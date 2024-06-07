Güneş panellerinin ömrü ne kadar? İşte araştırmanın sonuçları

Bu amaçla, 1992 yılında Fransa'da kurulan, ülkenin ilk fotovoltaik güneş enerjisi sistemlerinden birinin performansı aradan geçen 31 yılın ardından geçtiğimiz sene test edildi. Sistemden sökülen 1 kW'a karşılık gelen 10 m2'lik panel uluslararası standartlara göre bir dizi teste tabi tutuldu.
Paneller, 31 yılda kapasitesinin %79.5'ini korudu
Paneller, kontrollü sıcaklıktaki karanlık bir odaya yerleştirildi ve maksimum anlık güçlerini ölçmek için 1000 W/m2'lik bir ışık flaşına maruz bırakıldı. Bu değer daha sonra fabrika ölçümleriyle karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlara göre, panellerin 31 yıllık çalışmanın ardından hala başlangıçtaki güç seviyesinin %79,5'ini üretebildiği ortaya çıktı. 11 yıl önce gerçekleştirilen bir önceki testte panellerin başlangıçtaki gücünün %91,7'sini ürettiği tespit edilmişti. Bu sonuçlar üreticinin belirttiği, panellerin 25 yılda kapasitesinin %80'ini koruyacağı vaadini aşıyor.
Panellerin ortalama yıllık performans düşüşü 0.66% olarak tespit edildi. Tabi bütün modüller aynı performansı göstermedi. Modüllerin üçte biri 31 yılda %33.9 kapasite düşüşü gösterirken, bazılarındaki kayıp oranı çok daha düşük (%13) oldu.
ABD Enerji Bakanlığı'nın Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) tarafından 1.700 Amerikan tesisinde gerçekleştirilen ve toplam 7,2 GW'lık paneli kapsayan daha yeni bir çalışma, panellerin yılda ortalama %0,75'lik bir performans kaybı gösterdiğini ortaya koydu. Başka bir araştırmada ise Avrupa'da faaliyet gösteren 4.300 konut güneş enerjisi sistemi ölçüldü. Farklı veri işleme metodolojileri kullanılan çalışmada, yöntemlere bağlı olarak, yılda ortalama %0,36 ile %0,67 arasında bir kayıp gerçekleştiği tespit edildi. Dolayısıyla bir güneş panelinin 30-40 sene rahatlıkla kullanabileceğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.