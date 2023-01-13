Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, kameraya bakmasanız bile gözlerinizi bakıyormuş gibi yapan özelliğini duyurdu

    Nvidia son yıllarda bir donanım şirketinden aynı zamanda yazılım şirketi olmaya doğru ilerliyor. Nvidia Broadcast için duyurulan Eye Contact, göz hareketlerinizi taklit edebiliyor.
    Oy Ver
    Göz hareketlerini simüle eden Nvidia Eye Contact duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Yonga üreticisi Nvidia, canlı yayın ve video konferans aracı Nvidia Broadcast'e Eye Contact (Göz Teması) da dahil olmak üzere yeni efektler eklediğini duyurdu. Yapay zeka destekli Eye Contact sayesinde göz takibi yapılıyor ve gözler kameraya bakacak şekilde düzenleniyor.

    Nvidia tarafından paylaşılan blog gönderisinde Nvidia Broadcast’in 1.4 sürümü ile gelen yeniliklerden bahsedildi. Hiç şüphesiz bunlar arasında en dikkat çekeni Eye Contact oldu. Yeni özellik sayesinde bakışlar tahmin edilerek hizalanıyor ve kamera ile göz temasının kesilmemesi sağlanıyor. Yazılım henüz beta olsa da şaşırtıcı derecede tutarlı ve doğal bir şekilde işlemi yaptığını belirtmek gerek. Fakat bu işlemi şimdilik nispeten daha küçük bir açı ile yapabiliyor.

    Bu yeni yapay zeka (AI) efekti, notlarını veya senaryoyu okurken kendilerini kaydetmek isteyen veya doğrudan kameraya bakmak zorunda kalmaktan kaçınmak isteyen içerik oluşturucular için oldukça yararlı olacak gibi görünüyor. Öte yandan bir video konferans sırasında bazı bilgilere tekrar bakmak için gözlerinizi ekrandan ve kameradan almanız gerekebiliyor. Bu özellik sayesinde siz bilgilere tekrar bakarken bile gözlerinizin kamera ile temasının kesilmemesi sağlanacak.

    Göz hareketlerini simüle eden Nvidia Eye Contact duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Nvidia, son yıllarda yapay zeka destekli yazılımlarla yakından ilgileniyor ve ortaya koyduğu çözümleri ekran kartlarının satışlar için bir basamak haline getiriyor. RTX kartlarda olan DLSS ve son sürümü DLSS 3’de tıpkı Broadcast'in yüzünüze yeni bir çift göz eklemesi gibi tamamen yeni kareler oluşturarak oyundaki FPS’i artırmayı sağlıyor. Son olarak Broadcast ayrıca, sanal bir yeşil ekran olarak çalışan arka plan değiştirme, köşe karartma efekti ve mikrofonunuzun aldığı arka plan gürültülerini temizleme yeteneği gibi yapay zeka destekli başka özelliklere de sahip.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız