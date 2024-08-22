Avrupa’nın ilk büyük LFP batarya fabrikası açıldı: Hedef 43 GWh kapasite

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Tam Boyutta Gör Avrupa, yerel batarya üretimini büyütmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Avrupalı batarya üreticisi Morrow Batteries, bu hedef doğrultusunda önemli bir kilometre taşına ulaştı. Firma, hem kendisinin hem de Avrupa’nın ilk gigawatt ölçekli LFP batarya fabrikasını Norveç’te açtığını duyurdu.

Avrupa'nın en büyüğü

Morrow Batteries tarafından açılan LFP (Lityum demir fosfat) batarya fabrikası yılda 3 milyona kadar pil hücresi veya 1 GWh kapasite üretecek. Bununla birlikte Morrow, halihazırda test üretime başlandığını ve önümüzdeki aylarda seri üretim kalitesine ulaşmak için üretim ekipmanlarının optimize edileceğini söylüyor. Ticari üretimin ise yıl sonuna kadar başlaması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Morrow Cell Factory adındaki tesis Lityum Demir Fosfat (LFP) bataryalar için Avrupa'nın ilk büyük fabrikası olma özelliğini taşıyor. LFP bataryalar ağırlıklı olarak enerji depolama sistemlerinde daha uzun ömürlü ve güvenli oldukları için tercih ediliyorlar. Ayrıca ağır iş makineleri ve orta sınıf elektrikli araçlarda da kullanılıyorlar.

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2020 yılında A Energy, ABB, Siemens ve diğer ortakları içeren bir konsorsiyum tarafından kurulan Morrow, prizmatik LFP pil hücreleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Firma şimdilik enerji depolama pazarına odaklanıyor ancak gelecekte mobilite uygulamalarına doğru operasyonlarını genişletmek istiyor. Firma uzun vadede ise yeni nesil lityum nikel manganez oksit (LNMO) bataryalarını geliştirmeyi hedefliyor. Bu bataryalarda kobalt kullanılmazken nikel ve lityum kullanımı da azaltılıyor. Son olarak Morrow, bölgede kurduğu ilk üretim tesisine 2028’a kadar üç yeni tesis daha ekleyecek. Her biri 14 GWh kapasiteli olan bu tesislerle birlikte toplam yıllık üretim kapasitesi 43 GWh’ye çıkacak.

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Avrupa’nın ilk büyük LFP batarya fabrikası açıldı