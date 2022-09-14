GoPro Hero 11 Black, daha ucuz Mini modeliyle birlikte tanıtıldı: İşte özellikleri

GoPro, yeni aksiyon kameraları Hero 11 Black ve Hero 11 Black Mini modelini tanıttı. Hero 11 Black GoPro kameralar, daha büyük sensör, 10-bit renk video ve yüksek performans batarya (enduro battery) ile geliyor.

GoPro Hero 11 Black serisi tanıtıldı

Yeni GoPro Hero11 Black kamera serisi, Hero11 Black, Hero11 Black Creator Edition ve Hero11 Black Mini’den oluşuyor. Her üç aksiyon kamerası da, 10 bit renk derinliği, şimdiye kadar bir Hero kamerada bulunan en yüksek video sabitleme ve en geniş görüş alanı sunan daha büyük sensörlü kameralara sahip. Hero 11 Creator Edition, tek elle kamera kontrolü ve tek şarjla 4 saatin üzerinde 4K kayıt sağlayan yerleşik tuşlara sahip pili de uzun süre dayanan model olarak karşımıza çıkıyor.

GoPro Hero 11 Black Mini neler sunuyor?

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GoPro’nun yeni Hero11 Black aksiyon kamerası, önceki modele kıyasla daha büyük sensöre sahip; 5.3K’da 8:7 en boy oranında çekim yapabiliyor. Ayrıca HyperView adında bir modda yaygın olan 16:9 en boy oranında daha da geniş çekim yapmanızı sağlıyor. Önümüzde ay gelmesi beklenen GoPro Hero 11 Black Mini de ana modelin daha küçük ve daha ucuz modeli. Kompakt bir aksiyon kamerası arayanlar için bir seçenek ancak dokunmatik ve ön kameranın bulunmaması gibi bazı eksiklikler içeriyor. Kayıt düğmesinin yanında, hangi çözünürlükte ve kare hızında çekim yaptığınızı ve ne kadar kayıt süresi ve pil kaldığını görmenizi sağlayan küçük bir ekrana sahip. Hero 11’in özelliklerinin çoğunu daha küçük bir ekrana sığdırıyor.

Hero 11 Black Mini, Hero11’e kıyasla 20 gr daha hafif. GoPro, Mini’nin hacim ve ağırlık açısından yaklaşık %13 daha küçük olduğunu söylüyor. Video yönünden, Mini, normal boyuttaki Hero ile neredeyse aynı; aynı sensöre ve özel GP2 işlemciye ve aynı 10-bit kayıt özelliğine sahip ve hemen hemen aynı çözünürlük ve kare hızlarını destekliyor. HyperSmooth 5.0 sayesinde, 4:3 formatında video çekerken Hero 10’a kıyasla görüntü sabitleme konusunda çok daha başarılı.

Hero11 Black Mini ve Hero11 Black, gece çekimine odaklanan hızlandırılmış (time-lapse) çekim için yeni ayarlar sunuyor. Hero11 Black serisi, varsayılan olarak GoPro’nun kolay kontroller olarak adlandırdığı, çok basitleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü ile geliyor ancak pro kontrol modu da mevcut.

GoPro Mini’nin muadiline kıyasla ekran dışında birçok eksik yönü var. 1500 mAh batarya çıkarılamıyor, resim modu yok, GPS ve stereo ses yok, ön kayıt özelliği, planlı çekim, döngülü video, web kamera modu yok. Evet, daha hafif bir kamera ancak tüm bunlardan vazgeçmeye değer mi? Pilin değiştirilebilmesi sizin için ne kadar önemli? Hero11, özellikle soğuk havalarda Hero10 ile birlikte gelen standart pillerden daha hızlı şarj olan ve daha uzun süre dayanan Enduro bataryayla geliyor. Mini’de de aynı teknolojinin kullanıldığı söylendi. Yine de ağırlık ve fiyat konusunda hassas olan kullanıcılar veya aşırı dar alanlarda çekim yapanlar için Mini seçeneğinin olması güzel.

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GoPro, yıllık 50 dolar karşılığında abonelikle kamerada güzel indirimlerin yanı sıra kameralardan birinin kırılması durumunda nispeten ucuz takas programı ve şarja takıldığında kameradaki görüntülerin otomatik olarak buluta yüklenmesi gibi ekstra özelliklere erişim sunuyor.

GoPro Hero 11 Black fiyatı ve çıkış tarihi

GoPro Hero11 Black fiyatı 500 dolar; GoPro abonesiyseniz biraz indirimli alabiliyorsunuz. GoPro Hero11 Mini’nin fiyatı ise, 400 dolar. GoPro aboneleri için özel fiyatlandırma, 300 dolar. Hero11 Black, bugün, Mini ise 25 Ekim’de aboneler için satışa sunulacak, ardından dünya genelinde mağazalardan satın alınabilecek.

GoPro Hero 11 Black Mini özellikleri

Maksimum çözünürlük ve kare hızları: 5.3K 60fps, 4K 120fps, 1080p 240fps

Görüntü sabitleme: HyperSmooth 5.0 ve 360 derece görüş kilidi

Boyut: 52.4 x 38 x 51.2 mm

Ağırlık: 133 g

GoPro Hero 11 Black özellikleri

Maksimum çözünürlük ve kare hızları: 5.3K 60fps, 4K 120fps, 1080p 240fps

Görüntü sensörü: 1/1.9 inç 8:7 en boy oranı

Renk derinliği: 10-bit

Görüntü sabitleme: HyperSmooth 5.0 ve 360 derece görüş kilidi

Dokunmatik ekran: Var

Çekimleri otomatik etiketleme: Var

Enduro batarya: Var

Boyut: 71.8 x 33.6 x 50.8 mm

Ağırlık: 154 g

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