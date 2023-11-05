Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Windows 11 işletim sistemi için bugüne kadarki en büyük güncelleme olan 23H2 yayınlanmıştı. Söz konusu güncelleme şimdiye kadar sadece Windows Update aracılığı ile yüklenebiliyordu ancak artık durum değişti.

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Microsoft geliştiricileri temiz kurulum yapmak isteyenler için yeni işletim sistemi sürümünün ISO görüntüsünü yayınladı. Microsoft'un resmi web sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Bu seçenek, Windows 11'i yüklemek için önyüklenebilir bir yükleme ortamı (USB sürücü, DVD) veya sanal bir makine (.ISO dosyası) oluşturmak isteyen kullanıcılar içindir. Bu ISO dosyası, kullanıcıların mevcut etkinleştirme anahtarını girmelerini gerektiren birçok sürümü içerir."

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Dosya boyutu 5.9 GB

ISO görüntüsünü indirmek için bu bağlantıda yer ala açılır menüdeki "Windows 11 (multi-edition ISO)" varyantını seçmeniz yeterli. Daha sonraki adımda işletim sisteminin dilini belirleyerek indirme işlemini başlatabilirsiniz. Türkçe ISO dosyasının boyutunun 5.9 GB olduğunu da belirtelim.

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Windows 11 23H2 temiz kuruluma hazır: ISO dosyası çıktı