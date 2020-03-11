Google ve Adidas akıllı ayakkabı tabanını duyurdu

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Bir süredir paylaşımları devam eden Google ve Adidas’ın Project Jacquard adındaki akıllı ayakkabı tabanı resmiyet kazandı. Gelişmiş özelliklere sahip akıllı taban ayrıca FIFA Mobile oyununda da puan kazandırıyor.

Project Jacquard nedir?

Project Jacquard projesi Google’ın sıra dışı projeler laboratuvarı tarafından geliştirildi. Küçük bir yonga ayakkabı içerisine yerleştiriliyor ve sporcunun hareketlerini takip ediyor. Yonga içerisinde ivme ölçer, jiroskop ve benzer bileşenler kullanılmış. Gelişmiş yapay zeka algoritması oyuncunun vuruş hızı, gücü, mesafesi, şut sayısı gibi değerleri doğru bir şekilde hesaplayabiliyor.

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Adidas ise özel bir ayakkabı tabanı geliştirdi. Yonga bu tabanın altına tutturuluyor. Oyuncular güçlü ayağı hangisiyse tabanı o ayakkabıya yerleştiriyor. Batarya ise yoğunluğa göre 60-90 dakika arasında gidiyor. LED bildirim şarj seviyesini kullanıcıya iletiyor.

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Adidas GMR uygulaması ile elde edilen veriler grafik haline dönüştürülüyor. Uygulama tüm hareketleri algılayarak makine öğrenme üzerinden bunları sınıflıyor. Ayrıca kale önünde 40 güçlü vuruş gibi pek çok görev var. Bunlar yerine getirildiğinde FIFA Mobile Ultimate Team oyununa para ve puan şeklinde aktarılabiliyor.

Adidas GMR adıyla satılacak olan ayakkabı tabanlarının fiyatı 249TL ve ülkemizde de satış sayfası açılmış durumda. Kaynak linkinde sayfayı bulabilirsiniz.

https://www.adidas.com.tr/en/gmr-pack/FS0156.html

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