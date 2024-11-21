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    Anlık Bildirim

    Güneş enerjisinde devrim: Verimlilikte yüzde 23, çalışma ömründe yüzde 66 artış

    Araştırmacılar, güneş enerjisinde önemli bir dönüm noktasına ulaşarak yüksek verimliliğine sahip kurşun-kalay perovskit güneş hücreleri geliştirdi. Hücrelerin ömrü ise yüzde 66 uzatıldı.
    Güneş enerjisinde devrim: Hücrelerin ömrü yüzde 66 uzatıldı! Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisi teknolojisinde devrim yaratacak bir gelişme, University of Surrey öncülüğündeki uluslararası bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Imperial College London iş birliğiyle yürütülen çalışma ile "mucize malzeme" olarak adlandırılan perovskit kullanılarak üretilen güneş panellerinin hem verimliliğini hem de ömrünü artıran bir yöntem geliştirildi.

    Perovskit güneş panellerinde önemli gelişme

    Çalışma, kurşun-kalay perovskit güneş panellerinde daha önce fark edilmeyen bir bozulma mekanizmasını tespit etti. Bu mekanizmayı engellemek için geliştirilen yöntemle, panellerin güç dönüşüm verimliliği (%23’ün üzerinde) önemli ölçüde artırıldı. Ayrıca, güneş hücrelerinin kullanım ömrü de yüzde 66 oranında uzatıldı.

    Güneş enerjisinde devrim: Hücrelerin ömrü yüzde 66 uzatıldı! Tam Boyutta Gör
    Günümüzde çatıları süsleyen silikon güneş panelleri, yerini daha yüksek verimlilik sağlayan perovskit/silikon hibrit panellere bırakmaya başladı. Araştırmacılar ise tamamen perovskit tabanlı panellerin geleceğin teknolojisi olacağına inanıyor. Ancak bu panellerin ticari olarak yaygınlaşabilmesi için verimlilik ve dayanıklılık sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Bu çalışma, özellikle kurşun-kalay perovskit hücrelerindeki sorunların üstesinden gelinmesine katkı sağlıyor.

    12.5 MW’lik güneş çiftliği kurulacak

    Ekip, verimlilik ve dayanıklılığı etkileyen "delik taşıma katmanını" inceleyerek, bu katmanın neden olduğu kimyasal reaksiyonları baskılayan bir iyot azaltıcı madde geliştirdi. Bu yenilik, hem daha uzun ömürlü hem de daha uygun maliyetli güneş panelleri üretimine kapı aralıyor.

    Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Imalka Jayawardena, “Perovskit tabanlı güneş pillerimizin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, daha ucuz ve daha sürdürülebilir güneş panelleri üretmeye yaklaşıyoruz. Malzemeleri ve cihaz mimarimizi daha da iyileştirmek için çalışmaya devam ediyoruz,” açıklamasında bulundu. Şimdi ise bu yenilikçi panelleri test etmek için 12.5 MW kapasiteli bir güneş çiftliği kurulması planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 19 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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