bileşenler kullanılmış. Gelişmiş yapay zeka algoritması oyuncunun vuruş hızı, gücü, mesafesi, şut sayısı gibi değerleri doğru bir şekilde hesaplayabiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google, EA Sports ve Adidas büyük bir ortaklık yapıyor

    Ayrıca Bkz. "Honor 10X modeli 6nm Kirin 820 yonga seti ile gelebilir"

    Adidas ise özel bir ayakkabı tabanı geliştirdi. Yonga bu tabanın altına tutturuluyor. Oyuncular güçlü ayağı hangisiyse tabanı o ayakkabıya yerleştiriyor. Batarya ise yoğunluğa göre 60-90 dakika arasında gidiyor. LED bildirim şarj seviyesini kullanıcıya iletiyor.

    Google ve Adidas akıllı ayakkabı tabanını duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Adidas GMR uygulaması ile elde edilen veriler grafik haline dönüştürülüyor. Uygulama tüm hareketleri algılayarak makine öğrenme üzerinden bunları sınıflıyor. Ayrıca kale önünde 40 güçlü vuruş gibi pek çok görev var. Bunlar yerine getirildiğinde FIFA Mobile Ultimate Team oyununa para ve puan şeklinde aktarılabiliyor.

    Adidas GMR adıyla satılacak olan ayakkabı tabanlarının fiyatı 249TL ve ülkemizde de satış sayfası açılmış durumda. Kaynak linkinde sayfayı bulabilirsiniz.



    https://www.adidas.com.tr/en/gmr-pack/FS0156.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    matador_mirkhan 1 hf.
    Ayakkabı fiyatına tabanlık. Bana gelmez. Gelen olur o ayrı.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. DJI Mavic Air 2 görselleri sızdırıldı 1 hf. Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı: 6.67 inç ekran, 5.020 mAh pil 1 hf. Coronavirüs salgını pandemi kategorisine alındı 1 hf. Apple Mart 2020 etkinliği, Coronavirüs sebebiyle iptal edilmezse nelere sahne olacak? 1 hf. Ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’da koronavirüs tespit edildi 1 hf. Google Pixel 4a'nın tasarımı ve başlangıç fiyatı netleşti 1 hf. Nokia'lar için yeni Android 10 güncelleme takvimi açıklandı 1 hf. Apple, 2019 yılında giyilebilir cihaz pazarının lideri oldu 1 hf. WPFest 2020, Wordpress meraklılarını bir araya getirdi 1 hf. ABD ordusu, artan enerji ihtiyaçları için taşınabilir nükleer mikro reaktör arayışına girdi 1 hf. Redmi K30 Pro'nun Mart sonunda tanıtılacağı açıklandı 1 hf. YÖK 2019-nCoV kılavuzu yayımlandı 1 hf. OnePlus 8 serisinin 5G desteği ile geleceği kesinleşti 1 hf. Taşınabilir kaset çalarlar geri mi dönüyor? 1 hf. 9 milyon bilgisayarı etkileyen Necurs botnet ağı çökertildi 1 hf. Sağlık Bakanlığı Coronavirüs afişleri yayımlandı 1 hf. Ölümle sonuçlanan kazanın ardından Uber otonom araç testlerine yeniden başlıyor 1 hf. Dünyanın ilk 240Hz oyuncu projeksiyon cihazı tanıtıldı 1 hf. E3 2020 fuarı da iptal edilmek üzere (Resmi) 1 hf. Huawei P40 lansmanı iptal edildi, sadece internet yayını olacak 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google ve Adidas akıllı ayakkabı tabanını duyurdu Sonraki Bu monitör iddialı | 4K, 144Hz ve GSync ile geliyor 1 hf. Amazon, kasiyersiz market teknolojisini süpermarketlere satmak istiyor 1 hf. Redmi Note 9 Pro'nun kutu içeriği de belli oldu 1 hf. Çinli şirket, Koronavirüs maskesi takan insanların yüzünü tanıyan teknoloji geliştirdi 1 hf. Netflix yeni Türk dizi ve filmlerini duyurdu: İlk orijinal film geliyor! 1 hf. Gmail artık birden fazla imzayı destekliyor 1 hf. Koronavirüsle ilgili dikkat edilmesi gerekenler 1 hf. ‘Command & Conquer Remastered Collection’ 5 Haziran’da geliyor 1 hf. Galaxy Note 20'nin tasarımını açık eden yeni görüntüler 1 hf. Bill ve Melinda Gates Vakfı, KOVİD-19 için yürütülen aşı çalışmalarına 125 milyon dolar bağışladı 1 hf. Xiaomi Mi A2 Lite için yayınlanan Android 10 güncellemesi birçok soruna neden oluyor 1 hf. İlk B550 anakartı görüntülendi 1 hf. Samsung Galaxy M11'in görseli ve detayları ortaya çıktı 1 hf. Koronavirüs konferansı, Koronavirüs nedeniyle iptal edildi 1 hf. Intel Xe GPU’su için TSMC’nin 6 nm bantlarını kullanabilir 1 hf. iOS 14 ile gelecek yenilikler neler? İşte iOS 14 hakkında bilinen her şey 1 hf. Facebook, çapraz hikaye paylaşımını test ediyor 1 hf. Google Groups sonunda yeni bir tasarıma sahip oluyor 1 hf. Koronavirüs ülkemizde: 1 vatandaşta testler pozitif çıktı 1 hf. Cadillac Lyriq tanıtımı koronavirüs salgını yüzünden iptal edildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim