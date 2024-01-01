GTA 6 fragmanı LEGO'larla yeniden yapıldı

GTA 6 oyununun büyük ses getiren ilk fragmanı, LEGO setlerinden figürler kullanılarak yeniden yapıldı. İlgi çekici video World of Shrimpy adlı YouTube kanalında yayınlandı. Aktarılan bilgilere göre bu iş için 3.086 fotoğraf çekildi ve bunlar stop-motion tekniği ile birleştirildi.
Videoyu hazırlayan kişi LEGO parçalarını ustaca kullanarak çevresel efektleri muazzam bir şekilde canladırmayı başarmış görünüyor. Su sıçramalarını bile gerçekçi bir şekilde yansıttığını görüyoruz. Fragmandaki müzik ise aynı kaldı.
GTA 6 ne zaman çıkacak?
Grand Theft Auto 6'nın ilk fragmanı, 5 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştı. Oyunun 2025 yılında PS5 ve Xbox Series konsolları için piyasaya sürülmesi planlanıyor. Kesin çıkış tarihi ilerleyen zamanlarda açıklanacak. Dilerseniz fragmanın LEGO uyarlamasını buradaki video aracılığı ile karşılaştırmalı olarak da izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.