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    Google, sesli videolar oluşturabilen yapay zeka aracı Veo 3'ü tanıttı

    Google, bu yılki I/O geliştirici konferansında metinden video oluşturabilen yeni yapay zeka aracı Veo 3'ü tanıttı. Bu model, sesli videolar üretebilen ilk sürüm olma özelliğini taşıyor.

    Google, sesli videolar oluşturabilen yapay zeka Veo 3'ü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Google, bu yılki I/O geliştirici konferansındaki en son medya oluşturma modellerini duyurdu. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı belki de Veo 3 oldu. Bu model, sesli videolar üretebilen ilk sürüm olma özelliğini taşıyor.

    Veo 3

    Model örneğin, kuşların ötüşlerinin duyulduğu bir video veya arka planda trafik seslerinin olduğu bir sokağın videosunu oluşturabiliyor. Google, Veo 3’ün ayrıca gerçek dünya fiziğinde ve dudak senkronizasyonunda oldukça başarılı olduğunu belirtiyor. Şu anda model yalnızca ABD'deki Gemini Ultra aboneleri için Gemini uygulamasında ve kurumsal kullanıcılar için Vertex AI'da kullanılabiliyor. Ayrıca, Google’ın yeni AI film yapım aracı olan Flow da içinde yer alıyor.

    Flow

    Flow, sinematik klipler ve sahneler oluşturmak için Veo, Imagen ve Gemini'yi bir araya getiriyor. Kullanıcılar istedikleri son çıktıyı doğal dilde tarif ettiğinde Flow bu tanıma uygun içerikler üretebiliyor. Yeni araç, şimdilik yalnızca ABD’deki Google AI Pro ve Ultra abonelerine sunulacak, ancak şirket yakında daha fazla ülkede kullanılabilir hale getirmeyi planlıyor.

    Google, tamamen yeni bir video üretim modeli çıkarmış olsa da, Veo 2’yi henüz gözden çıkarmış değil. Kullanıcılar, Veo 2’ye insan, sahne, stil ve nesne görselleri vererek bunları Flow içinde üretilecek içerikler için referans olarak kullanabilecek. Ayrıca Flow içinde sahneleri döndürme, belirli nesnelere yakınlaştırma gibi kamera kontrolü özelliklerine de erişebilecekler. Kullanıcılar videoların çerçevesini dikeyden yataya genişletebilecek veya içeriklerinden nesneleri ekleyip çıkarabilecekler.

    Imagen 4

    Google ayrıca etkinlikte en son görsel oluşturma modeli Imagen 4'ü tanıttı. Şirket, Imagen 4'ün karmaşık kumaşlar ve hayvan kürkü gibi ince ayrıntıları oldukça iyi bir netlikte işlediğini ve hem fotogerçekçi hem de soyut görüntüler oluşturmada oldukça başarılı olduğunu söylüyor. Ayrıca, önceki sürümlere göre tipografi oluşturma konusunda da çok daha iyi. Imagen 4, farklı en-boy oranlarında ve 2K çözünürlüğe kadar görüntüler oluşturabiliyor. Imagen 4 artık Gemini uygulaması, Vertex AI ve Docs ve Slides dahil Workspace uygulamalarında kullanılabiliyor. Google ayrıca Imagen 3'ten 10 kat daha hızlı olan Imagen 4'ün bir versiyonunu yakında yayınlayacağını duyurdu.

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