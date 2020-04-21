GTA 6 dev bir haritayla gelebilir

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Geçtiğimiz günlerde canlı yayın düzenleyen Chris Liberty heyecanla beklenen yapımla ilgili önemli bir ipucunu paylaştı. İddia öncekilerin tersi niteliğinde.

GTA 6'nın harita iddiaları

Daha önceki sızıntılarından dolayı güvenilir olarak kabul edilen isme göre GTA geçtiğimiz günlerdeki iddianın aksine dev bir haritayla açılış yapabilir. Chris Liberty ayrıca GTA 6’nın ön geliştirme sürecine 2014 yılında başlandığına da işaret ederek oyunun çıkış tarihine dair beklentileri alevlendirmiş.

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Son zamanlardaki bir sızıntıdan oyunun erken geliştirme fazını geçtiğini öğrenmiştik. Haliyle Liberty’nin iddiası bu açıdan da eldeki bilgilerle örtüşüyor. İddiaları için kaynak vermeyen Liberty daha önce Dan Houser’ın Rockstar Games’ten ayrılacağını önceden haber vermişti. Son olarak GTA 6 için henüz net bir tarih vermek güç olsa da 2021-2022 penceresi tahmin ediliyor.

https://www.tweaktown.com/news/71938/rockstar-has-been-working-on-gta-6-since-2014-huge-map-at-launch/index.html

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