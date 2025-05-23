Tam Boyutta Gör Google'ın geçtiğimiz gün I/O geliştirici konferansında tanıttığı video üretim aracı Veo 3 ile üretilen videolar ortaya çıkmaya başladı. Artık sesli videolar da oluşturabilen yeni modelin ürettiği videolar, korkutucu derecede gerçekçiliğiyle sosyal medyada yankı uyandırdı.

Veo motorundaki en büyük iyileştirme, videolara senkronize sesin eklenmesi. Bu özelliğin eklenmesiyle, gerçek videolarla AI içeriği ayırt etmek oldukça zor hale geliyor. Video tarafında da daha keskin ve ayrıntılı görüntüler ile giderek gerçeğe yakın videolara doğru yol alınıyor.

Google, sesli videolar oluşturabilen yapay zeka Veo 3'ü tanıttı 2 gün önce eklendi

Google'ın tanıttığı Flow aracı ise kullanıcıların klipler oluşturmasına ve bunları sanal bir hikaye panosu gibi sorunsuz bir şekilde birleştirmesine olanak tanıyor. Doğru şekilde kullanıldığında, AI klipleriyle süreklilik arz eden ve bir hikaye anlatan filmler oluşturmak mümkün hale geliyor. Veo 3'ün ürettiği videolar 8 saniyeyle sınırlı olsa da, Flow birleştirilmiş sahnelerle çok daha uzun videolara olanak tanıyor.

Şuan için ABD'deki Gemini Ultra aboneleri için sunulan Veo 3 ile üretilen birçok video klip sosyal medyaya düşümüş durumda. Bunlardan biri, bir otomobil fuarında gerçekleştirilen röportajları konu alıyor. László Gaál isimli kullanıcı tarafından oluşturulan video, son derece gerçekçi görünse de, sadece metin istemiyle tamamen yapay zeka tarafından oluşturulmuş. Diğer bir videoda ise metin istemiyle üretilen videodaki kişilerin yapay zeka olduklarını reddettiği görülüyor.

Yapay zeka ile üretilen videoların bu kadar kısa sürede bu seviyeye gelmesi inanılmaz görünüyor. Bu gelişimin sinema, televizyon ve reklam sektöründe büyük dönüşümlere yol açacağını söylemek abartı olmaz. Yapay zeka bu sektörlerde, bir yandan yeni kapılar açarken, diğer yandan birçok kişinin işini elinden alacak gibi görünüyor.

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Google Veo 3 ile üretilen videolar görenleri hayrete düşürüyor

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