Güneş panelli minik elektrikli araç Squad, Avrupa'da ön siparişe açıldı

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Minik elektrikli şehir araçları Avrupa'da oldukça popüler. Bu alanda mevcut olan Citroen Ami ve onun ikizi Opel Rocks-e gibi modellere bir yenisi ekleniyor. Squad adı verilen bu minik model de yakında bu sınıftaki rekabete dahil olacak.

Squad, özellikleriyle neler sunuyor?

Hollandalı bir girişim olan Squad Mobility tarafından geliştirilen küçük elektrikli araç, rakiplerinden farklı olarak tavanında güneş paneline sahip. Açıklamaya göre adı da bu özelliğinden kaynaklı "Solar Quad" ifadesinden geliyor. Lightyear'ın eski çalışanları Robert Hoevers ve Chris Klok, bu firmayı kurarak herkes için erişilebilir bir güneş enerjili araç geliştirmek için yola çıkmış.

Sonuç olarak da iki koltuklu bir elektrikli araç olan Squad ortaya çıkmış. Şirket, söz konusu aracın iki tekerlekliler ve otomobiller arasında bir köprü görevi gördüğünü belirtiyor. Oldukça basit ve pratik bir tasarıma sahip olan Squad, yuvarlak aydınlatmaları, büyük camları, çıkarılabilir kapıları ve tavandaki güneş paneliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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Squad'ı öne çıkaran bir özellik olarak güneş paneli araca günde 20 km menzil sağlıyor. Şirket, Avrupa'daki kullanıcıların günlük ortalama şehir içi kullanım mesafesinin 12 km olduğunun altını çizerek bunun son derece yeterli bir değer olduğunu ifade ediyor. Güneş enerjisinin yanı sıra araçta frenlemeden enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi de mevcut.

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Squad'ın bir diğer özelliği de çıkarılabilir bataryaya sahip olması. Böylece batarya kolayca çıkarılıp evdeki standart prizden şarj edilebiliyor. İlerleyen süreçte kurulacak değişim istasyonlarında ise boş bataryayı saniyeler içinde dolusuyla değiştirmek mümkün olacak. Verilen bilgiye göre çıkarılabilir lityum iyon batarya paketi araca 100 kilometre civarında sürüş menzili sağlıyor.

Araç Avrupa'da erişilebilir bir fiyata sahip olduğu için iç mekanı oldukça sade bir tasarıma sahip. Buna rağmen, dijital gösterge panelinin yanı sıra opsiyon olarak klima da sunuluyor. Bunun yanı sıra konsolda iki adet bardaklık ve eşyalarınızı koyabileceğiniz düz bir alan mevcut. Yan koltuk tamamen yatırılabiliyor. Böylece arkadaki 68 litrelik bagaj hacmi koltuğun katlanmasıyla 243 litreye kadar çıkıyor.

Squad, arka tekerleklere entegre iki küçük elektrik motorundan güç alıyor. Toplam güç 4 kW ve aracın azami hızı 45 km/s. Ön siparişe açılan modelin başlangıç fiyatı KDV hariç 6.250 euro olarak açıklandı. Teslimatlar ise 2023'e planlanmış durumda. Şirket, daha güçlü motorlara ve 70 km/s azami hıza sahip dört koltuklu bir model üzerinde de çalışıyor.

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