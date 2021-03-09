Yerli yapım aksiyon oyunu Clan N, mobil cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Cremative isimli Türk oyun stüdyosunun yaptığı beat 'em up oyun Clan N, mobil cihazlar için yayınlandı.

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Türk yapımı beat 'em up oyun Clan N, mobil cihazlara geliyor

Ücretsiz olarak App Store ve Google Play'de sunulan Clan N'i ayrıca konsollarda ve PC'de de bulabilirsiniz. Oyun yaklaşık olarak 193MB. Oyunun mağaza sayfalarını, fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Clan ‪N‬ Ozden Irmak Oyunlar Ücretsiz 214.2 MB

Clan N Creamative Aksiyon Ücretsiz 129M

Tanıtım yazısı

İster tek, isterseniz arkadaşlarınızla, savaş sanatında ustalaşın ve bu arcade esintili destansı savaşta ülkeye barışı geri getirin!



Clan N, klasik oyun salonlarındaki dövüş oyunları ile günümüz modern dövüş oyunlarını birleştiren bir beat'em up oyunudur. Sahip olduğu hızlı oynanış ile ilerlemek için saldırma, zıplama ve kaçma gibi özel tekniklerinizi iyi kullanmanız gerekir. Eski bir uzak doğu temasıyla, birçok farklı düşman, Orta / Son bölüm canavarları ve ana oyuna entegre edilmiş mini oyunlar ile 7 farklı bölümde maceradan maceraya koşacaksınız.

Özellikler

Klasik arcade oyunlarını günümüzün modern dövüş oyunlarıyla birleştiren hızlı tempolu bir oyundur.

7 seviyeden oluşan ana hikaye 50'den fazla bölüme ayrılmıştır.

Her bir bölüm, ana hikayeye entegre edilen ve ayrı olarak da oynanabilen mini oyunlar içerir.

4 oyuncuya kadar lokal veya çevrimiçi olarak oynanabilir.

Uzak doğudan ilham alan müzik ve ses efektleri ile birlikte retro piksel tabanlı grafiklere sahiptir.

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