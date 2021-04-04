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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Diyetle alınan az miktardaki şeker karaciğer yağ üretimini artırabilir

    University of Zurich kurumu araştırmacıların yürüttüğü yeni araştırmaya göre ortalama düzeyde fruktoz veya sükroz tüketimi karaciğerde tarafından üretilen yağ miktarını önemli ölçüde artırıyor.
    04 Nisan 2021, 18:00 (Güncellendi, 1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Diyetle alınan az miktardaki şeker karaciğer yağ üretimini artırabilir
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    Almanya'da bulunan University of Zurich kurumu araştırmacıların yürüttüğü yeni araştırmaya göre ortalama düzeyde fruktoz veya sükroz tüketimi karaciğerde tarafından üretilen yağ miktarını önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca araştırmacılar söz konusu etkinin oldukça uzun bir süre de devam ettiğini belirtiyor.

    Diyabet

    Diyetle alınan az miktardaki şeker karaciğer yağ üretimini artırabilir

    Artan şeker tüketiminin tip 2 diyabet için risk faktörü olduğu uzun zamandır bilinmekle birlikte bilim insanları yaklaşık olarak 100 sağlıklı deneği 3 gruba ayırdı ve söz konusu gruplar kontrol grubuyla mukayese edildi.

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    Her gruba günlük olarak yaklaşık 80 gram fruktoz, glukoz veya sükroz verildi ( yaklaşık 2 kutu kola ) ve gruplar şeker tüketimlerine göre kıyaslandı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda fruktoz tüketen gruptaki karaciğer tarafından üretilen yağ ; glukoz tüketen veya kontrol grubuna oranla 2 kat fazla bulundu. Ayrıca sükrozun da fruktozla benzer etkiye sahip olduğu ve önceki çalışmaların aksine sükrozun da söz konusu duruma neden olduğu keşfedildi.

    Ayrıca Bkz. "Kas dokusu rejenerasyonunda kullanılabilecek bor içeren hidrojel geliştirildi"

    Son olarak söz konusu etkinin en az 12 saat boyunca devam ettiğini ve şeker tüketilmese bile bu etkinin bir dönem daha sürebildiğini ekleyelim.

    Yeni araştırma Journal of Hematology adlı dergide yayımlandı.



    https://www.media.uzh.ch/en/Press-Releases/2021/Fat-production.html
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    Editörün Seçimi Yorum
    Fruktoz ( Çoğunlukla hatta %90 diyeyim.) mısır şurubundan imal edilir , Markete girdiğinizde , bisküvi,çikolata,kek,gazlı içecekler ,ketçap...bu liste uz...
    Yorumu gör »     sendemail
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    sendemail (umit erdem) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen editörün seçimi
    Fruktoz ( Çoğunlukla hatta %90 diyeyim.) mısır şurubundan imal edilir ,

    Markete girdiğinizde , bisküvi,çikolata,kek,gazlı içecekler ,ketçap...bu liste uzar gider .
    Kısaca sebze reyonu hariç her raftaki üründe vardır bu bela .

    Şeker pancarındaki şekerden çok daha ucuzdur , ve berbat tadı olan bir ürünü dünyanın en lezzetli lokması haline getirir.

    İnsan aldanır ama karaciğer asla .

    Uzak durun.  

    Günde 1 tane elma veya sevdiğiniz meyveden bir miktar tüketmek yararlıdır elbette , ancak kalkıp da 1 kilo kiraz yemeyin 1 oturuşta ,

    Yeni kural şu , ambalajlı işlenmiş her gıda ürününden uzak dur ve hava karardıktan sonra beslenmemeye çalış.

    Not: Editör kardeşim haber için Allah razı olsun senden , iyi çalışmalar dilerim,emeğine sağlık .Özenle takip ettiğim haberlerinden çok faydalanıyorum.Forumun ekseriyeti genç olduğu için sağlık mevzularını pek öncelik haline getirmeyebilirler ,lakin bu haberler işin ciddiyetinde olanlar için altın niteliğinde ,tekrar teşekkür ederim emeklerin için ,var ol!
    @SigismundScholomoFreud
    Fruktoz ( Çoğunlukla hatta %90 diyeyim.) mısır şurubundan imal edilir , Markete girdiğinizde , bisküvi,çikolata,kek,gazlı içecekler ,ketçap...bu liste uz...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
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    H hakanhan68 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şekerden uzak durun en azından yürüyüş yapın.insülün tüm sistemi etkiliyor .
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    siyahtemas (Bahadır Aktuğ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fruktoz zaten zehir de, bir dilim ekmek bile insülini delirtiyor... Sağlıklı görünen fakat karaciğeri yağlanmış bir çok kişiye rastlamakla da beraber, obezlerin hiç şansı yok bu yüzyılda... 128den 86 kiloya düşmüş bir eski sporcu olarak diyorum ki, şeker kullanmayın... Meyve bile günde 1i geçmesin, 6dan sonra yoğurt bile yemeyin...
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    end0plazmikretikulum 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Almanya Zürich mi? İsviçre olmasın?
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    sendemail (umit erdem) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen editörün seçimi
    Fruktoz ( Çoğunlukla hatta %90 diyeyim.) mısır şurubundan imal edilir ,

    Markete girdiğinizde , bisküvi,çikolata,kek,gazlı içecekler ,ketçap...bu liste uzar gider .
    Kısaca sebze reyonu hariç her raftaki üründe vardır bu bela .

    Şeker pancarındaki şekerden çok daha ucuzdur , ve berbat tadı olan bir ürünü dünyanın en lezzetli lokması haline getirir.

    İnsan aldanır ama karaciğer asla .

    Uzak durun.  

    Günde 1 tane elma veya sevdiğiniz meyveden bir miktar tüketmek yararlıdır elbette , ancak kalkıp da 1 kilo kiraz yemeyin 1 oturuşta ,

    Yeni kural şu , ambalajlı işlenmiş her gıda ürününden uzak dur ve hava karardıktan sonra beslenmemeye çalış.

    Not: Editör kardeşim haber için Allah razı olsun senden , iyi çalışmalar dilerim,emeğine sağlık .Özenle takip ettiğim haberlerinden çok faydalanıyorum.Forumun ekseriyeti genç olduğu için sağlık mevzularını pek öncelik haline getirmeyebilirler ,lakin bu haberler işin ciddiyetinde olanlar için altın niteliğinde ,tekrar teşekkür ederim emeklerin için ,var ol!
    @SigismundScholomoFreud
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    S SigismundScholomoFreud 1 hf. ( Mesaj Silindi ) sendemail
    Güzel yorumlarınız için ben teşekkür ederim
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fruktoz karciğer yağlanması yapar bu bilinen bir şey. Meyveyi abartmayın, ben spor yapmama rağmen günde 1-2 adetten fazla yememeye çalışıyorum.
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Meyve de mi yemeyelim yani nedir simdi..
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İyi güzel harici olarak verilen fruktozun etkisini ölçüyorsunda bir de meyveden alınacak şekilde bir ölçüm yapılsaymış keşke
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    aydinsukru (Aydın ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hadi ya habere bak dh bitmiş
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