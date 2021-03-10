Görmeden araba sürdüğünüz oyun Blind Drive, mobil cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiricliğini Lo-Fi People'ın yaptığı arcade araba sürme oyunu Blind Drive, mobil cihazlar için çıkışını yaptı.

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Blind Drive; komedi ve gerilim unsuru barındıran, gözlerinizin kapalı olduğu, işitme duyunuza, içgüdülerinize ve reflekslerinize güvenerek arabayı sürmeye çalıştığınız bir oyun. Oyunda gözleri bağlanmış ve sürücü koltuğuna bağlanmış birini kontrol edeceksiniz. Bunlar da yetmiyormuş gibi daha da oyunun içerisinde boss savaşları, gangsterler, keçiler ve kızgın büyükannenizi içeren çeşitli bölümler bulunuyor.

Oyun şu anda Google Play ve App Store üzerinde bulunuyor. Blind Drive, her iki platformda da 36,99TL'ye satılıyor. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 350MB. Oyunun mağaza sayfalarını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Blind Driv‪e‬ LO-FI PEOPLE LTD Oyunlar ₺36,99 351.4 MB

Blind Drive Lo-Fi People Aksiyon ₺36,99 148M

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