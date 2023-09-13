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    Anlık Bildirim

    Amazon'da GoPro Hero 11 indirime girdi!

    GoPro Hero 11 Black Mini modelinde kısa süreliğine geçerli indirim başladı. Aksiyon kamerası satın almayı düşünenler bu indirimli fiyatı kaçırmasın!                   
    Amazon'da GoPro Hero 11 indirime girdi! Tam Boyutta Gör
    Amazon Türkiye'nin Okula ve Şehre Dönüş fırsatları kapsamında GoPro Hero 11 Black Mini modeli büyük indirime girdi. GoPro Hero 11 Black Mini, 9.799 TL'ye satılıyor. İndirimli fiyatın kısa süreliğine geçerli olduğunu ve stoklarla sınırlı olduğu ifade ediliyor.

    Satın almak için: GoPro Hero 11 Black Mini

    Amazon'un Okula ve Şehre Dönüş kampanyası 18 Eylül'e kadar devam edecek. Kırtasiyeden giyime, elektronikten gıdaya, bilgisayarlardan yapı market ürünlerine kadar pek çok kategoride önemli indirimler göze çarpıyor.

    Tüm indirimli ürünler için: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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