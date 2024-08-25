Güneş enerjisinde teşvik için “yerli güneş hücresi kullanımı” şartı getirildi

Yerli güneş hücresinin kullanılması isteniyor
Buna göre güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemlerinin yanı sıra üretim süreci ingot dilimleme aşamasından veya öncesindeki bir aşamadan başlayarak yurt içinde üretilmiş güneş hücreleri kullanılmadan yapılan güneş panelleri "teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar" kapsamına alındı.
Dolayısıyla artık Türkiye’de üretilen güneş panellerinin tamamı teşvik belgesi kapsamına girmeyecek. Eğer bu ürünler 01 Ocak 2026’dan itibaren yurt dışından ithal edilecekse ithalatçının teşvik belgesi olsa bile gümrük vergisi ödemesi gerekecek. Buradaki amaç, teşviklerden yararlanılabilmesi için güneş panellerinde kullanılan güneş hücrelerini de firmalar tarafından Türkiye’de üretilmesini sağlamak. Dolayısıyla Çin veya diğer ülkelerden hücreleri getirerek üretim yapmak ve burada teşviklerden yararlanmak artık mümkün olmayacak. Bilindiği kadarıyla Kalyon PV, Smart Solar ve Parla Solar yerli hücre üretimi gerçekleştiriyor.
Aynı şekilde lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışında üretilen kanat ve kuleler ile birlikte yurt dışında üretilen jeneratörler ile jeneratörü yurt dışında üretilerek temin edilen naseller de teşvik belgesi kapsamında olmayacak.Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/08/20240824-4.htm https://enerjiajansi.com.tr/ges-ve-res-yatirimlarinda-tesvik-belgesi-kapsaminda-degerlendirilmeyen-harcamalarda-degisiklik-yapildi/ https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-gunes-hucreleri-kullanilmadan-uretilen-gunes-panellerine-tesvik-verilmeyecek/3312232 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.