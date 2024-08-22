Avrupa’nın ilk büyük LFP batarya fabrikası açıldı: Hedef 43 GWh kapasite

Avrupa'nın en büyüğü
Morrow Batteries tarafından açılan LFP (Lityum demir fosfat) batarya fabrikası yılda 3 milyona kadar pil hücresi veya 1 GWh kapasite üretecek. Bununla birlikte Morrow, halihazırda test üretime başlandığını ve önümüzdeki aylarda seri üretim kalitesine ulaşmak için üretim ekipmanlarının optimize edileceğini söylüyor. Ticari üretimin ise yıl sonuna kadar başlaması hedefleniyor.
2020 yılında A Energy, ABB, Siemens ve diğer ortakları içeren bir konsorsiyum tarafından kurulan Morrow, prizmatik LFP pil hücreleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Firma şimdilik enerji depolama pazarına odaklanıyor ancak gelecekte mobilite uygulamalarına doğru operasyonlarını genişletmek istiyor. Firma uzun vadede ise yeni nesil lityum nikel manganez oksit (LNMO) bataryalarını geliştirmeyi hedefliyor. Bu bataryalarda kobalt kullanılmazken nikel ve lityum kullanımı da azaltılıyor. Son olarak Morrow, bölgede kurduğu ilk üretim tesisine 2028’a kadar üç yeni tesis daha ekleyecek. Her biri 14 GWh kapasiteli olan bu tesislerle birlikte toplam yıllık üretim kapasitesi 43 GWh’ye çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.