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GPU-Z'nin 0.4.8 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı

8 yıl
11b
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6
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım tutkunlarının alet çantasındaki önemli uygulamalardan biri olan GPU-Z güncellendi. Ücretsiz olarak dağıtılan uygulamanın 0.4.8 sürüm numaralı yeni versiyonundaki en dikkat çekici yenilik olarak GeForce GTX 580 desteği gösterilebilir. TMU ve doku hesaplama metodunun güncellendiği yeni sürümde Radeon HD 6800 serisine yönelik olarak bellek hızıyla ilgili takip hataları da düzeltiliyor. Eski ATi sürücüleri için daha önce rapor edilen Crossfire tanımlama hatasının da düzeltildiği yeni sürümde üreticiler listesi de PowerColor ile güncellendi.

GPU-Z'nin 0.4.8 sürüm numaralı yeni sürümüne ulaşmak için; http://www.techpowerup.com/downloads/1898/TechPowerUp_GPU-Z_v0.4.8.html


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Tolgá 8 yıl
Şu program ne zaman 64 biti doğal olarak destekleyecek.cpuzun var 64bit i var bununda olmalı en temel iki programdan biri
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heatblast 8 yıl
gtx460'da hata var
56 doku birimi yerine 42 doku birimi varmış gibi hesaplama yapıyor
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Batuist 8 yıl

heatblast

gtx460'da hata var
56 doku birimi yerine 42 doku birimi varmış gibi hesaplama yapıyor

gtx460 kullanan biri için gerek yok zaten yeni sürüme...!! Gerisi fantezi..
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Batuist 8 yıl
bilgilendirme için teşekkürler..
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disorderpunk 8 yıl
460 bilgileri hatalı son sürümde.
img169.imageshack.us/...
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ceycey11 8 yıl
pek hızlılar maaşallah
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