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    Google, Veo 2 ile Gemini’da video üretme dönemini başlatıyor

    Google’ın en gelişmiş yapay zeka video üretim modeli Veo 2, firmanın ChatGPT rakibi Gemini uygulamasına geliyor. Ücretli Gemini kullanıcıları bu sayede kısa videolar üretebiliyor.
    Google, Veo 2 ile Gemini’da video üretme dönemini başlatıyor Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka tabanlı üretkenlik araçları yarışında vites yükseltiyor. Şirketin yeni nesil video üretim modeli Veo 2, bugünden itibaren Gemini uygulaması ve web arayüzü üzerinden ücretli kullanıcılara sunulmaya başlandı. Henüz sınırlı sayıda kullanıcıya açılan bu özellik, ilerleyen haftalarda daha fazla ücretli Gemini Advanced abonesine ulaşacak.

    Kısa videolar oluşturulacak

    Veo 2, metin girdilerini analiz ederek kısa video klipler oluşturan bir yapay zeka modeli. Kullanıcılar yalnızca sahneyi tarif eden bir metin giriyor ve model, bu tanıma uygun şekilde video karelerini oluşturuyor. OpenAI’ın Sora modeliyle benzer prensipte çalışan Veo 2, Google’a göre "gerçek dünya fiziğine" dair daha gelişmiş bir kavrayışa sahip. Özellikle insan hareketleri gibi dinamiklerin daha doğal görünmesi için özel olarak geliştirildiği belirtiliyor.

    Şimdilik 720p çözünürlükte ve maksimum 8 saniyelik videolar üretebilen Veo 2, kullanıcıya içerik üzerinde oldukça detaylı kontrol imkanı tanıyor. Google, ayda kaç video üretilebileceğine dair net bir sınır belirtmese de, belli bir limite ulaşıldığında kullanıcıların uyarılacağını duyurdu. Bu arada belirtelim, ne kadar ayrıntılı bir prompt (istem, girdi) yazarsanız çıktının doğruluğu da buna bağlı olarak artacaktır.

    Bu arada Veo 2’yi farklı yollarla da deneyebilirsiniz. Google’ın geçtiğimiz yıl duyurduğu Whisk adlı deneysel platforma da Veo 2 entegre edildi. Whisk kullanıcıları, metin komutlarının yanı sıra örnek görsellerden yola çıkarak hareketli 8 saniyelik videolar oluşturabiliyor. Buradaki dikkat çeken detay ise aylık 100 video üretim limiti.

    Veo 2’nin oluşturduğu videolar henüz tam anlamıyla “gerçekçi” seviyede olmasa da, Google güvenlik konusuna büyük önem verdiğini vurguluyor. Sistem, yasa dışı veya kışkırtıcı içeriklerin üretimini engellemek için çeşitli filtreleme mekanizmalarına sahip. Ayrıca her video, SynthID dijital filigranı ile işaretleniyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/ai/google-brings-veo-2-video-generation-to-gemini-advanced-170014422.html https://blog.google/products/gemini/video-generation/
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