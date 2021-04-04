Diyetle alınan az miktardaki şeker karaciğer yağ üretimini artırabilir

Almanya'da bulunan University of Zurich kurumu araştırmacıların yürüttüğü yeni araştırmaya göre ortalama düzeyde fruktoz veya sükroz tüketimi karaciğerde tarafından üretilen yağ miktarını önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca araştırmacılar söz konusu etkinin oldukça uzun bir süre de devam ettiğini belirtiyor.
Diyabet
Artan şeker tüketiminin tip 2 diyabet için risk faktörü olduğu uzun zamandır bilinmekle birlikte bilim insanları yaklaşık olarak 100 sağlıklı deneği 3 gruba ayırdı ve söz konusu gruplar kontrol grubuyla mukayese edildi.İlginizi Çekebilir Yağları emebilen biyolojik olarak uyumlu sünger geliştirildi
Her gruba günlük olarak yaklaşık 80 gram fruktoz, glukoz veya sükroz verildi ( yaklaşık 2 kutu kola ) ve gruplar şeker tüketimlerine göre kıyaslandı.
Yapılan çalışmalar sonucunda fruktoz tüketen gruptaki karaciğer tarafından üretilen yağ ; glukoz tüketen veya kontrol grubuna oranla 2 kat fazla bulundu. Ayrıca sükrozun da fruktozla benzer etkiye sahip olduğu ve önceki çalışmaların aksine sükrozun da söz konusu duruma neden olduğu keşfedildi.
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Son olarak söz konusu etkinin en az 12 saat boyunca devam ettiğini ve şeker tüketilmese bile bu etkinin bir dönem daha sürebildiğini ekleyelim.
Yeni araştırma Journal of Hematology adlı dergide yayımlandı.
https://www.media.uzh.ch/en/Press-Releases/2021/Fat-production.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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|Fruktoz ( Çoğunlukla hatta %90 diyeyim.) mısır şurubundan imal edilir , Markete girdiğinizde , bisküvi,çikolata,kek,gazlı içecekler ,ketçap...bu liste uz...
Markete girdiğinizde , bisküvi,çikolata,kek,gazlı içecekler ,ketçap...bu liste uzar gider .
Kısaca sebze reyonu hariç her raftaki üründe vardır bu bela .
Şeker pancarındaki şekerden çok daha ucuzdur , ve berbat tadı olan bir ürünü dünyanın en lezzetli lokması haline getirir.
İnsan aldanır ama karaciğer asla .
Uzak durun.
Günde 1 tane elma veya sevdiğiniz meyveden bir miktar tüketmek yararlıdır elbette , ancak kalkıp da 1 kilo kiraz yemeyin 1 oturuşta ,
Yeni kural şu , ambalajlı işlenmiş her gıda ürününden uzak dur ve hava karardıktan sonra beslenmemeye çalış.
Not: Editör kardeşim haber için Allah razı olsun senden , iyi çalışmalar dilerim,emeğine sağlık .Özenle takip ettiğim haberlerinden çok faydalanıyorum.Forumun ekseriyeti genç olduğu için sağlık mevzularını pek öncelik haline getirmeyebilirler ,lakin bu haberler işin ciddiyetinde olanlar için altın niteliğinde ,tekrar teşekkür ederim emeklerin için ,var ol!
@SigismundScholomoFreud