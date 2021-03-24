Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google ve Microsoft, tarayıcılar arası uyumluluk sorunlarını gidermek için birlikte çalışacaklar

    Microsoft, #Compat2021 girişimi kapsamında tarayıcı uyumluluğunu iyileştirmek için Google ile iş birliği yapıyor. Şirketler bu kapsamda beş temel CSS sorununu gidermeye çalışacaklar.
    24 Mart 2021, 02:00 (1 sa.)
    116
    12
    1
    Tarayıcılar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Google ve Microsoft, tarayıcılar arası uyumluluk sorunlarını gidermek için birlikte çalışacaklar

    Microsoft ve Google bugün, web geliştiricileri için tarayıcı uyumluluğunu iyileştirmeyi amaçlayan yeni bir tarayıcılar arası girişim olan #Compat2021 girişimine katıldıklarını duyurdu. Yeni girişim, tarayıcılarda tümü CSS ile ilgili olan en önemli 5 uyumluluk sorununu gidermeyi amaçlıyor.

    Ayrıca Bkz. "AirPods Max'in, bu yıl 1 milyon adetten daha az satılması bekleniyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Google, gizli modda bile kullanıcıları izlediğini iddia eden davadan kurtulamadı

    Tarayıcılar arası uyumluluk sorunu

    Proje, web geliştiricilerinin temel web düzeni, formlar ve animasyon araçlarını kullanarak tarayıcılar arasında tutarlı bir deneyim oluşturmaya çalışırken uğraştığı beş temel soruna odaklanıyor. Bu beş temel sorun, CSS Flexbox, CSS Grid, CSS position: sticky, CSS aspect-ratio property ve CSS transforms olarak belirtiliyor.

    Microsoft ve Google birçok alanda rekabet halindeler ancak hem Microsoft'un yeni Edge tarayıcısı hem de Google'ın Chrome tarayıcısı Chromium tabanlı olduğu için bu durum onları ortak bir paydada buluşturuyor.

    Microsoft bir blog gönderisiyle: "Her alanda önemli iyileştirmeler sağlamak amacıyla # Compat2021 adlı tarayıcılar arası bir çabaya kaynak ayırmak için Google , Igalia ve daha geniş web topluluğuna katılmaktan heyecan duyuyoruz. Bu proje için ortak çalışma grubumuz, özellik kullanım verilerine, her bir satıcının izleme sistemindeki hataların sayısına, çeşitli anket geri bildirimlerine, CanIUse verilerine ve web platformu testlerinden elde edilen test sonuçlarına göre yukarıdaki odak alanlarını belirledi." ifadelerinde bulundu.

    Chrome, Edge, Firefox ve Safari'nin deneysel ve kararlı yapılarını karşılaştıran ve her tarayıcıya uyumluluk için 100 üzerinden bir puan veren Compat 2021 Gösterge Paneli'ne göre geliştirme kanalından Chrome ve Edge 86 puan alırken, Firefox Nightly'nin puanı 83 ve Safari Önizleme'nin puanı 64 olarak belirlendi. Kararlı sürümleri karşılaştırıldğında ise Chrome ve Edge 83 puan alırken, Firefox 68 ve Safari 60 puanda kaldı.



    https://www.engadget.com/google-microsoft-browser-compatibility-issues-104040745.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    bıktık şu tarayıcı sorunlarından, web birinde çalışır diğerinde çalışmaz ya da kayar sağa sola doğru, mozilla ve safari de olmalı . herbirine ayrı bişi yaz cart curt, html dünyanın gelmiş geçmiş en rezil ve en çok kullanılan yazılım dili olsa gerek !
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. Core i9-11900K’nın kutu açılımı yapıldı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google ve Microsoft, tarayıcılar arası uyumluluk sorunlarını gidermek için birlikte çalışacaklar Sonraki Doom Eternal yönetmeni anlatılacak daha fazla Doom hikayesinin olduğunu söyledi 3 sa. Apple Glass, sanal 3D nesneler oluşturmak için hologram teknolojisi kullanabilir 4 sa. Samsung Galaxy Note bitiyor mu ? | Nihayet sessizlik bozuldu 4 sa. Dimensity 700'den güç alan Vivo Y72 5G piyasaya sürüldü 4 sa. Black Widow doğrudan Disney Plus'a geliyor: İşte yayın tarihi 4 sa. Yarış oyunu Project Cars GO, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 5 sa. John Wick 4 ve John Wick 5 için beklenmedik senarist değişikliği 5 sa. Snapdragon 860'ın teknik detayları yayınlandı: Uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlar için 6 sa. Yeni Hyundai Bayon'un Avrupa fiyatı belli oldu 6 sa. Amazon Bahar Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimleri - 23 Mart 6 sa. BluTV'nin yeni yerli dizisi Yeşilçam'ın yayın tarihi açıklandı 7 sa. Yeni Nissan Z, tanıtım öncesi sızıntı görsellerle ortaya çıktı 7 sa. OnePlus ilk akıllı saatini gururla sunar 7 sa. Apple katlanabilir iPhone için karmaşık menteşe sistemi planlıyor 7 sa. OnePlus 9R tanıtıldı: Uygun fiyatlı amiral gemisi 8 sa. OnePlus 9 ve 9 Pro tanıtıldı: Snapdragon 888 işlemci, Hasselblad kamera, 120Hz ekran 8 sa. realme C25 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 8 sa. Milli Eğitim Bakanı: "EBA kalıcı olacak" 8 sa. Xbox Game Pass için büyük iddia! Ubisoft+ da Game Pass'e eklenebilir 9 sa. iPhone 13 de satış rekorları kırabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız