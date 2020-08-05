Gordon Murray T.50, dünyanın en hafif süper otomobili olmaya geldi

Gordon Murray, 21. yüzyılın McLaren F1'i olarak nitelendirilen süper otomobili T.50 üzerindeki örtüyü sonunda kaldırdı. T.50, dünyanın en hafif ve sürücü odaklı süper otomobili olmak için tasarlandı.

T.50'nin tasarımına baktığımızda, F1'den esintiler taşıyan LED farlara sahip bir ön bölümle karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra, aerodinamik açıdan burun kısmıyla bir bütünlük oluşturan ön cam, yukarı doğru açılan kapılar ve motor kapakları da dikkat çeken tasarım detayları arasında. Tavanda bulunan ve emdiği havayı atmosferik V12 motorun olduğu bölmeye gönderen hava girişi de T.50'nin en karakteristik özelliklerinden.

Karbon fiber gövdeye sahip T.50'nin arka bölümünde oldukça büyük bir difüzör ve 3D stoplar dikkat çekiyor. Aracın 19 ve 20 inçlik dövme alaşım jantları Michelin Pilot Sport 4 S lastiklerle çevrili. Fren performansından ise önde 370 mm karbon seramik diskler ve altı pistonlu kaliperler, arkada ise 340 mm diskler ve dört pistonlu kaliperler sorumlu.

Gordon Murray Automotive'in kendi spor otomobiline eklediği en ilginç detay şüphesiz ki arkada bulunan 400 mm çapındaki fan olmuş. 48 volt elektrik motorundan güç alan ve 7.000 devire kadar çıkabilen bu çok bıçaklı fan, aracın diğer aerodinamik ögeleriyle ortak çalışarak sürtünmeyi yüzde 12,5'e kadar azaltıyor. Ayrıca T.50'nin güç çıkışına da yaklaşık 50 beygirlik bir destek sağlıyor.

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Bu da yetmediyse, söz konusu fanın aracın yere basma kuvvetini normal sürüşte yüzde 50, frenleme esnasında ise yüzde 100 oranında artırdığını ve fren mesafesini kısalttığını söyleyebiliriz. T.50'nin bu fan dışında dinamik arka spoyler'lar ve gövdenin alt kısmında bulunan aktif paneller gibi aerodinamik unsurları bulunuyor. T.50'de Auto, High Downforce, Streamline, Braking, Test ve V-Max Boost olmak üzere altı aero modu bulunuyor. En sonuncusu maksimum performans için tasarlanmış ve aracın gücünü 700 beygire çıkarıyor.

Tıpkı F1'deki gibi T.50'nin kabininde de sürücü ortada, yolcu koltukları ise onun kenarlarında biraz arkaya konumlandırılmış şekilde duruyor. Sürücü koltuğunun hemen sağında, titanyum vites kolu ve bilgi-eğlence kontrollerinin bulunduğu bir konsol mevcut. Aracın gösterge paneli ise büyük bir takometre ve onun iki yanındaki dijital ekranlardan oluşuyor. Yandaki kameralardan gelen görüntüyü aktaran iki küçük ekran, hafif pedallar, 10 hoparlörlü ses sistemi ve Android Auto / Apple Car Play desteği de T.50'nin özellikleri arasında.

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Gelelim T.50'nin kalbine. Daha önce de belirtildiği gibi araçta Cosworth imzalı 3.9 litre V12 atmosferik motor bulunuyor. Gordon Murray, 664 beygir güç ve 467 Nm tork üreten motorun maksimum 12,100 devir çevirdiğini ve rölantiden maksimum devire sadece 0.3 saniyede çıkabildiğini belirtiyor. Trafiğe uygun bir araçta bulunan en hafif V12 olması için tasarlanan motorun sadece 180 kg ağırlığa sahip olduğu da verilen bilgiler arasında.

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Henüz performans verileri açıklanmayan T.50'de 6 ileri manuel şanzıman kullanılmış. Söz konusu şanzımandaki 5 vites hızlanma için kısa oranlı, 6. vites ise normal sürüş için uzun oranlı tutulmuş. T.50'nin diğer her noktasında olduğu gibi şanzıman da ultra hafif olacak şekilde tasarlanmış. Sonuç olarak ortaya, sadece 2.3 mm kalınlığında alüminyum kasaya ve 80.5 kg ağırlığa sahip bir şanzıman çıkmış.

T.50'nin yollardaki en hafif spor otomobil olmasına yönelik tüm bu uğraşlar, aracın ağırlığını sadece 986 kg'da tutmayı başarmış. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu değerin 1.060 kg ağırlığa sahip Mazda MX-5 ve 996 kg ağırlığa sahip i10'dan bile aşağıda olduğunu söylemek mümkün.

Bunca dikkat çekici özelliğin bedeli de oldukça yüksek. Gordon Murray, T.50'nin fiyatını vergiler hariç 2.62 milyon euro olarak açıkladı. T.50'den yalnızca 100 adet üretilecek ve araçlar 2022'nin Ocak ayından itibaren sahiplerine teslim edilecek.

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