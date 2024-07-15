GTA 6 (Grand Theft Auto VI) fragmanı 200 milyon izlenmeye ulaştı!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör İlk resmî GTA VI fragmanı yayınlandığı gün en çok izlenen YouTube videosu oldu (BTS'in iki şarkısı sayılmazsa). Tanıtım videosu yalnızca 34 saat içinde 100 milyon izlenmeye ulaştı. 5 Aralık'tan bu yana yedi aydan biraz fazla zaman geçti ve GTA 6 fragmanı artık 200 milyon izlenme gibi etkileyici bir dönüm noktasına ulaştı.

GTA 6’nın çıkış tarihi “2025 sonbahar” olarak açıklandı 1 ay önce eklendi

Karşılaştırma yapmak gerekirse, GTA 5’in ilk fragmanı on iki yıldır YouTube'da olmasına rağmen yalnızca 111 milyon civarında izlendi. Yeni GTA’nın fragmanı aynı zamanda imza şarkısı Tom Petty's Love Is a Long Road'un Spotify’da %36.979 oranında daha fazla dinlenmesine yol açtı.

GTA 6’nın ikinci fragmanının Aralık 2024’te yayınlanacağı, ardından 2025 baharında başka bir tanıtımın geleceği tahmin ediliyor. Resmî duyuruya göre GTA VI, ilk olarak PS5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak.

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GTA 6 (Grand Theft Auto VI) fragmanı 200 milyona ulaştı!