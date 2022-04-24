GTA 6, RAGE 9 grafik motoru sayesinde "inanılmaz" grafiklerle gelecek

Rockstar Magazine ve Naughty Dog Magazine'in yaratıcısı ve sektör içinden biri olan Chris Klippel'e göre, yakında çıkacak olan GTA 6 oyunu grafikleriyle sizi memnun edecek.
Oyuncular hayal kırıklığına uğramayacak
Klippel, kısa bir Twitter gönderisinde, GTA 6'nın "inanılmaz grafikler" sağlayacak olan RAGE 9 grafik motorunu kullandığını yazdı. Ayrıca RAGE 9'u "zamanının ötesinde" bir motor olarak nitelendiriyor ve onun görüşüne göre kullanıcılar grafikler konusunda gerçekten hayal kırıklığına uğramayacaklar.
Oldukça gelişmiş grafiklere sahip olan Red Dead Redemption 2 de aynı motor üzerine kurulu. Böylece yeni GTA 6'nın gerçekten grafik seviyesi ile oyuncuları etkileyebileceği varsayılabilir. RAGE'in, Rockstar'ın kendi grafik motoru olduğunu hatırlatalım . "Rockstar Advanced Game Engine"in kısaltması olarak kullanılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum
peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)