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    Güneş panellerinin ömrü ne kadar? İşte araştırmanın sonuçları

    Dış çevre koşullarına uzun yıllar maruz kalan güneş panellerinin sağlık durumlarını merak eden araştırmacılar, 1992 yılında kurulan panelleri test ettiler. İşte sonuçlar.
    Güneş panellerinin ömrü ne kadar? İşte araştırmanın sonuçları Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisi günümüzde hızla yaygınlaşıyor. Güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan fotovoltaik panellerin uzun ömürlü olduğu belirtilse de, dış çevre koşullarına uzun yıllar maruz kalan panellerin sağlık durumlarını merak eden araştırmacılar, panelleri incelemeye tabi tuttular.

    Bu amaçla, 1992 yılında Fransa'da kurulan, ülkenin ilk fotovoltaik güneş enerjisi sistemlerinden birinin performansı aradan geçen 31 yılın ardından geçtiğimiz sene test edildi. Sistemden sökülen 1 kW'a karşılık gelen 10 m2'lik panel uluslararası standartlara göre bir dizi teste tabi tutuldu.

    Paneller, 31 yılda kapasitesinin %79.5'ini korudu

    Paneller, kontrollü sıcaklıktaki karanlık bir odaya yerleştirildi ve maksimum anlık güçlerini ölçmek için 1000 W/m2'lik bir ışık flaşına maruz bırakıldı. Bu değer daha sonra fabrika ölçümleriyle karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlara göre, panellerin 31 yıllık çalışmanın ardından hala başlangıçtaki güç seviyesinin %79,5'ini üretebildiği ortaya çıktı. 11 yıl önce gerçekleştirilen bir önceki testte panellerin başlangıçtaki gücünün %91,7'sini ürettiği tespit edilmişti. Bu sonuçlar üreticinin belirttiği, panellerin 25 yılda kapasitesinin %80'ini koruyacağı vaadini aşıyor.

    Panellerin ortalama yıllık performans düşüşü 0.66% olarak tespit edildi. Tabi bütün modüller aynı performansı göstermedi. Modüllerin üçte biri 31 yılda %33.9 kapasite düşüşü gösterirken, bazılarındaki kayıp oranı çok daha düşük (%13) oldu.

    ABD Enerji Bakanlığı'nın Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) tarafından 1.700 Amerikan tesisinde gerçekleştirilen ve toplam 7,2 GW'lık paneli kapsayan daha yeni bir çalışma, panellerin yılda ortalama %0,75'lik bir performans kaybı gösterdiğini ortaya koydu. Başka bir araştırmada ise Avrupa'da faaliyet gösteren 4.300 konut güneş enerjisi sistemi ölçüldü. Farklı veri işleme metodolojileri kullanılan çalışmada, yöntemlere bağlı olarak, yılda ortalama %0,36 ile %0,67 arasında bir kayıp gerçekleştiği tespit edildi. Dolayısıyla bir güneş panelinin 30-40 sene rahatlıkla kullanabileceğini söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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