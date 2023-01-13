Nvidia, kameraya bakmasanız bile gözlerinizi bakıyormuş gibi yapan özelliğini duyurdu

Nvidia tarafından paylaşılan blog gönderisinde Nvidia Broadcast’in 1.4 sürümü ile gelen yeniliklerden bahsedildi. Hiç şüphesiz bunlar arasında en dikkat çekeni Eye Contact oldu. Yeni özellik sayesinde bakışlar tahmin edilerek hizalanıyor ve kamera ile göz temasının kesilmemesi sağlanıyor. Yazılım henüz beta olsa da şaşırtıcı derecede tutarlı ve doğal bir şekilde işlemi yaptığını belirtmek gerek. Fakat bu işlemi şimdilik nispeten daha küçük bir açı ile yapabiliyor.
Bu yeni yapay zeka (AI) efekti, notlarını veya senaryoyu okurken kendilerini kaydetmek isteyen veya doğrudan kameraya bakmak zorunda kalmaktan kaçınmak isteyen içerik oluşturucular için oldukça yararlı olacak gibi görünüyor. Öte yandan bir video konferans sırasında bazı bilgilere tekrar bakmak için gözlerinizi ekrandan ve kameradan almanız gerekebiliyor. Bu özellik sayesinde siz bilgilere tekrar bakarken bile gözlerinizin kamera ile temasının kesilmemesi sağlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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