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    Güneş enerjisinde teşvik için “yerli güneş hücresi kullanımı” şartı getirildi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile yerli güneş hücreleri kullanılmadan yapılan güneş panelleri artık teşvik kapsamında olmayacak.
    Güneş enerjisi yatırımlarında teşvik kuralları değişti Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kısa bir süre önce Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Türkiye’deki güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi yatırımlarında vergilen teşviklerde bazı değişiklikler yapıldı.Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalarda değişikliğe gidilerek özellikle güneş enerjisinde yerli üretimin artırılması ve bu alanda yoğunlaşılması hedefleniyor.

    Yerli güneş hücresinin kullanılması isteniyor

    Buna göre güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemlerinin yanı sıra üretim süreci ingot dilimleme aşamasından veya öncesindeki bir aşamadan başlayarak yurt içinde üretilmiş güneş hücreleri kullanılmadan yapılan güneş panelleri "teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar" kapsamına alındı.

    Dolayısıyla artık Türkiye’de üretilen güneş panellerinin tamamı teşvik belgesi kapsamına girmeyecek. Eğer bu ürünler 01 Ocak 2026’dan itibaren yurt dışından ithal edilecekse ithalatçının teşvik belgesi olsa bile gümrük vergisi ödemesi gerekecek. Buradaki amaç, teşviklerden yararlanılabilmesi için güneş panellerinde kullanılan güneş hücrelerini de firmalar tarafından Türkiye’de üretilmesini sağlamak. Dolayısıyla Çin veya diğer ülkelerden hücreleri getirerek üretim yapmak ve burada teşviklerden yararlanmak artık mümkün olmayacak. Bilindiği kadarıyla Kalyon PV, Smart Solar ve Parla Solar yerli hücre üretimi gerçekleştiriyor.

    Aynı şekilde lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışında üretilen kanat ve kuleler ile birlikte yurt dışında üretilen jeneratörler ile jeneratörü yurt dışında üretilerek temin edilen naseller de teşvik belgesi kapsamında olmayacak.

    Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/08/20240824-4.htm https://enerjiajansi.com.tr/ges-ve-res-yatirimlarinda-tesvik-belgesi-kapsaminda-degerlendirilmeyen-harcamalarda-degisiklik-yapildi/ https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-gunes-hucreleri-kullanilmadan-uretilen-gunes-panellerine-tesvik-verilmeyecek/3312232
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 12 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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