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    Avrupa’nın ilk büyük LFP batarya fabrikası açıldı: Hedef 43 GWh kapasite

    Avrupa’nın ilk büyük LFP batarya fabrikası kısa bir süre önce Norveç’te açıldı. Morrow Batteries tarafından işletilen tesis Avrupa'nın ilk gigawatt ölçekli LFP batarya tesisi oldu.
    Avrupa’nın ilk büyük LFP batarya fabrikası açıldı Tam Boyutta Gör
    Avrupa, yerel batarya üretimini büyütmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Avrupalı batarya üreticisi Morrow Batteries, bu hedef doğrultusunda önemli bir kilometre taşına ulaştı. Firma, hem kendisinin hem de Avrupa’nın ilk gigawatt ölçekli LFP batarya fabrikasını Norveç’te açtığını duyurdu.

    Avrupa'nın en büyüğü

    Morrow Batteries tarafından açılan LFP (Lityum demir fosfat) batarya fabrikası yılda 3 milyona kadar pil hücresi veya 1 GWh kapasite üretecek. Bununla birlikte Morrow, halihazırda test üretime başlandığını ve önümüzdeki aylarda seri üretim kalitesine ulaşmak için üretim ekipmanlarının optimize edileceğini söylüyor. Ticari üretimin ise yıl sonuna kadar başlaması hedefleniyor.

    Avrupa’nın ilk büyük LFP batarya fabrikası açıldı Tam Boyutta Gör
    Morrow Cell Factory adındaki tesis Lityum Demir Fosfat (LFP) bataryalar için Avrupa'nın ilk büyük fabrikası olma özelliğini taşıyor. LFP bataryalar ağırlıklı olarak enerji depolama sistemlerinde daha uzun ömürlü ve güvenli oldukları için tercih ediliyorlar. Ayrıca ağır iş makineleri ve orta sınıf elektrikli araçlarda da kullanılıyorlar.

    2020 yılında A Energy, ABB, Siemens ve diğer ortakları içeren bir konsorsiyum tarafından kurulan Morrow, prizmatik LFP pil hücreleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Firma şimdilik enerji depolama pazarına odaklanıyor ancak gelecekte mobilite uygulamalarına doğru operasyonlarını genişletmek istiyor. Firma uzun vadede ise yeni nesil lityum nikel manganez oksit (LNMO) bataryalarını geliştirmeyi hedefliyor. Bu bataryalarda kobalt kullanılmazken nikel ve lityum kullanımı da azaltılıyor. Son olarak Morrow, bölgede kurduğu ilk üretim tesisine 2028’a kadar üç yeni tesis daha ekleyecek. Her biri 14 GWh kapasiteli olan bu tesislerle birlikte toplam yıllık üretim kapasitesi 43 GWh’ye çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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