Yeni ışık toplama sistemi güneş enerjisinde devrim yaratıyor

Geleneksel silikon bazlı güneş hücreleri esasında tüm görünür spektrumu emebiliyor ancak bunu zayıf bir şekilde yapabiliyor. Bu nedenle yeterli ışık enerjisini absorbe edebilmek için mikrometre aralığında çok kalın silikon katmanlarına ihtiyaç duyuluyor, bu da güneş hücrelerini nispeten pahalı ve ağır hale getiriyor. Diğer taraftan, organik boyalardan yapılan ince film güneş hücreleri de var ve bunlar çok daha ucuz yapıdalar. Bunların da kaybettiği nokta spektrumunun yalnızca dar bir dilimini absorbe edebilmeleri.
Verimlilik şimdiden yüzde 38
Chem dergisinde yayınlanan yenilikçi ışık toplama sistemi en basit ifadeyle katlanmış ve böylece birbirine yakın şekilde istiflenmiş dört farklı merosiyanin boyasından oluşuyor. Bu yapıda moleküller hassas bir şekilde düzenlenerek enerjinin anten içinde ultra hızlı ve verimli bir şekilde taşınması sağlanıyor.
Bu yeni sistem, güneş ışığını enerjiye dönüştüren daha verimli güneş hücrelerine ve diğer cihazlara yol açabilir. Araştırmacılar hem inorganik yarı iletkenlerin hem de organik boyaların avantajlarını bir araya getirerek hem ince hem de son derece etkili bir ışık toplama sistemi ortaya çıkardılar. Bu yenilikçi yaklaşım, güneş enerjisi alanında ve ötesinde daha fazla ilerlemenin önünü açabilir. Bu alanda atılacak adımlarla verimin çok daha fazla artırılması da mümkün.Kaynakça https://www.techspot.com/news/103567-new-light-harvesting-system-could-revolutionize-solar-energy.html https://www.cell.com/chem/fulltext/S2451-9294(24)00245-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2451929424002456%3Fshowall%3Dtrue#secsectitle0015 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.