GTA 6 fragmanındaki şarkının popülaritesi %37.000 arttı

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Rockstar'ın merakla beklenen aksiyon oyunu Grand Theft Auto 6'nın ilk fragmanı 5 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştı. Rekor izlenme sayısına ulaşan video, müzisyen Tom Petty'nin "Love Is a Long Road" şarkısının popülaritesini önemli ölçüde artırdı.

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Sanatçının 1989 tarihli Full Moon Fever albümünde yer alan şarkı Spotify'da, fragmanın yayınlanmasından önceki haftaya göre %36.979 daha fazla dinlendi. Buna bağlı olarak YouTube izlenme sayıları da hızlı bir şekilde yükselmeye başladı.

Petty'ye ikinci gönderme

Fragmanda sadece bir Petty şarkısına yer vermek yeterli gelmemiş olacak ki Rockstar ayrıca sahnelerden birinde bir "Petty Forever" çıkartması kullanarak şarkıcıya bir gönderme daha yaptı. Tom Petty, 2017 yılında kalp krizinden hayatını kaybetmişti.

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Love Is a Long Road, Petty'nin GTA serisinde duyabileceğiniz ilk şarkısı değil. Grand Theft Auto: San Andreas'taki rock radyosunda "Runnin’ Down a Dream" çalıyordu. Ne yazık ki, lisans süresinin dolması nedeniyle parça oyunun sonraki sürümlerinden kaldırıldı.

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