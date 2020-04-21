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    GTA 6 dev bir haritayla gelebilir

    Oyun dünyasının merakla beklediği yapımlarda başı çeken GTA 6’dan güzel bir haber var.
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    2 sa.
    2,1b
    45
    16
    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    GTA 6 dev bir haritayla gelebilir
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    Geçtiğimiz günlerde canlı yayın düzenleyen Chris Liberty heyecanla beklenen yapımla ilgili önemli bir ipucunu paylaştı. İddia öncekilerin tersi niteliğinde.

    GTA 6'nın harita iddiaları

    Daha önceki sızıntılarından dolayı güvenilir olarak kabul edilen isme göre GTA geçtiğimiz günlerdeki iddianın aksine dev bir haritayla açılış yapabilir. Chris Liberty ayrıca GTA 6’nın ön geliştirme sürecine 2014 yılında başlandığına da işaret ederek oyunun çıkış tarihine dair beklentileri alevlendirmiş.

    Ayrıca Bkz. "LG Nano IPS panelli 144 Hz oyuncu monitörünü piyasaya sürdü"

    Son zamanlardaki bir sızıntıdan oyunun erken geliştirme fazını geçtiğini öğrenmiştik. Haliyle Liberty’nin iddiası bu açıdan da eldeki bilgilerle örtüşüyor. İddiaları için kaynak vermeyen Liberty daha önce Dan Houser’ın Rockstar Games’ten ayrılacağını önceden haber vermişti. Son olarak GTA 6 için henüz net bir tarih vermek güç olsa da 2021-2022 penceresi tahmin ediliyor.



    https://www.tweaktown.com/news/71938/rockstar-has-been-working-on-gta-6-since-2014-huge-map-at-launch/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa. en beğenilen TITAN
    Chp döneminde Gta 2 kuyruklarına giriyorduk.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    deoks 33 dk.
    Devasa olsun ama içi de rdr2 gibi dolu dolu olsun.
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 51 dk.
    Önemli olan devasa olması değil ki. Bana keşfetme hissini vermedikten sonra istersen tarihin en büyük haritasını yap.
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    MO. (Fatih ) 56 dk.
    Gta oynayan zevksizdir, NET
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    vedkum 1 sa.
    GTA 5 te bir ucundan öbür ucu 15 dk sürmüyor büyütsünler bir zahmet
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    DeepestSea (Melih Ayas) 2 sa.
    San andreas’dan daha buyuk gelsin.4 ve 5’in haritasi asiri kucuk
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    falre (Bırak Aman) 2 sa. DeepestSea
    5 in haritası baya büyül hocam? San andreasın ki dahamı büyük 5 ten
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    GwynBleidd48 2 sa.
    Karantina bitmeden gelse de millet oynasa
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 sa.
    Umarım o zamanada kadar pc toplayabilirim.
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    TITAN (S K) 2 sa.
    oyun 2023 de çıkacak güçlü türkiye
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa. TITAN
    Chp döneminde Gta 2 kuyruklarına giriyorduk.
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    gowlet (vahap aslan) 2 sa.
    Küçük olacak güncellemeyle genişleyecek diyenler de vardı..
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    gta 6, gta 6 ne zaman çıkacak ve
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