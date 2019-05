Google'dan bedava telefon; Peki kimler için ve ne amaçla ?

Onbinlerce uygulama ve çok sayıda yazılım geliştiricisini çatısı altında toplayan Apple AppStore, Google'ın yoğun markajı altında. Android platformunu uygulama zengini yapmak için kolları sıvayan Google, iPhone'a uygulama geliştiren yazılımcıları kendi kampına çekmek istiyor.

Texts From Last Night isimli iPhone uygulamasını geliştiren programcı, New York Times'a gönderdiği elektronik postasında, Android Taraftarlık Grubu'ndan bir kişinin kendisiyle açık iletişim kurmak ve uygulamalarını port etmesi karşılığında ücretsiz Nexus One vermek istediğini yazdı.

1GHz hızında işlemciye ve 3.7-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olan Nexus One, satış rakamlarıyla olmasa bile yazılımcıları etkileme açısından Google'ın, Android'i büyüme stratejisinde önemli bir rol üstlenecek gibi görünüyor. Bu arada uygulama sayısı açısından olmasa da uygulama artış hızı açısından Android'in agresif bir büyüme içerisinde olduğu da dikkatlerde kaçmıyor.

Gelen bilgilere göre sene başında sadece 6.000 civarında olan uygulama sayısı, 25.000'den fazla. Apple ise AppStore'da 185.000'den fazla uygulamayı barındırmakta.