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    Google veri merkezinde yangın çıktı: Arama sonuçları bozuldu

    Google veri merkezinde çıkan yangın, arama sonuçlarının bozulmasına sebep oldu. Şu anda birçok web sitesi indexleme sorunlarıyla karşı karşıya. Konuya ilişkin Google'dan gelen açıklamalar haberimizde.
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    Google veri merkezinde yangın çıktı: Arama sonuçları bozuldu

    Dün, ABD yerel saatiyle 11:59'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Lowa eyaletindeki Google veri merkezinde, korkutucu bir yangın meydana geldi. Elektrik kazası sonucu oluşan yangında üç elektrik personeli ağır yaralanırken, dünya çapında da Google arama sonuçlarında 500 hataları gibi ciddi problemler yaşandı. İndeksleme problemleri ise halen devam ediyor.

    Google arama sonuçlarında çeşitli sorunlar oluştu

    Öyle ki birçok yeni web sayfası çok geç indeks alırken, bazı mevcut sayfalar ise arama sonucunda hiç gösterilmiyor. Üstelik mevcut sayfaların arama sonucu pozisyonlarında da ciddi düşüşler söz konusu. Google aramadaki sorunlarla ilgili açıklamalarda bulunan Google mühendisi John Mueller, Google olarak arama sonuçlarındaki sorunların farkında olduklarını ve en kısa sürede düzelteceklerini kaydetti.

    Veri merkezinde yaşanan yangınla ilgili konuşan bir diğer Google çalışanı ise şunları söyledi: "Bugün Google'ın Council Bluffs, Iowa'daki veri merkezinde meydana gelen ve üç kişinin yaralanmasına sebep olan bir elektrik kazasının farkındayız. Tüm çalışanların sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimizdir. Durumu kapsamlı bir şekilde araştırmak ve gerektiğinde yardım sağlamak için ortaklar ve yerel yetkililerle iletişim halindeyiz."

    Google veri merkezinde yangın çıktı: Arama sonuçları bozuldu
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    Kaynakça https://www.seroundtable.com/google-search-is-broken-outages-indexing-missing-33891.html https://www.sfgate.com/news/article/google-electrical-incident-injures-3-17360321.php
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