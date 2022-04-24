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    Anlık Bildirim

    GTA 6, RAGE 9 grafik motoru sayesinde "inanılmaz" grafiklerle gelecek

    Gelen bilgilere göre Rockstar Games, GTA 6'yı zamanının ötesinde bir grafik motoru olarak değerlendirilen Rockstar Advanced Game Engine ile geliştiriyor.        
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    GTA 6, RAGE 9 grafik motoru sayesinde 'inanılmaz' grafiklerle gel
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    Rockstar Magazine ve Naughty Dog Magazine'in yaratıcısı ve sektör içinden biri olan Chris Klippel'e göre, yakında çıkacak olan GTA 6 oyunu grafikleriyle sizi memnun edecek.

    Oyuncular hayal kırıklığına uğramayacak

    Klippel, kısa bir Twitter gönderisinde, GTA 6'nın "inanılmaz grafikler" sağlayacak olan RAGE 9 grafik motorunu kullandığını yazdı. Ayrıca RAGE 9'u "zamanının ötesinde" bir motor olarak nitelendiriyor ve onun görüşüne göre kullanıcılar grafikler konusunda gerçekten hayal kırıklığına uğramayacaklar.

    GTA 6, RAGE 9 grafik motoru sayesinde 'inanılmaz' grafiklerle gel
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    Oldukça gelişmiş grafiklere sahip olan Red Dead Redemption 2 de aynı motor üzerine kurulu. Böylece yeni GTA 6'nın gerçekten grafik seviyesi ile oyuncuları etkileyebileceği varsayılabilir. RAGE'in, Rockstar'ın kendi grafik motoru olduğunu hatırlatalım . "Rockstar Advanced Game Engine"in kısaltması olarak kullanılıyor.

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 1 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 3 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 3 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 3 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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