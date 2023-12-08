GTA 6 fragmanındaki şarkının popülaritesi %37.000 arttı

Rockstar'ın merakla beklenen aksiyon oyunu Grand Theft Auto 6'nın ilk fragmanı 5 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştı. Rekor izlenme sayısına ulaşan video, müzisyen Tom Petty'nin "Love Is a Long Road" şarkısının popülaritesini önemli ölçüde artırdı.
Sanatçının 1989 tarihli Full Moon Fever albümünde yer alan şarkı Spotify'da, fragmanın yayınlanmasından önceki haftaya göre %36.979 daha fazla dinlendi. Buna bağlı olarak YouTube izlenme sayıları da hızlı bir şekilde yükselmeye başladı.
Petty'ye ikinci gönderme
Fragmanda sadece bir Petty şarkısına yer vermek yeterli gelmemiş olacak ki Rockstar ayrıca sahnelerden birinde bir "Petty Forever" çıkartması kullanarak şarkıcıya bir gönderme daha yaptı. Tom Petty, 2017 yılında kalp krizinden hayatını kaybetmişti.
Love Is a Long Road, Petty'nin GTA serisinde duyabileceğiniz ilk şarkısı değil. Grand Theft Auto: San Andreas'taki rock radyosunda "Runnin’ Down a Dream" çalıyordu. Ne yazık ki, lisans süresinin dolması nedeniyle parça oyunun sonraki sürümlerinden kaldırıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.