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    Google ve Samsung arasında çok gizli anlaşma iddiası

    Kendi ekosisteminde Bixby sanal asistan ve Galaxy uygulama mağazasını kullanan Samsung’a Google cazip bir teklif yaptı. Talebi ise Google Assistant ve Google Play uygulamalarının öne çıkması.
    2 gün
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google ve Samsung arasında çok gizli anlaşma iddiası
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    Google; Android işletim sisteminin açık kaynak olması ve üreticilere kendi çözümlerini kullanmasına fırsat vermesi ile sürekli övünmüştür. Bu esnek yapısını da kapalı Apple ekosistemine karşı bir avantaj olarak lanse etmişti. Ne var ki kazın ayağı öyle olmuyor.

    Gizli anlaşma

    Hali hazırda Android işletim sisteminde Google Assistant dijital asistan ve Play Store uygulama mağazası varsayılan olarak sunuluyor. Bununla birlikte üreticiler kendi çözümlerini de geliştirmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

    Huawei bilindiği üzere ambargo nedeniyle kendi mağazasını geliştirdi. Xiaomi gibi Çinli üreticiler yine kendi dijital asistanlarını ve uygulama mağazalarını kullanıyor. Bununla birlikte global anlamda en etkili asistan ve mağaza Samsung’da.

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    Samsung’un büyük yatırımlar yaptığı Bixby akıllı asistanı ve Galaxy mağazası tüm cihazlarında yer alıyor. Tablet ve akıllı telefon segmentleri birleştiğinde ise Android dünyasında Samsung’un büyük bir etkisi oluyor.

    Bloomberg ve Reuters tarafından kaynaklara dayandırılan bir iddiaya göre Google ile Samsung arasında tam da bu konu için bir görüşme yapılıyor. Google kendi asistan ve uygulama mağazasının Samsung cihazlarında daha fazla öne çıkarılmasını istiyor.

    Google ve Samsung arasında çok gizli anlaşma iddiası
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    Gelir paylaşımı esasına dayanacak bu anlaşmada Samsung asistanı ve mağazası haliyle geri planda kalacak. Belirli modellerde özel Bixby tuşu bile hazırlayan Samsung’un şimdilik bu teklif karşısında kararsız kaldığı ifade ediliyor.

    Samsung’un tereddüt yaşamasındaki en önemli neden gerek genel gidişat gerekse de pandemi nedeniyle akıllı telefon satışlarında yüzde 20 civarında bir düşüş yaşaması. Google’ın teklifinde oldukça cömert olduğu da dile getiriliyor.

    Konu iddia seviyesinde olduğu için Google ne kadar teklif etti veya Android ekosisteminde başka ne tür teklifleri oldu bilemiyoruz. Zaten Google ve Samsung bu görüşme iddialarını kesin bir dille yalanlamış durumda.

    Elbette bu tarz bir anlaşmanın son kullanıcı tarafında büyük bir etkisi olmayabilir. Pek çok kullanıcı alıştığı asistan veya mağazaya zaten doğrudan erişiyor. Arka planda ise Google daha fazla kullanıcı verisine erişme ve haliyle odaklı reklamlarda daha fazla mesafe kat etme gibi avantajlara sahip olacak.



    https://www.engadget.com/google-samsung-deal-assistant-play-store-120548633.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    chengineer (üç nokta) 2 gün en beğenilen
    madem gizli nasil haberimiz oluyor
    Yanıtla +16
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    hareketliperde (tuluy ....) 2 gün Xtrud
    şu Tizen os u en azından giriş seviyesi olarak globale yaysa çok iyi olur ama nerdeeee
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 16 sa.
    Ya ne Tizen'i ya? Hiç mi kullanmadın görmedin Samsung TV. Ne kadar leşko olduğunu hiç mi bakmadın YouTube'dan? Gelmiş tizen diyor
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    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
    tamam.
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    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
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    sis651 2 gün
    Bixby'ye Türkçe desteği gelmeyeceğine göre yakın zamanda, en azından gıgılın asistanından faydalanıp Bixby'yi rafa kaldırmaları uygun olur...
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 2 gün
    Adam anlaşıyor En İyi Asistan da Google'da. Eyyyyy editör bey sen Apple ekosisteminden memnunsan bunun neyine bók atıyon
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 gün
    bu samsung kesinlikle saf değil huawei'nin başına geleni gördükten sonra hatta önce bile olabilir kendi işletim sistemini kapalı kapılar ardında öyle bi geliştiriyodur ki. amoledleri vsleri geliştiren koskoca şirket bunu mu yapamıcak:D
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    mokoko_TR 2 gün
    g kore abd nin karısıdır kabul edecek mecbur
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    chengineer (üç nokta) 2 gün en beğenilen
    madem gizli nasil haberimiz oluyor
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 gün
    Samsung'ta biraz vizyon varsa Huawei'nin izinden gider ama yok.
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 2 gün Xtrud
    Farkinda mısın bilmiyorum ama Huawei hala android işletim sistemini kullanıyor
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    hareketliperde (tuluy ....) 2 gün Xtrud
    şu Tizen os u en azından giriş seviyesi olarak globale yaysa çok iyi olur ama nerdeeee
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 gün
    Yetmedi mi, daha ne kadar tekel olmak istiyorsun?
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