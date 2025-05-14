2026'ya ertelenen oyunlara Marvel 1943: Rise of Hydra da katıldı

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında erteleme haberleri üst üste geliyor. Bildiğiniz gibi bu yılın en heyecanla beklenen oyunu olan GTA 6, kısa süre önce 2026 yazına ertelendi. Böylece 2025'in oyun takviminde koca bir boşluk oluşmuş oldu. Üstelik o takvim biraz daha seyrelecek gibi görünüyor. Çünkü bu hafta önemli bir erteleme haberi daha geldi. Bu kez de Marvel 1943: Rise of Hydra'nın 2026'ya ertelendiği duyuruldu.

Marvel 1943: Rise of Hydra, 2026'nın İlk Aylarında Çıkacak

Ertelenen Marvel 1943: Rise of Hydra için net bir çıkış tarihi verilmedi ama oyunun 2026'nın başlarında çıkacağı açıklandı. Bu erteleme sayesinde oyunun daha da iyi hâle getirileceği belirtildi.

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Marvel ve Skydance iş birliğinde geliştirilen Marvel 1943: Rise of Hydra, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise Kaptan Amerika (Steve Rogers) ve Black Panther yer alıyor.Ancak bu filmlerden tanıdığımız Black Panther (T'Challa) değil, onun dedesi olan Azzuri olacak. Rise of Hydra'da oyuncular bu iki kahramanın yanı sıra bir Amerikan askeri ile bir Wakanda ajanını da kontrol edecek. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, oyunda Kaptan Amerika ile Black Panther'ın karşı karşıya da geleceğini gösteriyor.

Marvel 1943: Rise of Hydra, 2019 yılında kurulan Skydance New Media'nın ilk oyunu olacak. Bu yüzden bu büyüklükte bir işin altından kalkıp kalkamayacakları merak konusu. Ancak işin başında Uncharted serisinden tanıdığımız Amy Hennig'in olması, oyuna dair beklentileri biraz yükseltiyor.

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Marvel 1943: Rise of Hydra oyunu 2026'ya kaldı