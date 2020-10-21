Google ve Parallels iş birliği ile Chromebook modellerinde Windows 10 devri

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Giriş seviyesi dizüstü pazarına çevrim içi çalışan bir işletim sistemi ile alternatif sunmak isteyen Google; Chromebook konsepti ile oldukça başarılı bir iş çıkardı. Sadece çevrim içi uygulama mantığından çıkarak sürekli gelişen Chrome OS platformu artık Windows 10 da çalıştırıyor.

Parallels ve Google iş birliği

Yapılan açıklamaya göre Parallels ve Google iş birliği ile Chrome OS platformunda Windows 10 işletim sistemi kullanmak mümkün hale geldi. İş birliği kapsamında bir Windows sanallaştırma çözümü sunuluyor.

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Parallels uygulaması Chrome OS platformunda bir Windows sanal makinesi kuruyor ve Windows 10 etkinleştirme anahtarınız ile kullanmanızı sağlıyor. Sanal makineyi tam ekran kullanma veya Chrome OS ile Windows 10 uygulamalarını yan yana çalıştırma gibi güçlü özellikler mevcut.

Diğer taraftan sistemler arasında kopyala-yapıştır, Chrome OS içerisinde tanımlanmış yazıcı ve diğer çevre birimlerini Windows 10 içerisinde kullanabilme, Windows 10 ve Chrome OS klasörlerinin ortak olması, Chrome OS içerisinde Birlikte Aç komutu verdiğiniz bir dosyanın eğer varsa Windows 10 içerisindeki uygulamasında açılması gibi verimlilik odaklı özellikler de unutulmamış.

Parallels desteği şimdilik kurumsal ve yönetici yetkileri altında kullanılan Chromebook modelleri için geçerli. Ayrıca belirli bir gereksinim sınırı da koyulmuş. En az Intel Core i5 veya i7 işlemci, 16GB RAM, 128GB depolama alanı verimli bir çalışma için alt sınır.

Yani son kullanıcılar şimdilik Windows 10 tecrübesini Chromebook modellerinde yaşayamayacaklar. Yöneticiler kullanıcıların Parallels erişimini açarak bir güncelleme ile Windows 10 makinesini kurabilecekler.

https://www.engadget.com/parallels-chromebook-running-windows-10-170015389.html

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