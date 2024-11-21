Güneş enerjisinde devrim: Verimlilikte yüzde 23, çalışma ömründe yüzde 66 artış

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Tam Boyutta Gör Güneş enerjisi teknolojisinde devrim yaratacak bir gelişme, University of Surrey öncülüğündeki uluslararası bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Imperial College London iş birliğiyle yürütülen çalışma ile "mucize malzeme" olarak adlandırılan perovskit kullanılarak üretilen güneş panellerinin hem verimliliğini hem de ömrünü artıran bir yöntem geliştirildi.

Perovskit güneş panellerinde önemli gelişme

Çalışma, kurşun-kalay perovskit güneş panellerinde daha önce fark edilmeyen bir bozulma mekanizmasını tespit etti. Bu mekanizmayı engellemek için geliştirilen yöntemle, panellerin güç dönüşüm verimliliği (%23’ün üzerinde) önemli ölçüde artırıldı. Ayrıca, güneş hücrelerinin kullanım ömrü de yüzde 66 oranında uzatıldı.

Tam Boyutta Gör Günümüzde çatıları süsleyen silikon güneş panelleri, yerini daha yüksek verimlilik sağlayan perovskit/silikon hibrit panellere bırakmaya başladı. Araştırmacılar ise tamamen perovskit tabanlı panellerin geleceğin teknolojisi olacağına inanıyor. Ancak bu panellerin ticari olarak yaygınlaşabilmesi için verimlilik ve dayanıklılık sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Bu çalışma, özellikle kurşun-kalay perovskit hücrelerindeki sorunların üstesinden gelinmesine katkı sağlıyor.

12.5 MW’lik güneş çiftliği kurulacak

Ekip, verimlilik ve dayanıklılığı etkileyen "delik taşıma katmanını" inceleyerek, bu katmanın neden olduğu kimyasal reaksiyonları baskılayan bir iyot azaltıcı madde geliştirdi. Bu yenilik, hem daha uzun ömürlü hem de daha uygun maliyetli güneş panelleri üretimine kapı aralıyor.

Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Imalka Jayawardena, “Perovskit tabanlı güneş pillerimizin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, daha ucuz ve daha sürdürülebilir güneş panelleri üretmeye yaklaşıyoruz. Malzemeleri ve cihaz mimarimizi daha da iyileştirmek için çalışmaya devam ediyoruz,” açıklamasında bulundu. Şimdi ise bu yenilikçi panelleri test etmek için 12.5 MW kapasiteli bir güneş çiftliği kurulması planlanıyor.

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Güneş enerjisinde devrim: Hücrelerin ömrü yüzde 66 uzatıldı!