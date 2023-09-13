Tam Boyutta Gör Amazon Türkiye'nin Okula ve Şehre Dönüş fırsatları kapsamında GoPro Hero 11 Black Mini modeli büyük indirime girdi. GoPro Hero 11 Black Mini, 9.799 TL'ye satılıyor. İndirimli fiyatın kısa süreliğine geçerli olduğunu ve stoklarla sınırlı olduğu ifade ediliyor.

Satın almak için: GoPro Hero 11 Black Mini

Amazon Airfryer indirimleri başladı: İndirimli Airfryer modelleri 1 hf. önce eklendi

Amazon'un Okula ve Şehre Dönüş kampanyası 18 Eylül'e kadar devam edecek. Kırtasiyeden giyime, elektronikten gıdaya, bilgisayarlardan yapı market ürünlerine kadar pek çok kategoride önemli indirimler göze çarpıyor.

Tüm indirimli ürünler için: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

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Amazon'da GoPro Hero 11 indirime girdi!