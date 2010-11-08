GPU-Z'nin 0.4.8 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı

Donanım tutkunlarının alet çantasındaki önemli uygulamalardan biri olan GPU-Z güncellendi. Ücretsiz olarak dağıtılan uygulamanın 0.4.8 sürüm numaralı yeni versiyonundaki en dikkat çekici yenilik olarak GeForce GTX 580 desteği gösterilebilir. TMU ve doku hesaplama metodunun güncellendiği yeni sürümde Radeon HD 6800 serisine yönelik olarak bellek hızıyla ilgili takip hataları da düzeltiliyor. Eski ATi sürücüleri için daha önce rapor edilen Crossfire tanımlama hatasının da düzeltildiği yeni sürümde üreticiler listesi de PowerColor ile güncellendi.

GPU-Z'nin 0.4.8 sürüm numaralı yeni sürümüne ulaşmak için; http://www.techpowerup.com/downloads/1898/TechPowerUp_GPU-Z_v0.4.8.html