Her şekle girebilen, diş macunu kıvamında akışkan batarya üretildi

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Tam Boyutta Gör Günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen telefonlar, akıllı saatler, dizüstü bilgisayarlar ve daha niceleri… Hepsi birer batarya harikası. Ancak bugüne kadar kullanılan bataryalar sert, hacimli ve tasarım açısından sınırlayıcıydı. İsveç’teki Linköping Üniversitesi'nden bilim insanları, bu sınırlamaları ortadan kaldıracak radikal bir çözüm geliştirdi: Akışkan formda, şekillendirilebilir batarya.

Diş macunu kıvamında batarya

Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, araştırmacılar bataryanın elektrotlarını sıvı hale getirerek bugüne kadarki kalıp zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Bu sayede batarya, istenilen şekle sokulabiliyor; hatta 3D yazıcıyla bile üretilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Geliştirilen bataryanın yapısı adeta diş macununu andırıyor. Önceki esnek batarya denemelerinde, ya pahalı ve çevreye zararlı materyaller kullanılmıştı ya da mekanik çözümlerle sınırlı esneklik sağlanabilmişti. Bu sorunları aşmak için ekip, konjuge polimerler olarak adlandırılan elektrik iletebilen plastikler ve kağıt üretiminde atık bir ürün olan lignin kullandı. Sonuç: Hem esnek hem de sürdürülebilir bir enerji kaynağı.

Esnek batarya devrimi: Kesilip bükülebiliyor ve kendini onarıyor 10 sa. önce eklendi

Bu özel batarya, orijinal boyutunun iki katına kadar esnetildiğinde bile 500 defa şarj edilebiliyor. Üstelik kullanılan malzemeler bol bulunan ve ucuz bileşenlerden oluşuyor. Şu an için bataryanın gerilimi 0.9 volt seviyesinde. Karşılaştırmak gerekirse, klasik AA piller 1.2 ila 1.5 volt arası, akıllı telefonlar ise 3.7 ila 4.2 volt arasında çalışıyor. Bu nedenle araştırma ekibi, performansı artırmak için farklı kimyasal bileşiklerle yeni deneyler yapmayı planlıyor.

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Her şekle girebilen, diş macunu kıvamında akışkan batarya