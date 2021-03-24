Google ve Microsoft, tarayıcılar arası uyumluluk sorunlarını gidermek için birlikte çalışacaklar

Microsoft ve Google bugün, web geliştiricileri için tarayıcı uyumluluğunu iyileştirmeyi amaçlayan yeni bir tarayıcılar arası girişim olan #Compat2021 girişimine katıldıklarını duyurdu. Yeni girişim, tarayıcılarda tümü CSS ile ilgili olan en önemli 5 uyumluluk sorununu gidermeyi amaçlıyor.

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Tarayıcılar arası uyumluluk sorunu

Proje, web geliştiricilerinin temel web düzeni, formlar ve animasyon araçlarını kullanarak tarayıcılar arasında tutarlı bir deneyim oluşturmaya çalışırken uğraştığı beş temel soruna odaklanıyor. Bu beş temel sorun, CSS Flexbox, CSS Grid, CSS position: sticky, CSS aspect-ratio property ve CSS transforms olarak belirtiliyor.

Microsoft ve Google birçok alanda rekabet halindeler ancak hem Microsoft'un yeni Edge tarayıcısı hem de Google'ın Chrome tarayıcısı Chromium tabanlı olduğu için bu durum onları ortak bir paydada buluşturuyor.

Microsoft bir blog gönderisiyle: "Her alanda önemli iyileştirmeler sağlamak amacıyla # Compat2021 adlı tarayıcılar arası bir çabaya kaynak ayırmak için Google , Igalia ve daha geniş web topluluğuna katılmaktan heyecan duyuyoruz. Bu proje için ortak çalışma grubumuz, özellik kullanım verilerine, her bir satıcının izleme sistemindeki hataların sayısına, çeşitli anket geri bildirimlerine, CanIUse verilerine ve web platformu testlerinden elde edilen test sonuçlarına göre yukarıdaki odak alanlarını belirledi." ifadelerinde bulundu.

Chrome, Edge, Firefox ve Safari'nin deneysel ve kararlı yapılarını karşılaştıran ve her tarayıcıya uyumluluk için 100 üzerinden bir puan veren Compat 2021 Gösterge Paneli'ne göre geliştirme kanalından Chrome ve Edge 86 puan alırken, Firefox Nightly'nin puanı 83 ve Safari Önizleme'nin puanı 64 olarak belirlendi. Kararlı sürümleri karşılaştırıldğında ise Chrome ve Edge 83 puan alırken, Firefox 68 ve Safari 60 puanda kaldı.

https://www.engadget.com/google-microsoft-browser-compatibility-issues-104040745.html

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