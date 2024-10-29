Güneş panelleri artık kayıpsız şekilde otomobilleri şarj edebilecek!

Günümüzde evimizde ve yüksek gerilim hatlarında Alternatif Akım (AC) kullanılıyor fakat elektrikli araçlar Doğru Akım (DC) gerekiyor. Bu nedenle üretilen güneş enerjisi önce AC’ye inverterle çevrilir sonra yine arabaya AC verilir, ardından arabalar bunu kendi inverteriyle DC’ye çevirir ve o şekilde kendini şarj eder. Bu iki kez çevirim enerji kaybına yol açar.
Güneş panellerine direkt bağlanan sistem, kullanmadığı elektriği invertere aktarıyor. Araçlardan talep gelirse DC olarak şarj ediyor. İki kez dönüşümden kurtulan elektrik %20 oranına varan kayıptan da kurtuluyor.
Sistem aynı zamanda DC bir batarya sistemine de bağlanabiliyor. Bu sayede aracınız güneş varken şarj edilmese bile batarya şarj edilip araç geldiğinde hiçbir çevrime uğramadan oradan da şarj edilebiliyor.
Firma şimdilik 250$ karşılığında ön sipariş alıyor. Sistemin fiyatı ise 2500$’ı bulması bekleniyor ve 2023 sonu gibi piyasaya çıkacağı belirtiliyor.
PV tarafından 12,5 kW gücünde bağlantı sağlayan şarj cihazı istenirse şebeke tarafından da 12,5 kW çekerek acele durumlarda 25 kW hızında şar edebiliyor veya güneş olmadığında yine 12,5 kW gücünde şebekeden şarj imkanı sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu