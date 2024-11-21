Güneş enerjisinde devrim: Verimlilikte yüzde 23, çalışma ömründe yüzde 66 artış

Perovskit güneş panellerinde önemli gelişme
Çalışma, kurşun-kalay perovskit güneş panellerinde daha önce fark edilmeyen bir bozulma mekanizmasını tespit etti. Bu mekanizmayı engellemek için geliştirilen yöntemle, panellerin güç dönüşüm verimliliği (%23’ün üzerinde) önemli ölçüde artırıldı. Ayrıca, güneş hücrelerinin kullanım ömrü de yüzde 66 oranında uzatıldı.
12.5 MW’lik güneş çiftliği kurulacak
Ekip, verimlilik ve dayanıklılığı etkileyen "delik taşıma katmanını" inceleyerek, bu katmanın neden olduğu kimyasal reaksiyonları baskılayan bir iyot azaltıcı madde geliştirdi. Bu yenilik, hem daha uzun ömürlü hem de daha uygun maliyetli güneş panelleri üretimine kapı aralıyor.
Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Imalka Jayawardena, “Perovskit tabanlı güneş pillerimizin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, daha ucuz ve daha sürdürülebilir güneş panelleri üretmeye yaklaşıyoruz. Malzemeleri ve cihaz mimarimizi daha da iyileştirmek için çalışmaya devam ediyoruz,” açıklamasında bulundu. Şimdi ise bu yenilikçi panelleri test etmek için 12.5 MW kapasiteli bir güneş çiftliği kurulması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.