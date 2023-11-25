Güneş enerjisi ile elektrik üreten ev tipi masa

Yeni bir masa seçimi sırasında iseniz yeni masanız artık elektrik faturanızı düşürebilir. Technaxx isimli bir Alman markası değişik güneş panelleri üretmekte uzman iken şimdi de herkesi şaşırtarak güneş panelinden masayı piyasaya sürdü. Toplam 400 Watt gücündeki 6-8 kişilik masa kullanılmadığı zamanlarda 20°/30°/35° derece olabilecek şekilde eğilebiliyor ve güneşi daha iyi yakalıyor.

Masa kar, rüzgar veya yağmur gibi şeylere dayanıklı olsa da özellikle bir darbe karşısında kırılabilecek bir hassasiyete sahip. Yani tencereyi düşürmemekte fayda var. Toplam fiyatı 951€ olan ürün yıllık 300-500 kWh enerji üretebiliyor. Bu da Almanya fiyatları ile yılda 156-206€ arası bir tasarruf sağlayabileceği anlamına geliyor.

Masanın içinde micro invertor olduğu için çıkan fişi direk evin prizine takabiliyorsunuz. Bu sayede elektrik üretimi esnasında bir enerji tüketimi var ise elektrik evin içinden masa tarafından karşılanıyor. Eğer o an bir elektrik tüketimi yok ise çatı üstünde olduğu gibi şebekeye gitmiyor tamamen boşa gidiyor. Böyle bir sistem tamamen marketten al eve gel tak kullan gibi bir sistem. Artısı hiç bir devlet, elektrik kurumundan izin almanıza gerek yok. Kötü yanı ise güneş olduğunda elektrik tüketimi olan bir eve sahip olmanız gereksinimi.

Masa üzerindeki bir kontrolcüye Wi-Fi üzerinden bağlanarak üretim ile ilgili bilgilere her zaman ulaşabiliyorsunuz. Masanın standart boyutları 173cm x 114cm x 84cm olarak belirtilmiş.

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Güneş enerjisi ile elektrik üreten masa