Her şekle girebilen, diş macunu kıvamında akışkan batarya üretildi

Diş macunu kıvamında batarya
Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, araştırmacılar bataryanın elektrotlarını sıvı hale getirerek bugüne kadarki kalıp zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Bu sayede batarya, istenilen şekle sokulabiliyor; hatta 3D yazıcıyla bile üretilebiliyor.
Bu özel batarya, orijinal boyutunun iki katına kadar esnetildiğinde bile 500 defa şarj edilebiliyor. Üstelik kullanılan malzemeler bol bulunan ve ucuz bileşenlerden oluşuyor. Şu an için bataryanın gerilimi 0.9 volt seviyesinde. Karşılaştırmak gerekirse, klasik AA piller 1.2 ila 1.5 volt arası, akıllı telefonlar ise 3.7 ila 4.2 volt arasında çalışıyor. Bu nedenle araştırma ekibi, performansı artırmak için farklı kimyasal bileşiklerle yeni deneyler yapmayı planlıyor.Kaynakça https://gizmodo.com/researchers-develop-a-soft-battery-that-has-the-consistency-of-toothpaste-2000589131 https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adr9010 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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