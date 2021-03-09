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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli yapım aksiyon oyunu Clan N, mobil cihazlar için yayınlandı

    Çevrimiçi eşli olarak oyunu oynayabildiğiniz, retro bir tarza sahip olan beat 'em up oyun Clan N, iOS ve Android cihazlara için yayınlandı. Oyun daha öncesinde konsollar ve PC için yayınlanmıştı.
    09 Mart 2021, 00:30 (15 sa.)
    1,3b
    8
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Yerli yapım aksiyon oyunu Clan N, mobil cihazlar için yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Cremative isimli Türk oyun stüdyosunun yaptığı beat 'em up oyun Clan N, mobil cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Keşfetme odaklı RPG Heroic Expedition mobil cihazlara geliyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Türk yapımı beat 'em up oyun Clan N, mobil cihazlara geliyor

    Ücretsiz olarak App Store ve Google Play'de sunulan Clan N'i ayrıca konsollarda ve PC'de de bulabilirsiniz. Oyun yaklaşık olarak 193MB. Oyunun mağaza sayfalarını, fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Clan ‪N‬ Clan ‪N‬ Clan ‪N‬ Clan ‪N‬ Ozden Irmak Oyunlar Ücretsiz 214.2 MB

    Clan N Clan N Clan N Clan N Creamative Aksiyon Ücretsiz 129M

    Tanıtım yazısı

    İster tek, isterseniz arkadaşlarınızla, savaş sanatında ustalaşın ve bu arcade esintili destansı savaşta ülkeye barışı geri getirin!

    Clan N, klasik oyun salonlarındaki dövüş oyunları ile günümüz modern dövüş oyunlarını birleştiren bir beat'em up oyunudur. Sahip olduğu hızlı oynanış ile ilerlemek için saldırma, zıplama ve kaçma gibi özel tekniklerinizi iyi kullanmanız gerekir. Eski bir uzak doğu temasıyla, birçok farklı düşman, Orta / Son bölüm canavarları ve ana oyuna entegre edilmiş mini oyunlar ile 7 farklı bölümde maceradan maceraya koşacaksınız.

    Özellikler

    • Klasik arcade oyunlarını günümüzün modern dövüş oyunlarıyla birleştiren hızlı tempolu bir oyundur.
    • 7 seviyeden oluşan ana hikaye 50'den fazla bölüme ayrılmıştır.
    • Her bir bölüm, ana hikayeye entegre edilen ve ayrı olarak da oynanabilen mini oyunlar içerir.
    • 4 oyuncuya kadar lokal veya çevrimiçi olarak oynanabilir.
    • Uzak doğudan ilham alan müzik ve ses efektleri ile birlikte retro piksel tabanlı grafiklere sahiptir.


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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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