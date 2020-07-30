Google ve Samsung arasında çok gizli anlaşma iddiası

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Google; Android işletim sisteminin açık kaynak olması ve üreticilere kendi çözümlerini kullanmasına fırsat vermesi ile sürekli övünmüştür. Bu esnek yapısını da kapalı Apple ekosistemine karşı bir avantaj olarak lanse etmişti. Ne var ki kazın ayağı öyle olmuyor.

Gizli anlaşma

Hali hazırda Android işletim sisteminde Google Assistant dijital asistan ve Play Store uygulama mağazası varsayılan olarak sunuluyor. Bununla birlikte üreticiler kendi çözümlerini de geliştirmiş durumda.

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Huawei bilindiği üzere ambargo nedeniyle kendi mağazasını geliştirdi. Xiaomi gibi Çinli üreticiler yine kendi dijital asistanlarını ve uygulama mağazalarını kullanıyor. Bununla birlikte global anlamda en etkili asistan ve mağaza Samsung’da.

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Samsung’un büyük yatırımlar yaptığı Bixby akıllı asistanı ve Galaxy mağazası tüm cihazlarında yer alıyor. Tablet ve akıllı telefon segmentleri birleştiğinde ise Android dünyasında Samsung’un büyük bir etkisi oluyor.

Bloomberg ve Reuters tarafından kaynaklara dayandırılan bir iddiaya göre Google ile Samsung arasında tam da bu konu için bir görüşme yapılıyor. Google kendi asistan ve uygulama mağazasının Samsung cihazlarında daha fazla öne çıkarılmasını istiyor.

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Gelir paylaşımı esasına dayanacak bu anlaşmada Samsung asistanı ve mağazası haliyle geri planda kalacak. Belirli modellerde özel Bixby tuşu bile hazırlayan Samsung’un şimdilik bu teklif karşısında kararsız kaldığı ifade ediliyor.

Samsung’un tereddüt yaşamasındaki en önemli neden gerek genel gidişat gerekse de pandemi nedeniyle akıllı telefon satışlarında yüzde 20 civarında bir düşüş yaşaması. Google’ın teklifinde oldukça cömert olduğu da dile getiriliyor.

Konu iddia seviyesinde olduğu için Google ne kadar teklif etti veya Android ekosisteminde başka ne tür teklifleri oldu bilemiyoruz. Zaten Google ve Samsung bu görüşme iddialarını kesin bir dille yalanlamış durumda.

Elbette bu tarz bir anlaşmanın son kullanıcı tarafında büyük bir etkisi olmayabilir. Pek çok kullanıcı alıştığı asistan veya mağazaya zaten doğrudan erişiyor. Arka planda ise Google daha fazla kullanıcı verisine erişme ve haliyle odaklı reklamlarda daha fazla mesafe kat etme gibi avantajlara sahip olacak.

https://www.engadget.com/google-samsung-deal-assistant-play-store-120548633.html

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