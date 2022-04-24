GTA 6, RAGE 9 grafik motoru sayesinde "inanılmaz" grafiklerle gelecek

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Rockstar Magazine ve Naughty Dog Magazine'in yaratıcısı ve sektör içinden biri olan Chris Klippel'e göre, yakında çıkacak olan GTA 6 oyunu grafikleriyle sizi memnun edecek.

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Oyuncular hayal kırıklığına uğramayacak

Klippel, kısa bir Twitter gönderisinde, GTA 6'nın "inanılmaz grafikler" sağlayacak olan RAGE 9 grafik motorunu kullandığını yazdı. Ayrıca RAGE 9'u "zamanının ötesinde" bir motor olarak nitelendiriyor ve onun görüşüne göre kullanıcılar grafikler konusunda gerçekten hayal kırıklığına uğramayacaklar.

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Oldukça gelişmiş grafiklere sahip olan Red Dead Redemption 2 de aynı motor üzerine kurulu. Böylece yeni GTA 6'nın gerçekten grafik seviyesi ile oyuncuları etkileyebileceği varsayılabilir. RAGE'in, Rockstar'ın kendi grafik motoru olduğunu hatırlatalım . "Rockstar Advanced Game Engine"in kısaltması olarak kullanılıyor.

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GTA 6, RAGE 9 grafik motoru sayesinde "inanılmaz" grafiklerle gel