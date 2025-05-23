Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Veo 3 ile üretilen videolar görenleri hayrete düşürüyor

    Google'ın yeni video üretim aracı Veo 3 ile üretilen videolar ortaya çıkmaya başladı. Yeni modelin ürettiği videolar, korkutucu derecede gerçekçiliğiyle sosyal medyada yankı uyandırdı.

    Google Veo 3 ile üretilen videolar görenleri hayrete düşürüyor Tam Boyutta Gör
    Google'ın geçtiğimiz gün I/O geliştirici konferansında tanıttığı video üretim aracı Veo 3 ile üretilen videolar ortaya çıkmaya başladı. Artık sesli videolar da oluşturabilen yeni modelin ürettiği videolar, korkutucu derecede gerçekçiliğiyle sosyal medyada yankı uyandırdı.

    Veo motorundaki en büyük iyileştirme, videolara senkronize sesin eklenmesi. Bu özelliğin eklenmesiyle, gerçek videolarla AI içeriği ayırt etmek oldukça zor hale geliyor. Video tarafında da daha keskin ve ayrıntılı görüntüler ile giderek gerçeğe yakın videolara doğru yol alınıyor.

    Google'ın tanıttığı Flow aracı ise kullanıcıların klipler oluşturmasına ve bunları sanal bir hikaye panosu gibi sorunsuz bir şekilde birleştirmesine olanak tanıyor. Doğru şekilde kullanıldığında, AI klipleriyle süreklilik arz eden ve bir hikaye anlatan filmler oluşturmak mümkün hale geliyor. Veo 3'ün ürettiği videolar 8 saniyeyle sınırlı olsa da, Flow birleştirilmiş sahnelerle çok daha uzun videolara olanak tanıyor.

    Şuan için ABD'deki Gemini Ultra aboneleri için sunulan Veo 3 ile üretilen birçok video klip sosyal medyaya düşümüş durumda. Bunlardan biri, bir otomobil fuarında gerçekleştirilen röportajları konu alıyor. László Gaál isimli kullanıcı tarafından oluşturulan video, son derece gerçekçi görünse de, sadece metin istemiyle tamamen yapay zeka tarafından oluşturulmuş. Diğer bir videoda ise metin istemiyle üretilen videodaki kişilerin yapay zeka olduklarını reddettiği görülüyor.

    Yapay zeka ile üretilen videoların bu kadar kısa sürede bu seviyeye gelmesi inanılmaz görünüyor. Bu gelişimin sinema, televizyon ve reklam sektöründe büyük dönüşümlere yol açacağını söylemek abartı olmaz. Yapay zeka bu sektörlerde, bir yandan yeni kapılar açarken, diğer yandan birçok kişinin işini elinden alacak gibi görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    gun 3 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

    Profil resmi
    Barış Manço 3 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

    Profil resmi
    Richard Parker 10 saat önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

    Profil resmi
    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    buzdolabından tır tır ses gelmesi gaz kelebeği arıza belirtileri tuvaletten kurt çıkıyor ne yapmalıyım kurutmalı çamaşır makinesi alınır mı akım korumalı priz ne işe yarar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 12
    Apple iPhone 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P4
    Acer TravelMate P4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum