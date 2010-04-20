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Google'dan bedava telefon; Peki kimler için ve ne amaçla ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Onbinlerce uygulama ve çok sayıda yazılım geliştiricisini çatısı altında toplayan Apple AppStore, Google'ın yoğun markajı altında. Android platformunu uygulama zengini yapmak için kolları sıvayan Google, iPhone'a uygulama geliştiren yazılımcıları kendi kampına çekmek istiyor.

Texts From Last Night isimli iPhone uygulamasını geliştiren programcı, New York Times'a gönderdiği elektronik postasında, Android Taraftarlık Grubu'ndan bir kişinin kendisiyle açık iletişim kurmak ve uygulamalarını port etmesi karşılığında ücretsiz Nexus One vermek istediğini yazdı.

1GHz hızında işlemciye ve 3.7-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olan Nexus One, satış rakamlarıyla olmasa bile yazılımcıları etkileme açısından Google'ın, Android'i büyüme stratejisinde önemli bir rol üstlenecek gibi görünüyor. Bu arada uygulama sayısı açısından olmasa da uygulama artış hızı açısından Android'in agresif bir büyüme içerisinde olduğu da dikkatlerde kaçmıyor.

Gelen bilgilere göre sene başında sadece 6.000 civarında olan uygulama sayısı, 25.000'den fazla. Apple ise AppStore'da 185.000'den fazla uygulamayı barındırmakta.


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Mertcan. 9 yıl
Batuist birkaç haberde de yorumunu gördüm , iPhone HD sanki çıkmış gibi konuşuyorsun , ortada tam bir şey yok karşılaştırıyorsun , daha somut bilgiler yokken karşılaştırma yapmamanı öneririm
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sahafiec 9 yıl
...
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Batuist 9 yıl
google apple gibi reklam yapamıyor.. önce telefonu bir barda farklı bir telefon kılıfı içinde unutması lazımdı... Sonra onu benim telefonum diye istemesi ve bunu herkesin önünde yapması lazımdı.. :)) o zaman görseydin satışları :)))
şaka bir yana apple bir türlü gündemden düşmüyor... herkesin dilinde iphone HD varken google biraz zor tel. satar..
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Jem-Jem 9 yıl
Bildigim kadariyla suanda Android Market'te 38.000 uygulama var. Bu arada 185.000 de bir sifir eksik:)
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umtyilmz 9 yıl

Jem-Jem

Bildigim kadariyla suanda Android Market'te 38.000 uygulama var. Bu arada 185.000 de bir sifir eksik:)


ne demek bir sıfır eksik? 185.000 civarı uygulama var işte Apple Store'da .
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