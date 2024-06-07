Güneş panellerinin ömrü ne kadar? İşte araştırmanın sonuçları

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Tam Boyutta Gör Güneş enerjisi günümüzde hızla yaygınlaşıyor. Güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan fotovoltaik panellerin uzun ömürlü olduğu belirtilse de, dış çevre koşullarına uzun yıllar maruz kalan panellerin sağlık durumlarını merak eden araştırmacılar, panelleri incelemeye tabi tuttular.

Bu amaçla, 1992 yılında Fransa'da kurulan, ülkenin ilk fotovoltaik güneş enerjisi sistemlerinden birinin performansı aradan geçen 31 yılın ardından geçtiğimiz sene test edildi. Sistemden sökülen 1 kW'a karşılık gelen 10 m2'lik panel uluslararası standartlara göre bir dizi teste tabi tutuldu.

Paneller, 31 yılda kapasitesinin %79.5'ini korudu

Paneller, kontrollü sıcaklıktaki karanlık bir odaya yerleştirildi ve maksimum anlık güçlerini ölçmek için 1000 W/m2'lik bir ışık flaşına maruz bırakıldı. Bu değer daha sonra fabrika ölçümleriyle karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlara göre, panellerin 31 yıllık çalışmanın ardından hala başlangıçtaki güç seviyesinin %79,5'ini üretebildiği ortaya çıktı. 11 yıl önce gerçekleştirilen bir önceki testte panellerin başlangıçtaki gücünün %91,7'sini ürettiği tespit edilmişti. Bu sonuçlar üreticinin belirttiği, panellerin 25 yılda kapasitesinin %80'ini koruyacağı vaadini aşıyor.

Panellerin ortalama yıllık performans düşüşü 0.66% olarak tespit edildi. Tabi bütün modüller aynı performansı göstermedi. Modüllerin üçte biri 31 yılda %33.9 kapasite düşüşü gösterirken, bazılarındaki kayıp oranı çok daha düşük (%13) oldu.

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ABD Enerji Bakanlığı'nın Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) tarafından 1.700 Amerikan tesisinde gerçekleştirilen ve toplam 7,2 GW'lık paneli kapsayan daha yeni bir çalışma, panellerin yılda ortalama %0,75'lik bir performans kaybı gösterdiğini ortaya koydu. Başka bir araştırmada ise Avrupa'da faaliyet gösteren 4.300 konut güneş enerjisi sistemi ölçüldü. Farklı veri işleme metodolojileri kullanılan çalışmada, yöntemlere bağlı olarak, yılda ortalama %0,36 ile %0,67 arasında bir kayıp gerçekleştiği tespit edildi. Dolayısıyla bir güneş panelinin 30-40 sene rahatlıkla kullanabileceğini söyleyebiliriz.

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