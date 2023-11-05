Windows 11 23H2 temiz kuruluma hazır: ISO dosyası çıktı

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Windows 11 işletim sistemi için bugüne kadarki en büyük güncelleme olan 23H2 yayınlanmıştı. Söz konusu güncelleme şimdiye kadar sadece Windows Update aracılığı ile yüklenebiliyordu ancak artık durum değişti.
Microsoft geliştiricileri temiz kurulum yapmak isteyenler için yeni işletim sistemi sürümünün ISO görüntüsünü yayınladı. Microsoft'un resmi web sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:
"Bu seçenek, Windows 11'i yüklemek için önyüklenebilir bir yükleme ortamı (USB sürücü, DVD) veya sanal bir makine (.ISO dosyası) oluşturmak isteyen kullanıcılar içindir. Bu ISO dosyası, kullanıcıların mevcut etkinleştirme anahtarını girmelerini gerektiren birçok sürümü içerir."
Dosya boyutu 5.9 GB
ISO görüntüsünü indirmek için bu bağlantıda yer ala açılır menüdeki "Windows 11 (multi-edition ISO)" varyantını seçmeniz yeterli. Daha sonraki adımda işletim sisteminin dilini belirleyerek indirme işlemini başlatabilirsiniz. Türkçe ISO dosyasının boyutunun 5.9 GB olduğunu da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.