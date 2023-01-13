Nvidia, kameraya bakmasanız bile gözlerinizi bakıyormuş gibi yapan özelliğini duyurdu

Tam Boyutta Gör Yonga üreticisi Nvidia, canlı yayın ve video konferans aracı Nvidia Broadcast'e Eye Contact (Göz Teması) da dahil olmak üzere yeni efektler eklediğini duyurdu. Yapay zeka destekli Eye Contact sayesinde göz takibi yapılıyor ve gözler kameraya bakacak şekilde düzenleniyor.

Nvidia tarafından paylaşılan blog gönderisinde Nvidia Broadcast’in 1.4 sürümü ile gelen yeniliklerden bahsedildi. Hiç şüphesiz bunlar arasında en dikkat çekeni Eye Contact oldu. Yeni özellik sayesinde bakışlar tahmin edilerek hizalanıyor ve kamera ile göz temasının kesilmemesi sağlanıyor. Yazılım henüz beta olsa da şaşırtıcı derecede tutarlı ve doğal bir şekilde işlemi yaptığını belirtmek gerek. Fakat bu işlemi şimdilik nispeten daha küçük bir açı ile yapabiliyor.

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Bu yeni yapay zeka (AI) efekti, notlarını veya senaryoyu okurken kendilerini kaydetmek isteyen veya doğrudan kameraya bakmak zorunda kalmaktan kaçınmak isteyen içerik oluşturucular için oldukça yararlı olacak gibi görünüyor. Öte yandan bir video konferans sırasında bazı bilgilere tekrar bakmak için gözlerinizi ekrandan ve kameradan almanız gerekebiliyor. Bu özellik sayesinde siz bilgilere tekrar bakarken bile gözlerinizin kamera ile temasının kesilmemesi sağlanacak.

Tam Boyutta Gör Nvidia, son yıllarda yapay zeka destekli yazılımlarla yakından ilgileniyor ve ortaya koyduğu çözümleri ekran kartlarının satışlar için bir basamak haline getiriyor. RTX kartlarda olan DLSS ve son sürümü DLSS 3’de tıpkı Broadcast'in yüzünüze yeni bir çift göz eklemesi gibi tamamen yeni kareler oluşturarak oyundaki FPS’i artırmayı sağlıyor. Son olarak Broadcast ayrıca, sanal bir yeşil ekran olarak çalışan arka plan değiştirme, köşe karartma efekti ve mikrofonunuzun aldığı arka plan gürültülerini temizleme yeteneği gibi yapay zeka destekli başka özelliklere de sahip.

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Göz hareketlerini simüle eden Nvidia Eye Contact duyuruldu