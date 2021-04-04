Diyetle alınan az miktardaki şeker karaciğer yağ üretimini artırabilir

Almanya'da bulunan University of Zurich kurumu araştırmacıların yürüttüğü yeni araştırmaya göre ortalama düzeyde fruktoz veya sükroz tüketimi karaciğerde tarafından üretilen yağ miktarını önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca araştırmacılar söz konusu etkinin oldukça uzun bir süre de devam ettiğini belirtiyor.

Diyabet

Artan şeker tüketiminin tip 2 diyabet için risk faktörü olduğu uzun zamandır bilinmekle birlikte bilim insanları yaklaşık olarak 100 sağlıklı deneği 3 gruba ayırdı ve söz konusu gruplar kontrol grubuyla mukayese edildi.

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Her gruba günlük olarak yaklaşık 80 gram fruktoz, glukoz veya sükroz verildi ( yaklaşık 2 kutu kola ) ve gruplar şeker tüketimlerine göre kıyaslandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda fruktoz tüketen gruptaki karaciğer tarafından üretilen yağ ; glukoz tüketen veya kontrol grubuna oranla 2 kat fazla bulundu. Ayrıca sükrozun da fruktozla benzer etkiye sahip olduğu ve önceki çalışmaların aksine sükrozun da söz konusu duruma neden olduğu keşfedildi.

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Son olarak söz konusu etkinin en az 12 saat boyunca devam ettiğini ve şeker tüketilmese bile bu etkinin bir dönem daha sürebildiğini ekleyelim.

Yeni araştırma Journal of Hematology adlı dergide yayımlandı.

https://www.media.uzh.ch/en/Press-Releases/2021/Fat-production.html

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