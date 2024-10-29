Güneş panelleri artık kayıpsız şekilde otomobilleri şarj edebilecek!

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Güneş enerjisi panelleri ve elektrikli araçlar Doğru Akım (DC) üretirken biz güneş enerjisi panellerinden ürettiğimiz elektriği önce Alternatif Akıma (AC), sonra da tekrar Doğru Akıma (DC) çeviriyoruz.

Günümüzde evimizde ve yüksek gerilim hatlarında Alternatif Akım (AC) kullanılıyor fakat elektrikli araçlar Doğru Akım (DC) gerekiyor. Bu nedenle üretilen güneş enerjisi önce AC’ye inverterle çevrilir sonra yine arabaya AC verilir, ardından arabalar bunu kendi inverteriyle DC’ye çevirir ve o şekilde kendini şarj eder. Bu iki kez çevirim enerji kaybına yol açar.

Enteligant firması bu soruna çözüm getiriyor. Firma güeş enerjisi panellerinden gelen elektriği direkt DC olarak arabaya veriyor. Günümüzde güneş panellerini arabalarını şarj etmek için kullananlar için biçilmiş kaftan.

Güneş panellerine direkt bağlanan sistem, kullanmadığı elektriği invertere aktarıyor. Araçlardan talep gelirse DC olarak şarj ediyor. İki kez dönüşümden kurtulan elektrik %20 oranına varan kayıptan da kurtuluyor.

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Sistem aynı zamanda DC bir batarya sistemine de bağlanabiliyor. Bu sayede aracınız güneş varken şarj edilmese bile batarya şarj edilip araç geldiğinde hiçbir çevrime uğramadan oradan da şarj edilebiliyor.

Firma şimdilik 250$ karşılığında ön sipariş alıyor. Sistemin fiyatı ise 2500$’ı bulması bekleniyor ve 2023 sonu gibi piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

PV tarafından 12,5 kW gücünde bağlantı sağlayan şarj cihazı istenirse şebeke tarafından da 12,5 kW çekerek acele durumlarda 25 kW hızında şar edebiliyor veya güneş olmadığında yine 12,5 kW gücünde şebekeden şarj imkanı sunuyor.

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Güneş panelleri kayıpsız şekilde otomobilleri şarj edebilecek