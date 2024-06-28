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    Yeni ışık toplama sistemi güneş enerjisinde devrim yaratıyor

    Araştırmacılar güneş enerjisinin daha verimli kullanılması yolunda önemli bir ilerleme kaydetti. Geliştirilen yenilikçi ışık toplama sistemi verimliliği ciddi oranda artırıyor.
    Yeni ışık toplama sistemi güneş enerjisinde devrim yaratıyor Tam Boyutta Gör
    Güneş ışığını mümkün olduğunca verimli bir şekilde elektriğe veya diğer enerji türlerine dönüştürmek için gerekli olan ilk adım verimli bir şekilde ışığı toplamaktan geçiyor. En ideali bu tür sistemlerin görünür ışığın tüm spektrumunu emmesidir. Doğa tarafına baktığımızda esasında bitkilerin ışık toplayan antenlerinin bunu yaptığını görüyoruz. Alman araştırmacılar da buradan ilham alarak yenilikçi bir ışık toplama sistemi geliştirdi.

    Geleneksel silikon bazlı güneş hücreleri esasında tüm görünür spektrumu emebiliyor ancak bunu zayıf bir şekilde yapabiliyor. Bu nedenle yeterli ışık enerjisini absorbe edebilmek için mikrometre aralığında çok kalın silikon katmanlarına ihtiyaç duyuluyor, bu da güneş hücrelerini nispeten pahalı ve ağır hale getiriyor. Diğer taraftan, organik boyalardan yapılan ince film güneş hücreleri de var ve bunlar çok daha ucuz yapıdalar. Bunların da kaybettiği nokta spektrumunun yalnızca dar bir dilimini absorbe edebilmeleri.

    Verimlilik şimdiden yüzde 38

    Yeni ışık toplama sistemi güneş enerjisinde devrim yaratıyor Tam Boyutta Gör
    Würzburg Üniversitesi araştırmacıları ise önceki sistemlerden önemli ölçüde farklılık gösteren yenilikçi bir ışık toplama sistemini ortaya koyuyor. Yeni ışık toplama sistemi inorganik yarı iletkenlerinkine benzer bir bant yapısına sahip. Bu da ışığı tüm görünür aralıkta absorbe edebiliyor. Bunun yanında organik boyaların yüksek soğurma katsayılarını da barındırıyor. Sonuç olarak, doğal ışık toplama sistemlerine benzer şekilde, nispeten ince bir katmanda büyük miktarda enerji emebiliyor.

    Chem dergisinde yayınlanan yenilikçi ışık toplama sistemi en basit ifadeyle katlanmış ve böylece birbirine yakın şekilde istiflenmiş dört farklı merosiyanin boyasından oluşuyor. Bu yapıda moleküller hassas bir şekilde düzenlenerek enerjinin anten içinde ultra hızlı ve verimli bir şekilde taşınması sağlanıyor.

    Yeni ışık toplama sistemi güneş enerjisinde devrim yaratıyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar yeni ışık toplama sisteminin prototipine URPB adını verdiler. Şaşırtıcı olmayacak şekilde bu harfler emilen ışık dalga boylarını temsil ediyor: Ultraviyole için U, kırmızı için R, mor için P, mavi için B. Araştırmacılar yaptıkları testlerde URPB’nin geniş bir spektral aralıkta ışığın yüzde 38’ini enerjiye dönüştürmesini sağladı.

    Bu yeni sistem, güneş ışığını enerjiye dönüştüren daha verimli güneş hücrelerine ve diğer cihazlara yol açabilir. Araştırmacılar hem inorganik yarı iletkenlerin hem de organik boyaların avantajlarını bir araya getirerek hem ince hem de son derece etkili bir ışık toplama sistemi ortaya çıkardılar. Bu yenilikçi yaklaşım, güneş enerjisi alanında ve ötesinde daha fazla ilerlemenin önünü açabilir. Bu alanda atılacak adımlarla verimin çok daha fazla artırılması da mümkün.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/103567-new-light-harvesting-system-could-revolutionize-solar-energy.html https://www.cell.com/chem/fulltext/S2451-9294(24)00245-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2451929424002456%3Fshowall%3Dtrue#secsectitle0015
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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