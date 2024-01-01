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GTA 6 oyununun büyük ses getiren ilk fragmanı, LEGO setlerinden figürler kullanılarak yeniden yapıldı. İlgi çekici video World of Shrimpy adlı YouTube kanalında yayınlandı. Aktarılan bilgilere göre bu iş için 3.086 fotoğraf çekildi ve bunlar stop-motion tekniği ile birleştirildi.

GTA 6 fragmanındaki şarkının popülaritesi %37.000 arttı 3 hf. önce eklendi

Videoyu hazırlayan kişi LEGO parçalarını ustaca kullanarak çevresel efektleri muazzam bir şekilde canladırmayı başarmış görünüyor. Su sıçramalarını bile gerçekçi bir şekilde yansıttığını görüyoruz. Fragmandaki müzik ise aynı kaldı.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Grand Theft Auto 6'nın ilk fragmanı, 5 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştı. Oyunun 2025 yılında PS5 ve Xbox Series konsolları için piyasaya sürülmesi planlanıyor. Kesin çıkış tarihi ilerleyen zamanlarda açıklanacak. Dilerseniz fragmanın LEGO uyarlamasını buradaki video aracılığı ile karşılaştırmalı olarak da izleyebilirsiniz.

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GTA 6 fragmanı LEGO'larla yeniden yapıldı