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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google ve Parallels iş birliği ile Chromebook modellerinde Windows 10 devri

    Kurumsal olarak kullanılan Chromebook modellerinde Parallels uygulaması üzerinden Windows 10 sanal makinesi çalıştırmak mümkün oluyor. Şimdilik bu özellik son kullanıcıya sunulmayacak.
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    Windows
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google ve Parallels iş birliği ile Chromebook modellerinde Windows 10 devri
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    Giriş seviyesi dizüstü pazarına çevrim içi çalışan bir işletim sistemi ile alternatif sunmak isteyen Google; Chromebook konsepti ile oldukça başarılı bir iş çıkardı. Sadece çevrim içi uygulama mantığından çıkarak sürekli gelişen Chrome OS platformu artık Windows 10 da çalıştırıyor.

    Parallels ve Google iş birliği

    Yapılan açıklamaya göre Parallels ve Google iş birliği ile Chrome OS platformunda Windows 10 işletim sistemi kullanmak mümkün hale geldi. İş birliği kapsamında bir Windows sanallaştırma çözümü sunuluyor.

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    Parallels uygulaması Chrome OS platformunda bir Windows sanal makinesi kuruyor ve Windows 10 etkinleştirme anahtarınız ile kullanmanızı sağlıyor. Sanal makineyi tam ekran kullanma veya Chrome OS ile Windows 10 uygulamalarını yan yana çalıştırma gibi güçlü özellikler mevcut.

    Diğer taraftan sistemler arasında kopyala-yapıştır, Chrome OS içerisinde tanımlanmış yazıcı ve diğer çevre birimlerini Windows 10 içerisinde kullanabilme, Windows 10 ve Chrome OS klasörlerinin ortak olması, Chrome OS içerisinde Birlikte Aç komutu verdiğiniz bir dosyanın eğer varsa Windows 10 içerisindeki uygulamasında açılması gibi verimlilik odaklı özellikler de unutulmamış.

    Google ve Parallels iş birliği ile Chromebook modellerinde Windows 10 devri

    Parallels desteği şimdilik kurumsal ve yönetici yetkileri altında kullanılan Chromebook modelleri için geçerli. Ayrıca belirli bir gereksinim sınırı da koyulmuş. En az Intel Core i5 veya i7 işlemci, 16GB RAM, 128GB depolama alanı verimli bir çalışma için alt sınır.

    Yani son kullanıcılar şimdilik Windows 10 tecrübesini Chromebook modellerinde yaşayamayacaklar. Yöneticiler kullanıcıların Parallels erişimini açarak bir güncelleme ile Windows 10 makinesini kurabilecekler.



    https://www.engadget.com/parallels-chromebook-running-windows-10-170015389.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    57 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 15 sa.
    Güzel düşünülmüş.
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