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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Görmeden araba sürdüğünüz oyun Blind Drive, mobil cihazlar için yayınlandı

    Gözlerinizin bağlı olduğu ve nereye gittiğinizi göremediğiniz arcade oyun Blind Drive; Steam, Android ve iOS için çıkışını yaptı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    10 Mart 2021, 23:59 (3 sa.)
    438
    7
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Görmeden araba sürdüğünüz oyun Blind Drive, mobil cihazlar için yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiricliğini Lo-Fi People'ın yaptığı arcade araba sürme oyunu Blind Drive, mobil cihazlar için çıkışını yaptı.

    Ayrıca Bkz. "Yerli yapım aksiyon oyunu Clan N, mobil cihazlar için yayınlandı"

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    Blind Drive; komedi ve gerilim unsuru barındıran, gözlerinizin kapalı olduğu, işitme duyunuza, içgüdülerinize ve reflekslerinize güvenerek arabayı sürmeye çalıştığınız bir oyun. Oyunda gözleri bağlanmış ve sürücü koltuğuna bağlanmış birini kontrol edeceksiniz. Bunlar da yetmiyormuş gibi daha da oyunun içerisinde boss savaşları, gangsterler, keçiler ve kızgın büyükannenizi içeren çeşitli bölümler bulunuyor. 

    Oyun şu anda Google Play ve App Store üzerinde bulunuyor. Blind Drive, her iki platformda da 36,99TL'ye satılıyor. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 350MB. Oyunun mağaza sayfalarını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Blind Driv‪e‬ Blind Driv‪e‬ Blind Driv‪e‬ Blind Driv‪e‬ LO-FI PEOPLE LTD Oyunlar ₺36,99 351.4 MB

    Blind Drive Blind Drive Blind Drive Blind Drive Lo-Fi People Aksiyon ₺36,99 148M



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