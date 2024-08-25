Güneş enerjisinde teşvik için “yerli güneş hücresi kullanımı” şartı getirildi

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Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kısa bir süre önce Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Türkiye’deki güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi yatırımlarında vergilen teşviklerde bazı değişiklikler yapıldı.Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalarda değişikliğe gidilerek özellikle güneş enerjisinde yerli üretimin artırılması ve bu alanda yoğunlaşılması hedefleniyor.

Yerli güneş hücresinin kullanılması isteniyor

Buna göre güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemlerinin yanı sıra üretim süreci ingot dilimleme aşamasından veya öncesindeki bir aşamadan başlayarak yurt içinde üretilmiş güneş hücreleri kullanılmadan yapılan güneş panelleri "teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar" kapsamına alındı.

Dolayısıyla artık Türkiye’de üretilen güneş panellerinin tamamı teşvik belgesi kapsamına girmeyecek. Eğer bu ürünler 01 Ocak 2026’dan itibaren yurt dışından ithal edilecekse ithalatçının teşvik belgesi olsa bile gümrük vergisi ödemesi gerekecek. Buradaki amaç, teşviklerden yararlanılabilmesi için güneş panellerinde kullanılan güneş hücrelerini de firmalar tarafından Türkiye’de üretilmesini sağlamak. Dolayısıyla Çin veya diğer ülkelerden hücreleri getirerek üretim yapmak ve burada teşviklerden yararlanmak artık mümkün olmayacak. Bilindiği kadarıyla Kalyon PV, Smart Solar ve Parla Solar yerli hücre üretimi gerçekleştiriyor.

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Aynı şekilde lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışında üretilen kanat ve kuleler ile birlikte yurt dışında üretilen jeneratörler ile jeneratörü yurt dışında üretilerek temin edilen naseller de teşvik belgesi kapsamında olmayacak.

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Güneş enerjisi yatırımlarında teşvik kuralları değişti