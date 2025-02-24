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    Google, video üretim modeli Veo 2’nin ücretini açıkladı: Saati sadece 1.800 dolar

    Google'ın yapay zeka araştırma laboratuvarı Google DeepMind tarafından geçtiğimiz aralık ayında tanıtlan Veo 2’nin fiyatı açıkladı. Google, Veo 2 için saniye başına 50 cent istiyor.
    Google, video üretim modeli Veo 2’nin ücretini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Google'ın yapay zeka araştırma laboratuvarı Google DeepMind tarafından iki ay önce tanıtılan video üretim modeli Veo 2’nin merak edilen ücretlendirmesi açıklandı. Bu model, oldukça önemli çünkü teknoloji devinin şimdiye kadarki en iyi video üretim modeli konumunda. Firmanın YouTube gibi devasa bir kütüphanesi olduğunu düşünürsek Veo 2’nin oldukça gelişmiş bir yapay zeka olması pek de şaşırtıcı olmamalı.

    Veo 2 fiyatı açıklandı

    Öte yandan şirketin resmi fiyatlandırma sayfasına göre, Veo 2’yi kullanmanın maliyeti saniye başına 50 cent olacak. Bu da dakikada 30 dolar, saatlik kullanımda ise 1.800 dolar gibi bir ücrete denk geliyor.

    Google DeepMind araştırmacısı Jon Barron, bu fiyatlandırmayı büyük bütçeli Hollywood yapımlarıyla kıyasladı. Örneğin, Marvel’ın "Avengers: Endgame" filmi yaklaşık 356 milyon dolarlık bir prodüksiyon bütçesine sahipti. Bu, filmdeki her saniyenin Veo 2 ile yaklaşık 32.000 dolara mal olacağı anlamına geliyor. Bu bağlamda, Veo 2’nin sunduğu maliyet avantajı dikkat çekiyor.

    Ancak, kullanıcıların ürettikleri her saniyelik içeriği kullanmayacaklarını ve Veo 2’nin şimdilik üç saatlik devasa filmler üretebilecek kapasitede olmadığını da unutmamak gerekiyor. Veo 2, 4K (4096 x 2160 piksel) çözünürlüğe kadar 2 dakika veya daha uzun videolar oluşturabiliyor. Ek olarak bu fiyatlandırma, OpenAI’ın kısa süre önce duyurduğu rakip yapay zeka video modeli Sora ile de karşılaştırılıyor. OpenAI, Sora’yı kullanabilmek için aylık 200 dolarlık ChatGPT Pro aboneliği gerektiriyor. Pro aboneleri 500 videoya denk gelen 10.000 krediye sahip.

    Freepik'e eklendi

    Bu arada Google ile Freepik, birkaç gün önce Veo 2 temelli bir otaklık da başlattı. Veo 2 artık ücretli Freepik AI Suite’te kullanılabiliyor. Burada Veo 2 ile sadece video üretimi değil aynı zamanda bir ürünün sadece tek bir fotoğrafını kullanarak çeşitli ürün videoları da üretebiliyorsunuz. Dudak senkronizasyonu sesler de yine videolara eklenebiliyor. Freepik AI Suite’te Veo 2’ye ek olarak Kling 1.6 PRO ve Runway Gen 3 de bulunuyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/02/23/googles-new-ai-video-model-veo-2-will-cost-50-cents-per-second/ https://www.freepik.com/blog/google-veo-2/ https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/pricing#veo
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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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