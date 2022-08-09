WhatsApp telefon numaranızı gizlemenize izin verecek

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WhatsApp geliştiricileri popüler uygulamaya, telefon numaranızı grup üyelerinden gizlemenizi sağlayan bir gizlilik ayarı ekleyecek. Şirketin bu yönde bir işlev geliştirdiği biliniyordu ancak detayları şimdi ortaya çıktı.

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İstenmeyen arama ve mesajları ortadan kaldıracak

Bu gelişme uygulamaya gelecek olan yenilikleri ortaya çıkaran WABetaInfo tarafından ortaya çıkarıldı. Kaynağa göre, kullanıcı gruba katıldığında telefon numarasını kimin göreceğini seçebilecek ve telefon numarası varsayılan olarak herkesten gizlenecek. Ancak bunun, grup bilgileri bölümündeki ayarlardan değiştirilebileceğini de belitelim.

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Bu özellik, Android için WhatsApp beta sürümü 2.22.17.23'te tespit edildi, ancak henüz etkin değil. Kullanıcıların istenmeyen aramalardan ve mesajlardan kurtulmalarını sağlayacak olan bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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