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    Animelerden fırlamış gibi duran ilginç klavye

    Çinli Angry Miao girişimi tarafından tanıtılan AM AFA bölünmüş klavye modeli animelerden ilham alırken ilk kez 3 aşamalı ayarlanabilir yuva desteğine yer veriliyor. 
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    AM AFA özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Futuristik klavyeleri, kulaklıkları, klavye tuşları ve tuş kaplamaları ile dikkat çekmeyi başaran Çinli Angry Miao girişimi yeni bir klavye modeli duyurdu. AM AFA adındaki klavye ilk 3 aşamalı Alice klavyesi olma özelliğine sahip.

    AM AFA özellikleri ve fiyatı

    Standart klavyelerin el yorgunluğuna yol açması nedeniyle ortaya çıkan çözümlerden birisi Alice tipi klavyeler. Bu klavyeler ortadan ikiye ayrılıyor ve kolları daha fazla açarak yorgunluğu en aza indirmeyi amaçlıyor.

    Angry Miao girişiminin AM AFA klavyesi Macross animesindeki uçakların tasarımından ilham almış. 3 farklı renkteki RGB LED aydınlatma profili bu uçakların hareketlerini yansıtmayı amaçlıyor. Üretim aşamasının saatler sürdüğü ifade ediliyor.

    Diğer bir dikkat çekici tarafı ise tuşları ve devre kartını tutan yaylı yuva desteğinin 3 ayarlanabilir aşamaya sahip olması. Çok yumuşak, yumuşak ve sert destekler ile 18 farklı hissiyat kombinasyonu elde etmek mümkün. Yine tuşlar, devre kartı ve tuş yuvaları tamamen bağımsız imal edilmiş. Böylece tecrübeye katkı sağlamış.

    Devre kartı, batarya, kablosuz şarj bobini gibi bileşenler ise orta kısımdan uzaklaştırılmış ve boşluk seslerinin önüne geçilmiş. Yüzde 65 kompakt olan klavye 68 tuş barındırıyor. Bluetooth 5.0 yanında kablolu bağlantı da mümkün. Klavyenin sadece kasa ve devre kartı 680$. Üzerine tuşlar ve kaplamalar isterseniz 795$ oluyor.

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